Мужская мода, как не надо одеваться

а мне вот как- то , все равно в чем одет...

этим в свое время поразил Киев...

а потом поняла...главное, чтобы в чистом..и что это "ЕГО/ЕЕ" головная боль в чем одеты,,

п.с. детям своим естст объясняю, что и с чем одевать...а вот к другим не лезу

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