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МОК запретил спортсменам выступать на Играх-2018 под флагом РФ

Тема в разделе 'Спорт и отдых', создана пользователем dock, 5 дек 2017.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.700
    Во вторник в швейцарской Лозанне состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на повестке дня которого стояло решение о допуске россиян на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, стартующие в феврале 2018 года.

    По итогам заседания Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а сборная РФ отстранена от участия в Олимпиаде-2018. Отечественным спортсменам предложено соревноваться под нейтральным флагом. "Чистых" атлетов будет отбирать специальная комиссия.

    Решение исполкома публикует пресс-служба комитета.

    Исполнительный совет МОК постановил, что россияне смогут соревноваться в индивидуальных или командных видах в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR). Они будут выступать под олимпийским флагом, а на церемониях в их честь будет звучать олимпийский гимн.

    Участники Игр от РФ должны не только пройти квалификационные соревнования, но и соответствовать специально установленным для них критериям "чистых" атлетов.

    Членство в МОК президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова приостановлено.

    Бывший министр спорта, а ныне вице-премьер РФ Виталий Мутко и его экс-заместитель Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпиад.

    Дмитрий Чернышенко, бывший главой оргкомитета "Сочи-2014", выведен из координационной комиссии Игр-2022 в Пекине.

    Также сообщается о штрафе в размере 15 млн долларов, наложенном на Олимпийский комитет России, чтобы возместить расходы МОК на расследования. Средства будут направлены на развитие глобальной антидопинговой системы.

    МОК не исключает, что частично или полностью снимет отстранение с Олимпийского комитета России в случае выполнения комитетом всех требований к церемонии закрытия Игр в Пхенчхане.

    "Это была беспрецедентная атака на целостность Олимпийских игр и спорта. Пропорциональные санкции за эти системные манипуляции, ограждающие "чистых" спортсменов, должны подвести черту под этим разрушительным эпизодом и послужить катализатором для более эффективной антидопинговой системы", - заявил президент МОК Томас Бах.

    Отвечая на вопрос о возможном бойкоте Игр со стороны РФ, Бах отметил, что столь радикальным способом нельзя ничего добиться.

    "Я не вижу причин для бойкота, поскольку мы позволили "чистым" российским спортсменам участвовать в Играх, чтобы показать, что в России они есть", - отметил глава МОК.

    "Мы никогда раньше не сталкивались с манипуляциями и мошенничеством в таких масштабах. Это нанесло невиданный урон для олимпизма и спорта в целом", - констатировал докладчик Самуэль Шмид.

    Комиссия под его руководством пришла к выводу, что ответственность за допинговые манипуляции в Сочи несет Министерство спорта России и лично вице-премьер РФ Виталий Мутко, занимавший в то время пост главы этого ведомства.

    Шмид также установил, что Олимпийский комитет России напрямую не участвовал в манипуляциях, но должен разделить ответственность за них.

    Подробнее: http://www.newsru.com/sport/05dec2017/ioc.html
     
    dock, 5 дек 2017
    #1
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  3. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    6.495
    Ты уже откупорил шампанское?
     
    Vladm, 5 дек 2017
    #2
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  4. TopicStarter Overlay
    dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.700
    Откупорю, когда россияне поедут на Олимпиаду.
     
    dock, 5 дек 2017
    #3
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  5. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.637
    Новый политзаказ, Китай на очереди.

    "КИТАЙСКИЙ РОДЧЕНКОВ" ОБВИНИЛ СВОЮ СТРАНУ В СИСТЕМНОМ ДОПИНГЕ

    Пока по слухам, планируют удалить всех, кто голосует против американцев в ООН...
    Впрочем, американцы уже предупреждали, что они лишат поддержки всех, кто в ООН не голосует за их резолюции, открытым текстом.

    А может, хотят расово чистую западную олимпиаду, без унтерменьшей ) Прямо не палятся...
     
