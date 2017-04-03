  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Молдова будет закупать электроэнергию на Украине.

Тема в разделе 'Новости ПМР', создана пользователем dim19811, 3 апр 2017.

Страница 1 из 8
  1. TopicStarter Overlay
    dim19811

    dim19811 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    25 окт 2016
    Сообщения:
    58
    https://point.md/ru/novosti/obsches...t-elektroenergiiu-na-ukraine-po-menshei-tsene
    Молдавская ГрЭС проиграла тендер на поставку электроэнергии в Молдову.
    Каким образом Молдавская ГРЭС предложила поставлять электроэнергию (напрямую, без посредника в лице «Энергокапитал») по 54,4 долл. за МВт*ч, если при участии посредника цена составляла 48,995 долл.?
    Вопрос такой-данное событие играет огромную роль в экономике нашей респрублики, т.к. МГРЭС является одним из основных поставщиков валюты на наш рынок. А какого-либо упоминания об этом в наших СМИ я за 2 часа поисков так и не нашел. Так же молчат официальные лица ПМР. Что вообще происходит?
     
    dim19811, 3 апр 2017
    #1
  2. azh

    azh Гений

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    912
    Молдавская ГРЭС потеряла контракт на поставки электроэнергии Кишиневу

    Минэкономики Молдовы 1 апреля объявило, что меняет ключевого поставщика электроэнергии в страну на следующий год (апрель 2017-го — март 2018 года). Вместо подконтрольной российскому «Интер РАО» Молдавской (Кучурганской) ГРЭС (МолдГРЭС), расположенной в Приднестровье, энергию будут покупать у украинской DTEK Trading за $50,2 за 1 МВт ч. Как пояснило Национальное агентство по регулированию в энергетике, МолдГРЭС предлагала $54,4 за 1 МВт ч. До 31 марта ГРЭС поставляла энергию Кишиневу за $44,9 за 1 МВт ч.

    Тендер мог закончиться раньше, но затянулся, в частности, из-за того, что Кишинев и Тирасполь хотели сменить схему с участием посредника — компании «Энергокапитал», близкой к прежнему руководству Приднестровья. Посредник получал газ у приднестровского «Тираспольтрансгаза», передавал его в качестве давальческого сырья МолдГРЭС, а затем продавал электроэнергию в Молдову. Источники издания в российских госструктурах говорят, что в наличии посредника был заинтересован и молдавский бизнесмен, лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

    По версии ряда собеседников издания, Сергей Яралов (его называют неофициальным советником бизнесмена по экономике и финансам) и член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам от Демпартии Владимир Андронаки 31 марта обсуждали с властями Приднестровья возможные условия победы ГРЭС — цену в $49 за 1МВт ч и сохранение посредника в виде «Энергокапитала».

    Однако на упразднении схемы настаивали как в Москве, так и новоизбранные президент Молдовы Игорь Додон и глава Приднестровья Вадим Красносельский. После их встречи в 30 марта Додон заявил, что посредник должен быть исключен, и Красносельский с этим согласился.

    Но даже на этих условиях продлить контракт с МолдГРЭС не удалось. Источники издания подтвердили, что цена ГРЭС была выше украинской: Приднестровье начало с $58 за 1 МВт ч, затем опустилось до $54, а потом и до $52, но Кишинев это не устроило. По словам одного из источников, незадолго до тендера молдавский «Энергоком» заключил контракт с DTEK на весь годовой объем импорта (около 3 млрд кВт ч). Эти объемы, по его словам, и были предложены на тендер с условием пересмотра цены раз в квартал в зависимости от конъюнктуры. В «Интер РАО» отказались обсуждать ситуацию, получить комментарий у властей Приднестровья не удалось.

     
    azh, 3 апр 2017
    #2
    Ctrl+V нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    dim19811

    dim19811 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    25 окт 2016
    Сообщения:
    58
    dim19811, 3 апр 2017
    #3
  4. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.983
    ОДОБРЯМС, 3 апр 2017
    #4
  5. TopicStarter Overlay
    dim19811

    dim19811 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    25 окт 2016
    Сообщения:
    58
    Да на форуме то я видел, что обсуждали. Вопрос-почему молчат наши СМИ и официальные лица. Или это не настолько значимое событие?
     
