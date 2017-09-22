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Мужчина отравился спиртовыми парами вина

Тема в разделе 'Происшествия', создана пользователем Незнакомка, 22 сен 2017 в 16:48.

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    Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    6.574
    Напиток Диониса сыграл злую шутку

    Происшествие – Слободзейский район, 20 сентября

    Трагедия произошла в СОТ «Яблоко» с. Ближний Хутор около пяти вечера. Войдя во двор, 56-летний житель столицы попросил хозяина дачи угостить его молодым вином. Получив отказ, он стал ждать момента, чтобы проникнуть в подвал. Когда хозяин отвлёкся на разговор с приятелем, непрошеному гостю удалась задумка. Но, надышавшись винными парами, он стал задыхаться и потерял сознание.

    52-летний приятель хозяина услышал хрипы и поспешил в подвал. «Спасателю» тоже стало плохо. О случившемся хозяин дома сообщил в милицию. Работая в противогазах, сотрудники пожарной части вынесли обоих пострадавших на воздух.

    Мужчина, так жаждавший отведать напиток, скончался. Предварительная причина смерти – отравление спиртовыми парами вина. Второй пострадавший госпитализирован в гастрологическое отделение ГУ «РКБ». По факту происшествия ведётся разбирательство.

    ЗЫ: Я как-то слегка в шоке)
     
    Незнакомка, 22 сен 2017 в 16:48
    #1
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  3. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    2.284
    ну а че, случается периодически раз 2-3 года такие истории повторяются, несмотря на то, что знают о том что подвал нужно оставлять открытым пока вино бродит
     
    Ctrl+V, 22 сен 2017 в 16:59
    #2