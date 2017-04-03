Молдова будет закупать электроэнергию на Украине.

https://point.md/ru/novosti/obsches...t-elektroenergiiu-na-ukraine-po-menshei-tsene Молдавская ГрЭС проиграла тендер на поставку электроэнергии в Молдову. Каким образом Молдавская ГРЭС предложила поставлять электроэнергию (напрямую, без посредника в лице «Энергокапитал») по 54,4 долл. за МВт*ч, если при участии посредника цена составляла 48,995 долл.? Вопрос такой-данное событие играет огромную роль в экономике нашей респрублики, т.к. МГРЭС является одним из основных поставщиков валюты на наш рынок. А какого-либо упоминания об этом в наших СМИ я за 2 часа поисков так и не нашел. Так же молчат официальные лица ПМР. Что вообще происходит?