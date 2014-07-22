Мужская мода, как не надо одеваться

Тема в разделе 'Хобби', создана пользователем Сергей@, 22 июл 2014.
http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/1355122-echo/
У Варламова и про женскую есть
http://zyalt.livejournal.com/1102945.html
Но это не его стихия
Стихия не его, конечно. Но про носки и сандалии- святая правда
Это не оспоримо!!! )))
ООООООООООООООООООООООООО
Илья, скажи мне спасибо за рекламу твоих постов
Японская мода
Ямайская мода
Женская доля в Саудовской Аравии
Женщины Медельина, Колумбия
Национальный дресс-код
Трусы патриота
а мне вот как- то , все равно в чем одет...
этим в свое время поразил Киев...
а потом поняла...главное, чтобы в чистом..и что это "ЕГО/ЕЕ" головная боль в чем одеты,,
п.с. детям своим естст объясняю, что и с чем одевать...а вот к другим не лезу
Аналогично, в гараж могу и в рабочей одежде пойти, но не через центр)
Но всё же, встречают то по одёжке...
Классика
Да, дальше не куда...
Хотя фурик чёрный нужно было ещё, и семки
А ещё сигарету и пиво
чот я нефига не понял, эт чо пацаны шорты не носят?
Я не ношу, пацаны носят
А где там шорты ? Вижу только трусы
Да что там шорты ................
и шо из этого??? главное не голый...и не ты??? а все остальные ,,,не вижу смысла темы..потому не лезу больше сюдЫ
вот нет в мире большего зла, чем мужчина в сандалиях и носках... ага)))
Как не надо одеваться...
Да кому какое дело, как я одет...лишь бы одежда была чистой, опрятной и мне было удобно. Без фанатизма и авангарда...не особо нарушая общепринятые нормы... Конешно, поход в театр в плавках и при галстуке...или зеленых штанах с желтыми обезьянами и розовой рубашке с попугаями... немножко выпадает из общего ряда, но если человеку так удобно и его это не напрягает...пусть!
"Ныне в моде синий цвет"...да плевать мне на ту моду, которую один дурак придумал, шоб остальные дураки ей следовали!
Модный человек всегда следует на шаг сзади моды...а не выскакивает на два шага вперед.
Да...а кто объяснит, почему нельзя в носках и сандалиях? Где это написано и почему нельзя?
Патамушта...вождь зеленых обезьян так решил? Или каких-то другого цвета обезьян?
http://coub.com/view/u83i
Имена участников (разделяйте запятой).