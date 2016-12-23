Моей жене))

- Любимая жена моя не ревнуй меня, на форуме я общаюсь ради поддержания форумской атмосферы и ни на кого я видов не имею. Я люблю только тебя. Я знаю сколько приходится тебе терпеть и нервничать из-за моей нерасторопности, от того что наше чадо иногда не слушается, и как ты за нас переживаешь, что другой ни кто наверное не выдержал бы)) Я люблю только тебя, спасибо Богу, что ты у меня есть.

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