Металлолом, медь и цветные металлы

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Vandam708, 10 мар 2015.
Народ подскажите сколько стоит сдать медь или цвет.металл за кг. в Бендерах
от года до трёх ....
Русича вспомнила...)))))
еще тот кадр
В Тирасполе около 30 руб кг
куда бы спихнуть парочку аккумуляторов....
просто выкинуть как то не комильфо....
У меня тоже валялось несколько, всё хотел разобрать, переплавить свинец. Но дельцы ездили по гаражам скупали, за копейки конечно. Уже даже не помню за сколько отдал, но за то место освободилось.
Как вариант.
http://makler.md/ru/an/search/?query=Аккумуляторы
upd кроме последнего, не дочитал.
у меня просто теплообменник старый от котла есть выглядит как медный а там фиг знает, железо точно)
Теплообменник... смотря от того, на сколько старого котла. Ножовку по металлу, напильник или магнит никто не отменял. Вполне возможно, но сколько там...
г. Бендеры, ул. Котовского, 183.
По маклеру сдал свой. Все приемщики дают 4 руб за кило с электролитом и 4,5 руб. за кило - сухой.
Заполните его до верху водой и сдайте по 4 руб ))
За мой вышло 80 руб.
кто подскажет, где ближайший от центра прием металлолома?
Дряхлый холодильник выкинуть хочу...
Хотите выкинуть или сдать?
Мне бы компрессор от холодильника не помешал, еже ли хотите выкинуть.
Есть одна металлоприёмка в районе коммендатуры по ул. 9 Января напротив дома 72 вот тут http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=46.843352&lon=29.605665&z=18&m=b&search=Тирасполь
Мда, когда-то медь я лично сдавал по 55-65 рублей за килограмм (5-6 долларов). Медь, бронза, латунь, все брали по одной цене.
Алюминий всегда был по 5 р, нержавейка от 10 до 15 р.
Очистили гараж и подсобные помещения - набралось наверное с полтонны железа ненужного.
Поинтересовался почем принимают - сказали "50коп".
Хрен с ним с этим железом - пусть в куче дальше ржавеет.
Сейчас точно знаю ребят которые по 1 р брали металл. Причем сами приезжают и забирают на бусе, но к сожалению нет их нот, они у меня в старом телефоне были. Если на днях встречу, то возьму телефон и запишу номерок. 50 копеек это не цена совершенно.
И мне черканите, дачу нужно освободить, на бородинке по 60 коп берут, но туда ещё везти хлам нужно
Есть три холодильника советских, из них нужно сделать один рабочий, остальное забирайте
да пока не вижу тех парней. у меня у самого килограммов 20 меди есть и столько же алюминия. но сдавать не собираюсь, цена сильно упала. медь вообще одно время доходила почти до 10 долларов за кг. Металл ценный, и лом со временем будет только дорожать. Кризис просто............
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