    dim19811, 3 апр 2017
    #5
    ГастЫр БайтЫр нравится это.
  6. трудоголик

    трудоголик Гений

    Дата регистрации:
    29 ноя 2016
    Сообщения:
    403
    МОЛДОВА БУДЕТ ЗАКУПАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА УКРАИНЕ
    По контракту, в течение года украинская компания «DTEK Trading» будет поставлять в РМ электроэнергию по $50,2 за 1 МВт-ч

    Скачать оригинал

    ]" title="Фото из открытых источников " class="lightbox-processed" style="box-sizing: inherit; color: rgb(53, 107, 98);">[​IMG]
    С 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018-го электроэнергию в Молдову будет поставлять Украина. Акционерное общество «Energocom» подписало контракт с предприятием «DTEK Trading», который предусматривает поставку электроэнергии в Молдову по цене $50,2 за 1 МВт-ч.

    Предложение украинской компании оказалось более выгодным, чем предложение Кучурганской электростанции, которая предложила энергию по цене почти $54,5,сообщает телеканал «Публика».

    Согласно пресс-релизу Министерства экономики Молдовы, за год на разнице в предложенных ценах страна сэкономит примерно 300 миллионов леев.

    Отборочный конкурс завершился 31 марта. Тендер проходил в присутствии наблюдателей, в том числе представителей НАРЭ, секретариата энергетического сообщества и делегации ЕС в Молдове. Наблюдатели констатировали, что тендер проводился транспарентно.

    #Молдова
    #Украина
    #электроэнергия
    -------------------
    Это было на сайте ИА Новости Приднестровья . Потом резко исчезло . Почему-то....
     
    трудоголик, 3 апр 2017
    #6
  7. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    2.085
    http://omg.md/index.php?newsid=13376
    Объявленный контракт на закупку электроэнергии из Украины скрывает еще более темную схему, чем существовавшая до 1 апреля схема поставок электроэнергии через Приднестровье.

    После того, как 1 апреля Минэкономики Молдовы сообщило о том, что в Молдову отныне будет поступать «более дешевая» украинская электроэнергия, информация о подозрительных моментах этой схемы стала появляться в Украине.

    В частности, ставятся под сомнение не только сама экономическая составляющая объявленной молдавским Минэкономики цены закупки в 50,2 долл. за МВт*ч, но и другие моменты сделки, указывающие на скрытый характер взаимоотношений продавца (украинский олигарх Ринат Ахметов) и покупателя (молдавский олигарх Владимир Плахотнюк).

    Основным моментом, вызывающим сомнения в правдивости объявленной цены, является ее серьезное отличие от объявленной в украинских СМИ всего две недели назад цены в 32-32 долл. за МВт*ч, по которой принадлежащая украинскому олигарху Ахметову компания ДТЭК трэйдинг была готова поставлять электроэнергию вМолдову. Эта цена была даже ниже предоставляемой на внутреннем украинском рынке оптовой цены. Как сообщалось, украинское Министерство энергетики специально под экспорт в Молдову предложило расчет по удешевлению Оптовой рыночной цены (ОРЦ) и ввело новый термин: «ОРЦ с учетом объема дотаций для компенсации потерь от осуществления поставки электрической энергии по регулируемому тарифу на экспорт».

    С учетом НДС, цена поставок в Молдову не должна была превышать 40,8 долл. за 1 МВт*ч.

    Более того, в том же материале указывалось, что несмотря на столь низкую цену, «против контракта с ДТЭК категорически выступает молдавский олигарх Владимир Плахотнюк – самый богатый человек в стране и один из самых влиятельных политиков».

    Согласно другим источникам, 20 марта состоялось заседание Совета Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), на котором было принято решение о специальной льготной цены электроэнергии «для нужд экспорта».