    Nike, 6 дек 2017
    #4
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  6. Фломастер

    Фломастер Гений

    На форуме с:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    1.920
    кому нах нужна такая Олимпиада... Я после летней олимпиады, когда Алексея Немова засудили как то охладел к летним олимпиадам... Больше смотрел зимние, ну а сейчас судя по всему и зимние нехер смотреть... Просто тупо и нагло ноги вытирают об Россию...
     
    Фломастер, 6 дек 2017
    #5
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  7. Пиносол

    Пиносол Гений

    На форуме с:
    18 окт 2017
    Сообщения:
    251
    Не разрешают эти гады выступать под Российским флагом и хрен с ними!!!
    У нас же есть ЗАПАСНОЙ ФЛАГ...
    Пусть с ним и выступают!!!!!

    [​IMG]
     
    Пиносол, 6 дек 2017
    #6
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  8. Йожин

    Йожин Гений

    На форуме с:
    21 май 2015
    Сообщения:
    692
    Н-да. :( Спортом уже и не пахнет.
     
    Йожин, 6 дек 2017
    #7
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  9. Vint

    Vint Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    450
    Вообще очень интересно получается, когда российских спортсменов ловят на допинге, все росс сми молчат или выдают мол американцы тоже на допинге, типа это норм, а потом жалуются что их все во главе с амерами обижают. Я всегда болел за наших соотечественников и дальше буду, но у нас почему то не гнобят спортсменов за допинг, типа это нормально что принимал, хреново что попался.
    вот один из примеров :
    В этом контексте показательно дело Виктора Чёгина, печально известного тренера по спортивной ходьбе, чей авторитет в российском спорте был настолько велик, что его имя присвоили государственному Центру олимпийской подготовки в Саранске.
    Между тем с 1999 года и на протяжение 17 лет 24 (!) ученика Чёгина попались на допинге и получили длительные дисквалификации, причем двое — пожизненные, а еще двое – восьмилетние.
    К моему сожалению вспомните случай когда полностью молодёжку по хоккею заменили прям перед вылетом, вроде из-за мельдония, плавчиха наша Ефимова была дисквалифицированна на 1.5-2 года за употребление стероидов. Я не пытаюсь тут всем сказать что остальные чистые..... если у тех руки в говне (простите) это не повод и нашим пачкаться. Я о том что нам ввели в сознание что если наших поймали то надо их пожалеть, потому что наши попались а злые амеры тоже принимают и их не жучят.
    Я о том что надо начинать с себя. А у нас раздувают будто всемирный заговор против нас ...... хотя и не отвергаю что тут и политика сильно замешанна.
     
    Vint, 6 дек 2017
    #8
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  10. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    17.712
    То, что еще с времен СССР, спорт являлся часть политики не секрет. Вот только почему, имея министерство спорта и прочие органы, РФ всегда находится в незавидном положении? Не значит ли это, что эффективность их работы нулевая или даже с минусом?
    Жаль спортсменов - они стали заложниками политики, положив на алтарь спорта свое здоровье.
     
    ОДОБРЯМС, 6 дек 2017
    #9
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  11. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    6.495
    Фишка ведь не в том, что поймали или не поймали. Кого то время от времени ловят, отстраняют, но еще ни разу не говорили. что это обязательная государственная политика по допингу. Это как раз не доказали. Американцев тоже ловили на допинге - но сборную США не отстраняли целиком.
     
    Vladm, 6 дек 2017
    #10
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  12. Vint

