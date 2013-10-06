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Любительское рыболовство

Тема в разделе 'Хобби', создана пользователем Давид Маркович, 6 окт 2013.

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  1. TopicStarter Overlay
    Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    предлагаю поделиться всем , что связанно с этим увлекательным видом отдыха
     
    Давид Маркович, 6 окт 2013
    #1
    Lёka, Генрих и Елена нравится это.
  2. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.801
    Обожаю рыбачить. Моя кума живет на берегу Турунчука. Правда весь мой улов, кошкам на смех. Но сам кайф...Ловлю на поплавочную удочку..
     
    13-й Чертенок, 6 окт 2013
    #2
    Lёka, Генрих, Ежевика и ещё 1-му нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    это да !!!!! , а уха на берегу............
     
    Давид Маркович, 6 окт 2013
    #3
    Lёka нравится это.
  4. Samurai.rus

    Samurai.rus Гений

    Дата регистрации:
    4 окт 2013
    Сообщения:
    1.910
    Походу делиться ни кто не хочет)))
     
    Samurai.rus, 9 окт 2013
    #4
    Lёka нравится это.
  5. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.801
    Хочу шашлык, и домашнюю наливку. Чичас!
     
    13-й Чертенок, 9 окт 2013
    #5
    Lёka и Ежевика нравится это.
  6. Boxer

    Boxer Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    731
    рыбачка Соня как то в мае
    [​IMG]
     
    Boxer, 9 окт 2013
    #6
    Lёka нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    политикой баки заправляют
     
    Давид Маркович, 9 окт 2013
    #7
    Lёka и Генрих нравится это.
  8. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.801
    Поищу фото де я на рыбалке.... ТРЕПЕЩИТЕ!
     
    13-й Чертенок, 9 окт 2013
    #8
    Lёka нравится это.
  9. Boxer

    Boxer Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    731
    что, поплавок огромный ?
     
    Boxer, 9 окт 2013
    #9
    Lёka нравится это.
  10. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.929
    Вот хочу освоить охоту на хищника (щука и т.п.)... пока на стадии изучения материалов в тырнете... Кто может чего полезного посоветовать буду благодарен...
     
    Серж1, 9 окт 2013
    #10
    Lёka и Давид Маркович нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    ну....................................... , хде , а то уже весь изтрепещался)))
     
    Давид Маркович, 9 окт 2013
    #11
    Lёka и Серж1 нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    подскажите где взять хирургические ножницы , или зажим они правильно называются, очень удобно ими крючок из пасти вытаскивать при глубоком заглоте
     
    Давид Маркович, 11 окт 2013
    #12
    Lёka и Оптик нравится это.
  13. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.801
    На ц. рынке есть магазинчик, там мед товары из европы. скальпели ножницы и тп.
     
    13-й Чертенок, 11 окт 2013
    #13
    Lёka и Давид Маркович нравится это.
  14. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.929
    Я взял пистолетный шомпол сточил так, что получилась вилочка... Ею крючок поддел и можно вытащить...
     
    Серж1, 11 окт 2013
    #14
    Давид Маркович нравится это.
  15. Розыск

    Розыск Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.834
    я как-то так на карпа ходил... только с АКСУ)
    [​IMG][DOUBLEPOST=1381488626][/DOUBLEPOST]
    не трудитесь, я даже видео нашел)))
    [​IMG]
     
    Розыск, 11 окт 2013
    #15
    Lёka, Оптик и Давид Маркович нравится это.
  16. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.929
    я как-то так на карпа ходил... только с АКСУ)

    рыба думает - рыбаки ваще ахренели:D
     
    Серж1, 11 окт 2013
    #16
    Lёka, Оптик и Давид Маркович нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    спасибо всем , нашел что искал , завтра иду на карпа с утречка
     
    Давид Маркович, 11 окт 2013
    #17
    Lёka, Серж1 и Оптик нравится это.
  18. mefisto

    mefisto Гений

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    286
    давление высокое две недели.....не идет рыбка(((
    ток если шальной какой клюнет.
     
    mefisto, 11 окт 2013
    #18
    Lёka и Оптик нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    давление очень важный фактор , но будем пробовать , то шо тепло уже хорошо , начнет шевелиться
     
    Давид Маркович, 11 окт 2013
    #19
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  20. mefisto

    mefisto Гений

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    286
    я даже не хотел писать, что ы не расстраивать))) Но сам тоже гоняю с ночевочками оскомину сбивать даже если не клюет.
     
    mefisto, 11 окт 2013
    #20
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