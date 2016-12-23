Моей жене))

Моя жена в связи с последними политическими событиями в республике заинтересовалась нашим форумом. Так как на нем можно найти много полезной и свежей информации о жизни Приднестровья. В итоге как и любой умной супруге ей пришло в голову вычислить меня, таки вычислила))). Так как она у меня немного ревнивая (любит) то начала предъявлять претензии по поводу моего общения в темах с некоторыми форумчанками))) - Любимая жена моя не ревнуй меня, на форуме я общаюсь ради поддержания форумской атмосферы и ни на кого я видов не имею. Я люблю только тебя. Я знаю сколько приходится тебе терпеть и нервничать из-за моей нерасторопности, от того что наше чадо иногда не слушается, и как ты за нас переживаешь, что другой ни кто наверное не выдержал бы)) Я люблю только тебя, спасибо Богу, что ты у меня есть. Люди подтвердите, что я не такой))