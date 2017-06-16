Милиция выявила ряд фактов уклонения от уплаты налогов

Сотрудниками ГУБЭПиК МВД ПМР за первое полугодие 2017 г. выявлен ряд фактов уклонения от уплаты налогов со стороны юридических лиц, осуществляющих реализацию продовольственных и промышленных товаров через торговые сети на территории республики. Осуществляя торговую деятельность, руководители этих фирм скрывали от бухгалтерского учёта предприятий значительную часть выручки, которая в последующем не была учтена при начислении налога на доход организации. Действуя таким образом, ООО «Пимес» сокрыло выручку в размере 5 720 000 рублей ПМР, что повлекло уклонение от уплаты налогов на сумму 821 000 рублей ПМР. В последующем причинённый государству вред возмещён путём уплаты в бюджет вышеуказанной суммы денежных средств. Руководство ООО «Витара», действуя по аналогичной схеме, уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 380 000 рублей ПМР. По данному факту проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причинённого республике. Эта же схема нашла своё отражение и в деятельности ООО «Хэппи-Лайф», которое уклонилось от уплаты налога на доходы с организации на сумму свыше 700 000 рублей ПМР. Особо следует отметить деятельность ООО «Паоло», которое на протяжении 2016-2017 гг., по предварительным оценкам, сокрыло выручку от реализации товаров на сумму свыше 40 000 000 рублей ПМР. Виновные лица задержаны, собраны доказательства совершённого преступления. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств незаконной деятельности торговой сети, а также на возмещение ущерба государству. http://www.mvdpmr.org/kriminalnie-novosti/23947-ne-lez-v-karman-k-narodu.html