Молдова будет закупать электроэнергию на Украине.

Молдавская ГРЭС потеряла контракт на поставки электроэнергии Кишиневу

Минэкономики Молдовы 1 апреля объявило, что меняет ключевого поставщика электроэнергии в страну на следующий год (апрель 2017-го — март 2018 года). Вместо подконтрольной российскому «Интер РАО» Молдавской (Кучурганской) ГРЭС (МолдГРЭС), расположенной в Приднестровье, энергию будут покупать у украинской DTEK Trading за $50,2 за 1 МВт ч. Как пояснило Национальное агентство по регулированию в энергетике, МолдГРЭС предлагала $54,4 за 1 МВт ч. До 31 марта ГРЭС поставляла энергию Кишиневу за $44,9 за 1 МВт ч.



Тендер мог закончиться раньше, но затянулся, в частности, из-за того, что Кишинев и Тирасполь хотели сменить схему с участием посредника — компании «Энергокапитал», близкой к прежнему руководству Приднестровья. Посредник получал газ у приднестровского «Тираспольтрансгаза», передавал его в качестве давальческого сырья МолдГРЭС, а затем продавал электроэнергию в Молдову. Источники издания в российских госструктурах говорят, что в наличии посредника был заинтересован и молдавский бизнесмен, лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.



По версии ряда собеседников издания, Сергей Яралов (его называют неофициальным советником бизнесмена по экономике и финансам) и член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам от Демпартии Владимир Андронаки 31 марта обсуждали с властями Приднестровья возможные условия победы ГРЭС — цену в $49 за 1МВт ч и сохранение посредника в виде «Энергокапитала».



Однако на упразднении схемы настаивали как в Москве, так и новоизбранные президент Молдовы Игорь Додон и глава Приднестровья Вадим Красносельский. После их встречи в 30 марта Додон заявил, что посредник должен быть исключен, и Красносельский с этим согласился.



Но даже на этих условиях продлить контракт с МолдГРЭС не удалось. Источники издания подтвердили, что цена ГРЭС была выше украинской: Приднестровье начало с $58 за 1 МВт ч, затем опустилось до $54, а потом и до $52, но Кишинев это не устроило. По словам одного из источников, незадолго до тендера молдавский «Энергоком» заключил контракт с DTEK на весь годовой объем импорта (около 3 млрд кВт ч). Эти объемы, по его словам, и были предложены на тендер с условием пересмотра цены раз в квартал в зависимости от конъюнктуры. В «Интер РАО» отказались обсуждать ситуацию, получить комментарий у властей Приднестровья не удалось.

