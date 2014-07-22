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Мужская мода, как не надо одеваться

Тема в разделе 'Хобби', создана пользователем Сергей@, 22 июл 2014.

5/5, 1 голос
Страница 1 из 3
  1. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    На форуме с:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.467
    DSC_0083140701msk.jpg
     
    Сергей@, 22 июл 2014
    #1
    Тича, Валерьян и Оптик нравится это.
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  3. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    На форуме с:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.467
    Сергей@, 22 июл 2014
    #2
    Валерьян нравится это.
  4. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.138
    Валерьян, 22 июл 2014
    #3
    Тича, Оптик и Сергей@ нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    На форуме с:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.467
    Стихия не его, конечно. Но про носки и сандалии- святая правда
     
    Сергей@, 22 июл 2014
    #4
    Оптик и Валерьян нравится это.
  6. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.138
    Это не оспоримо!!! )))
     
    Валерьян, 22 июл 2014
    #5
    Сергей@ и Оптик нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    На форуме с:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.467
    ООООООООООООООООООООООООО
    DSC_0098140701msk.jpg
     
    Сергей@, 22 июл 2014
    #6
  8. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.138
    Валерьян, 22 июл 2014
    #7
    Johnny и Оптик нравится это.
  9. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.048
    а мне вот как- то , все равно в чем одет...
    этим в свое время поразил Киев...
    а потом поняла...главное, чтобы в чистом..и что это "ЕГО/ЕЕ" головная боль в чем одеты,,
    п.с. детям своим естст объясняю, что и с чем одевать...а вот к другим не лезу
     
    Lёka, 22 июл 2014
    #8
    Свидетель, oxana13, LOOK и 2 другим нравится это.
  10. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.138
    Аналогично, в гараж могу и в рабочей одежде пойти, но не через центр)
    Но всё же, встречают то по одёжке...
     
    Валерьян, 22 июл 2014
    #9
    Оптик и Lёka нравится это.
  11. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.984
    [​IMG]
    Классика :D
     
    Оптик, 22 июл 2014
    #10
    Валерьян нравится это.
  12. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.138
    Да, дальше не куда...
    Хотя фурик чёрный нужно было ещё, и семки
     
    Валерьян, 22 июл 2014
    #11
    Lёka и Оптик нравится это.
  13. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.138
    А ещё сигарету и пиво
     
    Валерьян, 22 июл 2014
    #12
    Lёka и Оптик нравится это.
  14. Псих

    Псих Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.907
    чот я нефига не понял, эт чо пацаны шорты не носят?:D
     
    Псих, 22 июл 2014
    #13
  15. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.138
    Я не ношу, пацаны носят
     
    Валерьян, 22 июл 2014
    #14
    Lёka и Оптик нравится это.
  16. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.984
    А где там шорты ? Вижу только трусы (016)
     
    Оптик, 22 июл 2014
    #15
    Валерьян нравится это.
  17. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.138
    Да что там шорты ................

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Валерьян, 22 июл 2014
    #16
  18. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.048
    и шо из этого??? главное не голый...и не ты??? а все остальные ,,,не вижу смысла темы..потому не лезу больше сюдЫ
     
    Lёka, 22 июл 2014
    #17
    Оптик, ОДОБРЯМС и LOOK нравится это.
  19. Pозыск

    Pозыск Гений

    На форуме с:
    21 июл 2014
    Сообщения:
    123
    вот нет в мире большего зла, чем мужчина в сандалиях и носках... ага)))
     
    Pозыск, 22 июл 2014
    #18
    ОДОБРЯМС, Маруся и Lёka нравится это.
  20. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.018
    Как не надо одеваться...
    Да кому какое дело, как я одет...лишь бы одежда была чистой, опрятной и мне было удобно. Без фанатизма и авангарда...не особо нарушая общепринятые нормы... Конешно, поход в театр в плавках и при галстуке...или зеленых штанах с желтыми обезьянами и розовой рубашке с попугаями... немножко выпадает из общего ряда, но если человеку так удобно и его это не напрягает...пусть!
    "Ныне в моде синий цвет"...да плевать мне на ту моду, которую один дурак придумал, шоб остальные дураки ей следовали!
    Модный человек всегда следует на шаг сзади моды...а не выскакивает на два шага вперед.
    Да...а кто объяснит, почему нельзя в носках и сандалиях? Где это написано и почему нельзя?
    Патамушта...вождь зеленых обезьян так решил? Или каких-то другого цвета обезьян?
     
    ОДОБРЯМС, 22 июл 2014
    #19
    Свидетель, Оптик, oxana13 и 2 другим нравится это.
  21. Pозыск

    Pозыск Гений

    На форуме с:
    21 июл 2014
    Сообщения:
    123
    http://coub.com/view/u83i
     
    Pозыск, 22 июл 2014
    #20
    Валерьян, Оптик, Johnny и ещё 1-му нравится это.
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