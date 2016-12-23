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Моей жене))

Тема в разделе 'Семья и взаимоотношение полов', создана пользователем Ctrl+V, 23 дек 2016 в 09:17.

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  1. TopicStarter Overlay
    Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.865
    Моя жена в связи с последними политическими событиями в республике заинтересовалась нашим форумом. Так как на нем можно найти много полезной и свежей информации о жизни Приднестровья. В итоге как и любой умной супруге ей пришло в голову вычислить меня, таки вычислила))). Так как она у меня немного ревнивая (любит) то начала предъявлять претензии по поводу моего общения в темах с некоторыми форумчанками)))

    - Любимая жена моя не ревнуй меня, на форуме я общаюсь ради поддержания форумской атмосферы и ни на кого я видов не имею. Я люблю только тебя. Я знаю сколько приходится тебе терпеть и нервничать из-за моей нерасторопности, от того что наше чадо иногда не слушается, и как ты за нас переживаешь, что другой ни кто наверное не выдержал бы)) Я люблю только тебя, спасибо Богу, что ты у меня есть.

    Люди подтвердите, что я не такой))
     
    Ctrl+V, 23 дек 2016 в 09:17
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.176
    У меня была та же проблема:D. Взял супругу на сходку - помогло. Что и Вам рекомендую ;)
     
    Оптик, 23 дек 2016 в 09:24
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.530
    Дорогая Ctrl+С, он ходит сюда ради Warlockа. (012)А все фуромчанки мои, я не отдам. (092)
    [​IMG]
     
    Warlock, 23 дек 2016 в 09:34
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. TopicStarter Overlay
    Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.865
    надо порекомендовать, расширить круг знакомых и друзей;)
     
    Ctrl+V, 23 дек 2016 в 09:34
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. Фломастер

    Фломастер Гений

    Дата регистрации:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    969
    Вы не такой :D. Хорошая тема, пятничная (036)

    Молоток!!! Вывод - подарите своей жене и чаду свое внимание, любовь. Ну а подарок она заслужила - Штирлиц отдыхает.
     
    Фломастер, 23 дек 2016 в 09:34
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.176
    @Warlock Шоп ты знал, чего мне стоило убедить жену , что ты того.. не девочка :D:D:D
     
    Оптик, 23 дек 2016 в 09:39
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. TopicStarter Overlay
    Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.865
    (036) так, если она надумает тут зарегаться. то ник Ctrl+С ни кому не отдавать, будет её))) а так да, на @Warlock форум держится))) без него форум был бы серым
     
    Ctrl+V, 23 дек 2016 в 09:39
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. Nike

    Nike Гений

    Дата регистрации:
    18 май 2015
    Сообщения:
    2.786
    *придумало коварный план...
    ...но ленивое.
     
    Nike, 23 дек 2016 в 09:40
    #8 + к цитате ответитьTag
    Vladm и Оптик нравится это.
  9. Фломастер

    Фломастер Гений

    Дата регистрации:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    969
    Точно пятничная тема (724)
     
    Фломастер, 23 дек 2016 в 09:42
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.530
    Моя жена к стати, меня совсем не ревнует, ну совсем. Один раз просто табуретка вылетела на улицу, через окно, закрытое. Я всё-равно хотел менять то окно на пластиковое, а тут у табуретки полтергейст случился, как всё удачно совпало! :D:D:D
     
    Warlock, 23 дек 2016 в 09:43
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. TopicStarter Overlay
    Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.865
    а когда узнала кто такой @Warlock - решила, что лучше это была бы девочка)))
     
    Ctrl+V, 23 дек 2016 в 09:45
    #11 + к цитате ответитьTag
    Vladm, Laleo, Warlock и ещё 1-му нравится это.
  12. Nike

    Nike Гений

    Дата регистрации:
    18 май 2015
    Сообщения:
    2.786
    ...хорошо быть не женатым...
    вещи жалко...
     
    Nike, 23 дек 2016 в 09:45
    #12 + к цитате ответитьTag
    Vladm и Оптик нравится это.
  13. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.176
    Нет , конечно ) Познакомились семьями и все отлично.
     
    Оптик, 23 дек 2016 в 09:47
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. TopicStarter Overlay
    Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.865
    не, женатым лучше, хоть и трудно иногда, но радости семейной жизни перевешивают
     
    Ctrl+V, 23 дек 2016 в 09:48
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Nike

    Nike Гений

    Дата регистрации:
    18 май 2015
    Сообщения:
    2.786
    Слышал много раз, неубедительно... )
    Да и всякие коварные планы не только мне в голову приходят, так что чур чур :D
     
    Nike, 23 дек 2016 в 09:50
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. TopicStarter Overlay
    Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.865
    кто ж вам тогда кружку воды в старости принесет?)
     
    Ctrl+V, 23 дек 2016 в 09:54
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.065
    Ctrl+С,
    Ctrl+V тут местный Казанова не одной юбки не пропускает :D (добавлю радости на вечер):D
     
    Санек, 23 дек 2016 в 09:55
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. TopicStarter Overlay
    Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.865
    коварный Санек))) жена не верь, он как Баба-Яга на детском утреннике, хочет всё испортить:D
     
    Ctrl+V, 23 дек 2016 в 10:05
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.530
    имцимс.jpg
     
    Last edited: 23 дек 2016 в 10:31
    Warlock, 23 дек 2016 в 10:07
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.065
    Санек, 23 дек 2016 в 10:18
    #20 + к цитате ответитьTag
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