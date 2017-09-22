Мужчина отравился спиртовыми парами вина

Напиток Диониса сыграл злую шутку Происшествие – Слободзейский район, 20 сентября Трагедия произошла в СОТ «Яблоко» с. Ближний Хутор около пяти вечера. Войдя во двор, 56-летний житель столицы попросил хозяина дачи угостить его молодым вином. Получив отказ, он стал ждать момента, чтобы проникнуть в подвал. Когда хозяин отвлёкся на разговор с приятелем, непрошеному гостю удалась задумка. Но, надышавшись винными парами, он стал задыхаться и потерял сознание. 52-летний приятель хозяина услышал хрипы и поспешил в подвал. «Спасателю» тоже стало плохо. О случившемся хозяин дома сообщил в милицию. Работая в противогазах, сотрудники пожарной части вынесли обоих пострадавших на воздух. Мужчина, так жаждавший отведать напиток, скончался. Предварительная причина смерти – отравление спиртовыми парами вина. Второй пострадавший госпитализирован в гастрологическое отделение ГУ «РКБ». По факту происшествия ведётся разбирательство. ЗЫ: Я как-то слегка в шоке)