    Украинский эксперт в области энергетики Андрий Геру даже предоставил текст утвержденного на этом заседании документа, согласно которому устанавливалась специальная льготная цена около 1,1 грн. (40,7 долл. за МВт*ч), что примерно на 22% ниже, чем на оптовом рынке для украинских покупателей (1,34 грн).

    Кроме того, как указывает эксперт, для экспортеров был определен возврат 20% НДС. Итого, в результате возврата НДС, цена поставок украинской электроэнергии в Молдову входила в «коридор» 32-34 долл. за МВт*ч.

    Из предоставленного документа видно, что за льготную цену для нужд экспорта на заседании Совета ОРЭ Украины проголосовали 4 представителя ДТЭК (принадлежащий Ринату Ахметову партнер молдавского покупателя), представитель «Энергоатома», а также представитель Хмельницкоблэнерго (госсобственность).

    Как видим, планируемая еще десять дней до подписания контракта цена поставок в Молдову резко отличается от официально озвученной цены в 50,2 долл., по которой Молдова покупает электроэнергию всё у той же компании "ДТЭК Трейдинг" Рината Ахметова, у которой Плахотнюк отказывался покупать электроэнергию по 32-34 долл. за МВт*ч.

    Очевидно, что новая схема закупки электроэнергии не имеет ничего общего с заявленным контролируемым Плахотнюком Минэкономики «соблюдением Инструкции об ежегодной закупке электроэнергии, скоординированной с Секретариатом Энергетического сообщества».

    Молдову ждет очередное повышение тарифа на электроэнергию, хотя бы потому, что до 1 апреля она закупалась по 48,99 долл. за МВт*ч, а ясность может быть внесена лишь после ответа на целый ряд уже появившихся вопросов. Вот, лишь некоторые из них:

    1. Каким образом Молдавская ГРЭС предложила поставлять электроэнергию (напрямую, без посредника в лице «Энергокапитал») по 54,4 долл. за МВт*ч, если при участии посредника цена составляла 48,995 долл.?
    2. Почему молдавская сторона не согласилась на специальную льготную цену электроэнергии «для нужд экспорта» в размере 32-34 долл. за МВт*ч?
    3. Если будет возмещаться НДС в размере 20% с тарифа 50,2 долл. за МВт*ч (это 10,4 долл. за каждый МВт*ч), как это отразится на тарифе для конечного потребителя?
    4. Как отразится объявленный украинскими властями кризис в энергетической сфере на возможность выделения Молдове законтрактированного на год объема поставок?
    5. Для чего 30 марта, за день до вскрытия конвертов с офертами по поставкам электроэнергии, Владимир Плахотнюк направлял в Тирасполь известного организатора транснациональных банковских и энергетических схем в его окружении – Сергея Яралова?
    6. Связан ли арест ответственного за проведение тендера на поставку электроэнергии зам.министра экономики Валерия Трибоя с необходимостью изъятия при обысках и сокрытия конвертов с ценовыми предложениями поставщиков, вскрытых менее чем за час до обысков и ареста?
    Для справки: В течение последнего года Молдова закупала электроэнергию с Молдавской ГРЭС по цене $48,995 за 1 мВт*ч.

    Украина прекратила поставки электроэнергии в Молдову в конце 2014 года, а весной 2016-го попыталась вернуться на молдавский рынок, однако молдавские власти тогда заключили контракт с Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье и принадлежащей российской «Интер РАО ЕЭС». Молдова самостоятельно производит около 25% потребляемой электроэнергии, а недостающие объемы докупает за рубежом.
     
    Ctrl+V, 3 апр 2017
    #7
    елисей и VIGO нравится это.
  8. Vint

    Vint Гений

    Дата регистрации:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    271
    Vint, 3 апр 2017
    #8
  9. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.983
    Не настолько значимое, чтобы создавать новую тему и давать ссылки на то, что уже всем известно. Сегодня только первый рабочий день после тендера. И что изменится, если президент соберет всех на молебен, отдаст приказ о мобилизации, прикажет всем головы посыпать пеплом?
    НИЧЕГО! Тендер уже состоялся.
     
