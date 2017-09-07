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Молдова. Началось?

Тема в разделе 'Республика Молдова', создана пользователем Толмач, 7 сен 2017 в 16:26.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Толмач

    Толмач Гений

    На форуме с:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    2.089
    Интересная движуха у наших соседей.
    Вкратце:
    Сегодня на Украине начались военные учения НАТО Rapid Trident-2017 на которые приглашены и военные армии Молдовы.
    Но 5 сентября Президент и (это важно!) Главнокомандующий вооруженными силами Молдовы И.Додон запретил своим военным принимать участие в учениях НАТО на том основании, что Молдова вне блоковое, нейтральное государство.
    [​IMG]
    Но Правительство Молдовы, превысив свои полномочия, издает постановление об участии молдавских военных в военных учениях на Украине.
    Вчера, 6 сентября Главнокомандующий ПОВТОРНО приказывает своим подчиненным не принимать участия в учениях и не выполнять незаконное постановление Правительства.
    [​IMG]
    Но в нарушение приказа Главнокомандующего, молдавские военные сегодня все-таки прибыли на Украину на учения НАТО:
    [​IMG]
    Похоже, ситуация пахнет отставкой кабинета министров, трибуналом для военных и судом для гражданских.
    На лицо открытое нарушение приказа Главнокомандующего.
    А в армии нарушение приказа в любом случае это трибунал.
    Только это все подействует в том случае если Президенту есть на кого опереться. иначе Додона просто скинут.
    Тут прямой вызов.
    Если Додон не сможет ничего с этим поделать, его просто нахер будут все посылать.
    Ну или гражданская война.
    Не кажется ли вам, что ситуация пахнет импичментом президенту и очередной цветной революцией?
    https://lenta.ru/news/2017/09/07/moldavane/
     
    Толмач, 7 сен 2017 в 16:26
    #1
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  3. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.874
    Мне кажется, это просто недоразумение - прямые выборы президента, полномочия у которого практически отсутствуют. В той же Германии или Израиле тоже есть президенты с такими же полномочиями, но их не выбирают прямым общенародным голосованием.
     
    Vladm, 7 сен 2017 в 16:31
    #2
  4. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.777
    Не думаю, ибо Молдова давно пытается усидеть и в некоторых моментах таки сидит на двух, а то и более стульях. Как говорится, и нашим и вашим и себе трохи! Потому, данную ситуацию замнут и утрясут.
     
    VIGO, 7 сен 2017 в 16:34
    #3
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  5. TopicStarter Overlay
    Толмач

    Толмач Гений

    На форуме с:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    2.089
    Какими бы кастрированными не были его полномочия, но Президент Молдавии является также верховным главнокомандующим.
    Это значит что именно он отдает военным приказы что и как делать.
    Не исполнение его приказа это измена и карается трибуналом.
    Вот ссылка, там написаны его полномочия:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент_Молдавии
     
    Толмач, 7 сен 2017 в 16:34
    #4
    notebook, Вольфович, Незнакомка и 3 другим нравится это.
  6. halk

    halk Гений

    На форуме с:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    368
    Сейчас вытащит людей на улицы
     
    halk, 7 сен 2017 в 16:43
    #5
    Толмач нравится это.
  7. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.504
    Или же кое-кто - все знают кто, захотел поставить на место и показать президенту - ты никто и звать тебя никак, у меня все куплены, я царь Молдовы, а парламент мои рабы, как и военные..
     
    Nike, 7 сен 2017 в 16:45
    #6
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  8. TopicStarter Overlay
    Толмач

    Толмач Гений

    На форуме с:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    2.089
    Тогда прав наш Президент, когда отказывается вести серьезные переговоры с Додоном.
    Додон жестко поставлен перед выбором: либо ты докажешь, что ты Президент, либо твое место у параши.
    В такой ситуации у него единственный выход выводить народ на улицы, больше ему опереться не на кого.
    Похоже нас ждет веселая осень.
     
