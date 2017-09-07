Молдова. Началось?

Интересная движуха у наших соседей. Вкратце: Сегодня на Украине начались военные учения НАТО Rapid Trident-2017 на которые приглашены и военные армии Молдовы. Но 5 сентября Президент и (это важно!) Главнокомандующий вооруженными силами Молдовы И.Додон запретил своим военным принимать участие в учениях НАТО на том основании, что Молдова вне блоковое, нейтральное государство. Но Правительство Молдовы, превысив свои полномочия, издает постановление об участии молдавских военных в военных учениях на Украине. Вчера, 6 сентября Главнокомандующий ПОВТОРНО приказывает своим подчиненным не принимать участия в учениях и не выполнять незаконное постановление Правительства. Но в нарушение приказа Главнокомандующего, молдавские военные сегодня все-таки прибыли на Украину на учения НАТО: Похоже, ситуация пахнет отставкой кабинета министров, трибуналом для военных и судом для гражданских. На лицо открытое нарушение приказа Главнокомандующего. А в армии нарушение приказа в любом случае это трибунал. Только это все подействует в том случае если Президенту есть на кого опереться. иначе Додона просто скинут. Тут прямой вызов. Если Додон не сможет ничего с этим поделать, его просто нахер будут все посылать. Ну или гражданская война. Не кажется ли вам, что ситуация пахнет импичментом президенту и очередной цветной революцией? https://lenta.ru/news/2017/09/07/moldavane/