    ОДОБРЯМС, 3 апр 2017
    #9
  10. TopicStarter Overlay
    dim19811

    dim19811 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    25 окт 2016
    Сообщения:
    58
    Наоборот, это очень большое, негативное событие. И при чём тут молебен? В новостях про это ни слова не сказано. По сути эта новость говорит-нам всем ж.па, а наши СМИ про погоду, про турниры по мини-футболу и тому подобное только толкуют.
    Новая тема-чтобы больше народу увидело, что это произошло, а не только читатели темы про курс доллара.
     
    dim19811, 3 апр 2017
    #10
    Опытный, ГастЫр БайтЫр и terra нравится это.
  11. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.983
    Один только вот этот "шедевр" заставляет усомниться в компетентности пишущих!
    Как страшно! Было 48,96 стало 50,2...овес немножко подорожал! Других предложений не было, кроме 50,2 и 54 (говорят, потом скинули до 52)!
    Остальное высосано из пальца!
    Для справки:
    ОРЦ (оптово-рыночная цена) на второй-четвертый квартал будет соответствовать цене первого квартала в размере 1341,57 грн/МВт-ч (без НДС). Разделите на 27, узнаете, сколько в долларах...49,66.
    Вот вам и брехня про 32-34 доллара!
     
    Last edited: 3 апр 2017
    ОДОБРЯМС, 3 апр 2017
    #11
  12. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.983
    И что? Вы можете на это повлиять? Или кто другой?
    МЫВСЕУМРЕМ!
     
    ОДОБРЯМС, 3 апр 2017
    #12
    Ostrov nevezenia нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    dim19811

    dim19811 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    25 окт 2016
    Сообщения:
    58
    Ну зная немного как формируются тарифы для населения, скажу, что повышение покупки на 1% не обязательно сказывается на повышении тарифов для населения на тот же 1%. Обычно повышается на больший процент.
     
    dim19811, 3 апр 2017
    #13
    VIGO нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    dim19811

    dim19811 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    25 окт 2016
    Сообщения:
    58
    Хм, а мы на всё, что тут обсуждаем или читаем в новостях можем повлиять? Какое это имеет отношение к вопросу, почему эта тема не освещается в наших СМИ. По вашей логике новостей вообще не должно быть-на что мы можем повлиять?
     
    dim19811, 3 апр 2017
    #14
    ГастЫр БайтЫр, terra и олег нравится это.
  15. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.983
    А при чем тут 1%? Рост на 1,24 доллара или 2,53%. И при чем тарифы для населения? Не было другого предложения, более дешевого!
    Если знаете, как формируется тариф для населения, должны знать и про ОРЦ на Украине, которая составляет
     
    ОДОБРЯМС, 3 апр 2017
    #15
  16. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.983
    По моей логике, не стоит создавать новую тему и обсуждать то, что уже давно обсуждается в другой!
    Хотя, может выделить из той темы в отдельную стоило.
     
    ОДОБРЯМС, 3 апр 2017
    #16
  17. TopicStarter Overlay
    dim19811

    dim19811 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    25 окт 2016
    Сообщения:
    58
    Я лишь про то, что
    для конечного потребителя электроэнергии в Молдове данные "овес" может подорожать и значительно.
     
    dim19811, 3 апр 2017
    #17
  18. TopicStarter Overlay
    dim19811

    dim19811 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    25 окт 2016
    Сообщения:
    58
    А по моей логике, данная тема очень важна для нашей республике, потому-как будет касаться каждого жителя. И в новой теме больше людей узнают об этом, чем в другой теме, которая разбирает вопрос о валюте.
     
    dim19811, 3 апр 2017
    #18
    ГастЫр БайтЫр, terra и олег нравится это.
  19. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.983
    Мне жалко соседей, но себя еще более!;(
     
    ОДОБРЯМС, 3 апр 2017
    #19
    трудоголик нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    dim19811

    dim19811 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    25 окт 2016
    Сообщения:
    58
    dim19811, 3 апр 2017
    #20
    олег нравится это.
Страница 1 из 8