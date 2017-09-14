Массовые анонимные звонки о бомбах по всей России

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что анонимные звонки о заложенных бомбах в разных городах России исходили от лиц, связанных с ИГИЛ. В последние дни было зафиксировано особенно много ложных сигналов. Школы, вокзалы, рынки, торговые комплексы - эвакуированы тысячи человек. Сегодня экстренно пришлось выводить учеников нескольких московских школ, там все уже проверено - взрывных устройств не обнаружено. По данным того же источника, конкретные подозреваемые установлены, и будут объявлены в международный розыск. "Правоохранительными органами оперативно проведены мероприятия по обеспечению безопасности граждан. В результате осмотров объектов угроз средств террора не обнаружено. В результате немедленно начатых оперативно-розыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с запрещенной в России ИГИЛ, а также другими организациями", — сообщает «РИА Новости». Такой телефонный терроризм — серьезное преступление, за которое предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.