    Толмач, 7 сен 2017 в 16:49
    #7
    VIGO нравится это.
  9. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.504
    А смысл? Если силовики и военные куплены, то он может только убиться в подворотне "с народом" коллективно...
    Конституция в Молдове не работает, и по сути это феодальная олигархия, где сила у того у кого больше денег, а закон работает только для маленького человека, т.е. народа.
     
    Nike, 7 сен 2017 в 16:53
    #8
    VIGO и Vladm нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    Толмач

    Толмач Гений

    На форуме с:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    2.089
    И все-таки он может рискнуть.
    В армии и полиции служит тот же народ, а куплена только верхушка силовиков.
    Нельзя загонять мышонка в угол, он начнет кидаться на кошку, а Плахотнюк именно загнал Додона в угол.
    У Додона нет выхода, он в "углу".
     
    Толмач, 7 сен 2017 в 16:59
    #9
  11. hawk

    hawk Гений

    На форуме с:
    26 ноя 2015
    Сообщения:
    192
    Президент Игорь Додон раскрыл скобки о планируемом протесте 24 сентября

    Игорь Додон сказал, что в Кишиневе люди выйдут на протесты «вне зависимости от геополитических предпочтений, для того, чтобы свергнуть эту власть, поставить точку».


    Он отметил, что «это случится не 24 сентября. Это станет возможным в случае, если мы увидим, что ДПМ серьезно готовится к войне на Днестре, или запускает другие инициативы, которые тоже приведут к дестабилизации ситуации – например, снятие с должности президента. Я не исключаю, что в резолюции наших митингов 24 сентября будет сказано о подготовке к созыву Великого национального собрания в Кишиневе до конца года».


     
    hawk, 7 сен 2017 в 16:59
    #10
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  12. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.504
    Парламент?
     
    Nike, 7 сен 2017 в 17:02
    #11
  13. dgin

    dgin Гений

    На форуме с:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    618
     
    dgin, 7 сен 2017 в 17:31
    #12
  14. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.504
    Старался, молодец, возьми с полки пирожок.
     
    Nike, 7 сен 2017 в 17:39
    #13
  15. hawk

    hawk Гений

    На форуме с:
    26 ноя 2015
    Сообщения:
    192
    ДПМ = Плахотнюк= контроль всего парламента MD
     
    hawk, 7 сен 2017 в 17:40
    #14
  16. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.504
    Имха, не самый очевидный вывод, учитывая, что кроме дпм партий ещё в парламенте наберется...
    Казалось, все же должен подразумеваться парламент.
     
    Nike, 7 сен 2017 в 17:44
    #15
  17. TopicStarter Overlay
    Толмач

    Толмач Гений

    На форуме с:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    2.089
    Ситуация вообще сюрреалистичная.
    У ДПМ рейтинг 15% и 100% контроль парламента, путем подкупа и шантажа.
    Это не может продолжаться долго и Плахотнюк это понимает.
    Поэтому он не хочет ждать выборов и сознательно идет на обострение.
     
    Толмач, 7 сен 2017 в 17:51
    #16
    Nike и hawk нравится это.
  18. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    На форуме с:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    5.201
    Не дай Бог война. Оххх как не хочется...
     
    ИтсМи, 7 сен 2017 в 18:00
    #17
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  19. hawk

    hawk Гений

    На форуме с:
    26 ноя 2015
    Сообщения:
    192
    Чтобы привести к полной власти своего Додона и заработать еще и на российском векторе развития...
    Бизнес однако...
    Классика жанра, хороший-плохой...
     
    hawk, 7 сен 2017 в 18:04
    #18
  20. TopicStarter Overlay
    Толмач

    Толмач Гений

    На форуме с:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    2.089
    "Опущенный" не может быть "хорошим".
    Что-то тут не то в этой схеме....
     
    Толмач, 7 сен 2017 в 18:46
    #19
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