Металлолом, медь и цветные металлы

Сейчас точно знаю ребят которые по 1 р брали металл. Причем сами приезжают и забирают на бусе, но к сожалению нет их нот, они у меня в старом телефоне были. Если на днях встречу, то возьму телефон и запишу номерок. 50 копеек это не цена совершенно.

Нажмите, чтобы показать полностью ...