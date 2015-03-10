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Металлолом, медь и цветные металлы

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Vandam708, 10 мар 2015.

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  1. TopicStarter Overlay
    Vandam708

    Vandam708 Гений

    Дата регистрации:
    10 фев 2015
    Сообщения:
    67
    Народ подскажите сколько стоит сдать медь или цвет.металл за кг. в Бендерах
     
    Vandam708, 10 мар 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    14.007
    от года до трёх ....
     
    ГастЫр БайтЫр, 10 мар 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.765
    Русича вспомнила...)))))
     
    ИтсМи, 10 мар 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. Алексей

    Алексей Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.062
    :D:D:D еще тот кадр
     
    Алексей, 10 мар 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.071
    В Тирасполе около 30 руб кг
     
    Валерьян, 10 мар 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.781
    куда бы спихнуть парочку аккумуляторов....
    просто выкинуть как то не комильфо....
     
    Арчи_Гудвин, 10 мар 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.071
    У меня тоже валялось несколько, всё хотел разобрать, переплавить свинец. Но дельцы ездили по гаражам скупали, за копейки конечно. Уже даже не помню за сколько отдал, но за то место освободилось.
    Как вариант.
    http://makler.md/ru/an/search/?query=Аккумуляторы
    2015-03-10 19-23-42 Маклер - Результаты поиска — Opera.png
    upd кроме последнего, не дочитал.
     
    Валерьян, 10 мар 2015
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  8. TopicStarter Overlay
    Vandam708

    Vandam708 Гений

    Дата регистрации:
    10 фев 2015
    Сообщения:
    67
    у меня просто теплообменник старый от котла есть выглядит как медный а там фиг знает, железо точно)
     
    Vandam708, 11 мар 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.071
    Теплообменник... смотря от того, на сколько старого котла. Ножовку по металлу, напильник или магнит никто не отменял. Вполне возможно, но сколько там...
     
    Валерьян, 11 мар 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Сухарик

    Сухарик Гений

    Дата регистрации:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    810
    г. Бендеры, ул. Котовского, 183.
     
    Сухарик, 11 мар 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. Волчишка

    Волчишка Гений

    Дата регистрации:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.383
    По маклеру сдал свой. Все приемщики дают 4 руб за кило с электролитом и 4,5 руб. за кило - сухой.
    Заполните его до верху водой и сдайте по 4 руб ))
    За мой вышло 80 руб.
     
    Волчишка, 11 мар 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.481
    кто подскажет, где ближайший от центра прием металлолома?
    Дряхлый холодильник выкинуть хочу...
     
    коммерсант, 5 июл 2016
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. херувим1

    херувим1 Гений

    Дата регистрации:
    17 июл 2014
    Сообщения:
    238
    Хотите выкинуть или сдать?
    Мне бы компрессор от холодильника не помешал, еже ли хотите выкинуть.
    Есть одна металлоприёмка в районе коммендатуры по ул. 9 Января напротив дома 72 вот тут http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=46.843352&lon=29.605665&z=18&m=b&search=Тирасполь
     
    херувим1, 5 июл 2016
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Seos

    Seos Гений

    Дата регистрации:
    24 мар 2016
    Сообщения:
    439
    Мда, когда-то медь я лично сдавал по 55-65 рублей за килограмм (5-6 долларов). Медь, бронза, латунь, все брали по одной цене.
     
    Seos, 5 июл 2016
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Seos

    Seos Гений

    Дата регистрации:
    24 мар 2016
    Сообщения:
    439
    Алюминий всегда был по 5 р, нержавейка от 10 до 15 р.
     
    Seos, 5 июл 2016
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.781
    Очистили гараж и подсобные помещения - набралось наверное с полтонны железа ненужного.
    Поинтересовался почем принимают - сказали "50коп".
    Хрен с ним с этим железом - пусть в куче дальше ржавеет.
     
    Арчи_Гудвин, 5 июл 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Seos

    Seos Гений

    Дата регистрации:
    24 мар 2016
    Сообщения:
    439
    Сейчас точно знаю ребят которые по 1 р брали металл. Причем сами приезжают и забирают на бусе, но к сожалению нет их нот, они у меня в старом телефоне были. Если на днях встречу, то возьму телефон и запишу номерок. 50 копеек это не цена совершенно.
     
    Seos, 5 июл 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.071
    И мне черканите, дачу нужно освободить, на бородинке по 60 коп берут, но туда ещё везти хлам нужно
     
    Валерьян, 8 июл 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.071
    Есть три холодильника советских, из них нужно сделать один рабочий, остальное забирайте
     
    Валерьян, 8 июл 2016
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Seos

    Seos Гений

    Дата регистрации:
    24 мар 2016
    Сообщения:
    439
    да пока не вижу тех парней. у меня у самого килограммов 20 меди есть и столько же алюминия. но сдавать не собираюсь, цена сильно упала. медь вообще одно время доходила почти до 10 долларов за кг. Металл ценный, и лом со временем будет только дорожать. Кризис просто............
     
    Seos, 8 июл 2016
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