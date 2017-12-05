МОК запретил спортсменам выступать на Играх-2018 под флагом РФ

Во вторник в швейцарской Лозанне состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на повестке дня которого стояло решение о допуске россиян на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, стартующие в феврале 2018 года. По итогам заседания Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а сборная РФ отстранена от участия в Олимпиаде-2018. Отечественным спортсменам предложено соревноваться под нейтральным флагом. "Чистых" атлетов будет отбирать специальная комиссия. Решение исполкома публикует пресс-служба комитета. Исполнительный совет МОК постановил, что россияне смогут соревноваться в индивидуальных или командных видах в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR). Они будут выступать под олимпийским флагом, а на церемониях в их честь будет звучать олимпийский гимн. Участники Игр от РФ должны не только пройти квалификационные соревнования, но и соответствовать специально установленным для них критериям "чистых" атлетов. Членство в МОК президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова приостановлено. Бывший министр спорта, а ныне вице-премьер РФ Виталий Мутко и его экс-заместитель Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпиад. Дмитрий Чернышенко, бывший главой оргкомитета "Сочи-2014", выведен из координационной комиссии Игр-2022 в Пекине. Также сообщается о штрафе в размере 15 млн долларов, наложенном на Олимпийский комитет России, чтобы возместить расходы МОК на расследования. Средства будут направлены на развитие глобальной антидопинговой системы. МОК не исключает, что частично или полностью снимет отстранение с Олимпийского комитета России в случае выполнения комитетом всех требований к церемонии закрытия Игр в Пхенчхане. "Это была беспрецедентная атака на целостность Олимпийских игр и спорта. Пропорциональные санкции за эти системные манипуляции, ограждающие "чистых" спортсменов, должны подвести черту под этим разрушительным эпизодом и послужить катализатором для более эффективной антидопинговой системы", - заявил президент МОК Томас Бах. Отвечая на вопрос о возможном бойкоте Игр со стороны РФ, Бах отметил, что столь радикальным способом нельзя ничего добиться. "Я не вижу причин для бойкота, поскольку мы позволили "чистым" российским спортсменам участвовать в Играх, чтобы показать, что в России они есть", - отметил глава МОК. "Мы никогда раньше не сталкивались с манипуляциями и мошенничеством в таких масштабах. Это нанесло невиданный урон для олимпизма и спорта в целом", - констатировал докладчик Самуэль Шмид. Комиссия под его руководством пришла к выводу, что ответственность за допинговые манипуляции в Сочи несет Министерство спорта России и лично вице-премьер РФ Виталий Мутко, занимавший в то время пост главы этого ведомства. Шмид также установил, что Олимпийский комитет России напрямую не участвовал в манипуляциях, но должен разделить ответственность за них. Подробнее: http://www.newsru.com/sport/05dec2017/ioc.html