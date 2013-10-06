Любительское рыболовство

Тема в разделе 'Хобби', создана пользователем Давид Маркович, 6 окт 2013.
предлагаю поделиться всем , что связанно с этим увлекательным видом отдыха
Обожаю рыбачить. Моя кума живет на берегу Турунчука. Правда весь мой улов, кошкам на смех. Но сам кайф...Ловлю на поплавочную удочку..
это да !!!!! , а уха на берегу............
Походу делиться ни кто не хочет)))
Хочу шашлык, и домашнюю наливку. Чичас!
рыбачка Соня как то в мае
политикой баки заправляют
Поищу фото де я на рыбалке.... ТРЕПЕЩИТЕ!
что, поплавок огромный ?
Вот хочу освоить охоту на хищника (щука и т.п.)... пока на стадии изучения материалов в тырнете... Кто может чего полезного посоветовать буду благодарен...
ну....................................... , хде , а то уже весь изтрепещался)))
подскажите где взять хирургические ножницы , или зажим они правильно называются, очень удобно ими крючок из пасти вытаскивать при глубоком заглоте
На ц. рынке есть магазинчик, там мед товары из европы. скальпели ножницы и тп.
Я взял пистолетный шомпол сточил так, что получилась вилочка... Ею крючок поддел и можно вытащить...
я как-то так на карпа ходил... только с АКСУ)
[DOUBLEPOST=1381488626][/DOUBLEPOST]
не трудитесь, я даже видео нашел)))
я как-то так на карпа ходил... только с АКСУ)
рыба думает - рыбаки ваще ахренели
спасибо всем , нашел что искал , завтра иду на карпа с утречка
давление высокое две недели.....не идет рыбка(((
ток если шальной какой клюнет.
давление очень важный фактор , но будем пробовать , то шо тепло уже хорошо , начнет шевелиться
я даже не хотел писать, что ы не расстраивать))) Но сам тоже гоняю с ночевочками оскомину сбивать даже если не клюет.
Имена участников (разделяйте запятой).