    Vint Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    450
    Знаменитый американский велогонщик Лэнс Армстронг, уличенный в многолетнем приеме допинга и лишенный многочисленных титулов, в 2013 году публично просил прощения в прямом эфире ток-шоу Опры Уинфри: «Это была одна большая ложь, которую я повторил множество раз. Я сам принимал эти решения, я сам допустил эти ошибки, и я здесь для того, чтобы извиниться за них». Канадский спринтер Бен Джонсон, которому допинговые скандалы стоили олимпийского золота и пожизненной дисквалификации, в интервью «Торонто Сан» искренно сокрушался: «Я прекрасно понимал, что всех призеров в Сеуле будут проверять! Как же я мог пойти на такое? Опозорить Канаду, свою семью, себя самого?..» Даже великий Майкл Фелпс, 14-кратный Олимпийский чемпион по плаванию, застигнутый за курением марихуаны, поспешил признать: «Я повел себя по-детски и неподобающе…»
    А теперь покажите росс спортсменов кто бы просил прощения за своё поведение ?
    из последних помню футболиста зенита и краснодара (могу ошибаться) когда праздновали после проигрыша сборной в Монте-Карло и то после того как их клубы заставили. Вспомните Аршавина который после проигрыша сказал что поражение это наша проблема а не его. Я о том что у нас не самый чистый спорт и это уже на уровне государства. Нет публичной экзикуции над спортсменами которых уличили в допинге, мол отсидится дисквалификацию и снова в бой. А то что они своими действиями нашу сборную позорят это как бы невозможно ?
     
    Vint, 6 дек 2017
    #11
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  13. Фломастер

    Фломастер Гений

    На форуме с:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    1.920
    Вот о том и речь, поймали единицы, а мажут все государство. Об этом речь, а не о том, что жалеют своих соотечественников. Так и не факт, что поймали, даже нормальную доказательную базу не собирают. Просто тычут пальцем, ты, ты и ты виноват...
    PS
    Ну и кстати наверное соглашусь, с мнением в тырнетах, что это месть за Крым, за Сочи 2014 (поливали дерьмом будь здоров, а признали чуть ли не лучшей зимней олимпиадой) ну и конечно же за Сирию, где Запад в дерьме знатно поваляли...
     
    Фломастер, 6 дек 2017
    #12
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  14. Фломастер

    Фломастер Гений

    На форуме с:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    1.920
    Шарапова, не?
     
    Фломастер, 6 дек 2017
    #13
  15. Фломастер

    Фломастер Гений

    На форуме с:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    1.920
    А это вообще не в тему, ни Кокорин, на Дзюба, ни Аршавин не были пойманы на допинге... Зашибись на основе этого мазать весь Российский спорт...
     
    Фломастер, 6 дек 2017
    #14
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  16. harley quinn

    harley quinn Гений

    На форуме с:
    27 авг 2016
    Сообщения:
    475
    Честь должна быть дороже амбиций. Это будет позор, если поедут без флага.
     
    harley quinn, 6 дек 2017
    #15
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  17. Йожин

    Йожин Гений

    На форуме с:
    21 май 2015
    Сообщения:
    692
    Согласен.
     
    Йожин, 6 дек 2017
    #16
  18. Фломастер

    Фломастер Гений

    На форуме с:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    1.920
    А есть то она, честь? У спортсменов то может и есть, а вот чиновники и иные прихлебатели, ох как хотят полететь... Деньги не пахнут ...(020)
     
    Фломастер, 6 дек 2017
    #17
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  19. harley quinn

    harley quinn Гений

    На форуме с:
    27 авг 2016
    Сообщения:
    475
    Ну у каждого своя работа. На заводах, шахтах тоже своё здоровье убивают. Но их почему-то никому не жаль..
     
    harley quinn, 6 дек 2017
    #18
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  20. Vint

    Vint Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    450
    «Я допустила огромную ошибку. Я беру за нее полную ответственность», — сказала Шарапова.
    я получила email от WADA, в котором сообщалось, какие изменения внесены в список запрещенных препаратов. По ссылке можно было узнать, как выглядит этот список, но я не кликнула на нее», — объяснила россиянка. Теннисистка извинилась за то, что подвела своих фанатов и нанесла вред спорту, которым занимается «с четырех лет».
    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/society/07/03/2016/56dde0c09a7947035da243f9
    Простите но как-то она извинилась странно, за то что не знала что ей пришло важное письмо от WADA, будто те спамят каждый день.
     
    Vint, 6 дек 2017
    #19
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  21. Фломастер

    Фломастер Гений

    На форуме с:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    1.920
    Она на коленях должна была рыдать?
     
    Фломастер, 6 дек 2017
    #20
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