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Милиция выявила ряд фактов уклонения от уплаты налогов

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем ruslan_40, 16 июн 2017 в 09:40.

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    ruslan_40

    ruslan_40 Активный пользователь

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    105
    Сотрудниками ГУБЭПиК МВД ПМР за первое полугодие 2017 г. выявлен ряд фактов уклонения от уплаты налогов со стороны юридических лиц, осуществляющих реализацию продовольственных и промышленных товаров через торговые сети на территории республики.

    Осуществляя торговую деятельность, руководители этих фирм скрывали от бухгалтерского учёта предприятий значительную часть выручки, которая в последующем не была учтена при начислении налога на доход организации.

    Действуя таким образом, ООО «Пимес» сокрыло выручку в размере 5 720 000 рублей ПМР, что повлекло уклонение от уплаты налогов на сумму 821 000 рублей ПМР. В последующем причинённый государству вред возмещён путём уплаты в бюджет вышеуказанной суммы денежных средств.

    Руководство ООО «Витара», действуя по аналогичной схеме, уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 380 000 рублей ПМР. По данному факту проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причинённого республике.

    Эта же схема нашла своё отражение и в деятельности ООО «Хэппи-Лайф», которое уклонилось от уплаты налога на доходы с организации на сумму свыше 700 000 рублей ПМР.

    Особо следует отметить деятельность ООО «Паоло», которое на протяжении 2016-2017 гг., по предварительным оценкам, сокрыло выручку от реализации товаров на сумму свыше 40 000 000 рублей ПМР. Виновные лица задержаны, собраны доказательства совершённого преступления. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств незаконной деятельности торговой сети, а также на возмещение ущерба государству.
    http://www.mvdpmr.org/kriminalnie-novosti/23947-ne-lez-v-karman-k-narodu.html
     
    ruslan_40, 16 июн 2017 в 09:40
    #1
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  3. Seven

    Seven Гений

    На форуме с:
    31 окт 2013
    Сообщения:
    1.177
    Так же ООО Шериф выдана медаль и орден за кристальную честность во всех сферах деятельности )))
     
    Seven, 16 июн 2017 в 09:50
    #2