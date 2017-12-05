МОК запретил спортсменам выступать на Играх-2018 под флагом РФ

Вообще очень интересно получается, когда российских спортсменов ловят на допинге, все росс сми молчат или выдают мол американцы тоже на допинге, типа это норм, а потом жалуются что их все во главе с амерами обижают. Я всегда болел за наших соотечественников и дальше буду, но у нас почему то не гнобят спортсменов за допинг, типа это нормально что принимал, хреново что попался.

вот один из примеров :

В этом контексте показательно дело Виктора Чёгина, печально известного тренера по спортивной ходьбе, чей авторитет в российском спорте был настолько велик, что его имя присвоили государственному Центру олимпийской подготовки в Саранске.

Между тем с 1999 года и на протяжение 17 лет 24 (!) ученика Чёгина попались на допинге и получили длительные дисквалификации, причем двое — пожизненные, а еще двое – восьмилетние.

К моему сожалению вспомните случай когда полностью молодёжку по хоккею заменили прям перед вылетом, вроде из-за мельдония, плавчиха наша Ефимова была дисквалифицированна на 1.5-2 года за употребление стероидов. Я не пытаюсь тут всем сказать что остальные чистые..... если у тех руки в говне (простите) это не повод и нашим пачкаться. Я о том что нам ввели в сознание что если наших поймали то надо их пожалеть, потому что наши попались а злые амеры тоже принимают и их не жучят.

Я о том что надо начинать с себя. А у нас раздувают будто всемирный заговор против нас ...... хотя и не отвергаю что тут и политика сильно замешанна.

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