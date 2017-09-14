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Массовые анонимные звонки о бомбах по всей России

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем Admin, 14 сен 2017 в 16:20.

?

По вашему мнению насколько жестко следует наказать виновных?

Это голосование будет закрыто 14 дек 2017 в 15:20.

  1. Жёстко. От 10 и более лет лишения свободы

    2 голосов
    28,6%

  2. От 5 до 10 лет

    4 голосов
    57,1%

  3. до 5 лет реального заключения

    1 голосов
    14,3%

  4. Условного срока или обязательных работ хватит

    0 голосов
    0,0%

  5. Они же просто шутят

    0 голосов
    0,0%

  6. Затрудняюсь ответить

    0 голосов
    0,0%
0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    8.161
    Агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что анонимные звонки о заложенных бомбах в разных городах России исходили от лиц, связанных с ИГИЛ.

    В последние дни было зафиксировано особенно много ложных сигналов. Школы, вокзалы, рынки, торговые комплексы - эвакуированы тысячи человек.

    Сегодня экстренно пришлось выводить учеников нескольких московских школ, там все уже проверено - взрывных устройств не обнаружено. По данным того же источника, конкретные подозреваемые установлены, и будут объявлены в международный розыск.

    "Правоохранительными органами оперативно проведены мероприятия по обеспечению безопасности граждан. В результате осмотров объектов угроз средств террора не обнаружено. В результате немедленно начатых оперативно-розыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с запрещенной в России ИГИЛ, а также другими организациями", — сообщает «РИА Новости».

    Такой телефонный терроризм — серьезное преступление, за которое предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.
     
    Admin, 14 сен 2017 в 16:20
    #1
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  3. azh

    azh Гений

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    1.181
    Россию накрыла волна телефонного терроризма. Вот вам инфографика, чтобы вы осознали масштаб происходящего
     
    azh, 14 сен 2017 в 16:35
    #2
    Admin нравится это.
  4. azh

    azh Гений

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    1.181
    Противники «Матильды» предлагали сорвать показ звонками о бомбах

    В «Христианском государстве» заявили, что им предлагали использовать для предотвращения показа «Матильды» «телефонный терроризм», но предложение не было принято

    Организация «Христианское государство — Святая Русь», выступающая против демонстрации в кинотеатрах России фильма Алексея Учителя «Матильда», получала предложения использовать в качестве способа борьбы сообщения о заложенных в кинотеатрах и других местах бомбах.

    «Нам пришло анонимное письмо 10 сентября, в котором говорилось, что существуют методы борьбы с безрассудством, которое сейчас происходит в кинематографе, без поджогов и насилия. Речь шла о парализации инфраструктуры России без радикальных мер посредством всего лишь одного номера телефона. На это письмо мы никак не отреагировали», — сообщил РБК руководитель отделения «Христианского государства» в Екатеринбурге Виктор Собянин.

    По его словам, анонимы обещали в дальнейшем присылать «видеоподтверждение своих слов».

    О предложениях неизвестных людей «дестабилизировать всю инфраструктуру России» телефонными звонками сообщил «Медузе» и руководитель «Христианского государства» Александр Калинин.

    По его словам, в полученном анонимном письме говорилось, что некие «ребята» готовы «показать всем этим кинопрокатчикам» и доказать, что их методы борьбы гораздо действеннее поджогов. Калинин отметил, что первые звонки о заложенных бомбах поступали именно в кинотеатры, а уже потом эвакуировать начали школы и торговые центры.
     
    azh, 14 сен 2017 в 16:39
    #3
  5. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.750
    Сначала надо их поймать...
    Силовые ведомств вынуждены реагировать по полной программе - даже если понимают, что их водят за нос!
    А вот последует ли наказание...вопрос!
     
    ОДОБРЯМС, 14 сен 2017 в 16:39
    #4
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  6. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.510
    Как же любят обыкновенные сектанты, проходимцы и террористы прикрываться громкими названиями...
     
    Nike, 14 сен 2017 в 16:41
    #5
    VIGO нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    8.161
    это ж не они, читайте внимательно им предложили такой способ. А где написано что это они?
     
    Admin, 14 сен 2017 в 16:46
    #6
  8. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.510
    Они уже отметились поджогами и хулиганством... пытались кинотеатр сжечь, ещё чот по мелочи. Обыкновенные двинутые, на подкомрке для раскачки толп.
     
    Nike, 14 сен 2017 в 16:50
    #7