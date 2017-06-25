#ЛешаПрав: Полицейские вступились за коллегу, назвавшего зигующих подростков дегенератами За «оскорбительные и унизительные» комментарии под фото у памятника воинам Великой Отечественной старшину собираются наказать Фото: Сообщество "Проект "Омбудсмен полиции" "ВКонтакте" Кто-то влез на памятник воинам Великой Отечественной? Не обращай внимания. Кто-то зигует у мемориала павшим? Пройди мимо. Кто-то кидает зигу, стоя на памятнике? Забудь… А вот 45-летний старшина полиции Алексей Геккин не смог. За что в скором времени может и поплатиться. УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ 18 мая в карельском городе Беломорск четверо старшеклассников отправились погулять в парк Героя Советского Союза, танкиста Андрея Пашкова. Там ребята решили устроить фотосессию на фоне памятника сынам и дочерям Татарстана и Карелии, защищавшим Родину в 1941-1945 годах. Трое встали перед мемориалом в вычурных позах. Четвертый забрался на самый верх памятника и вскинул руку в жесте фашистского приветствия. Фото: Сообщество "Проект "Омбудсмен полиции" "ВКонтакте" Вскоре ребята выложили фото в сеть. Уже 19 мая снимок с заретушированными лицами подростков появился в одном из местных пабликов. В числе негодующих был полицейский Алексей Геккин. 20 и 21 мая под фото появились несколько его комментариев, где он назвал школьников «дегенератами», «моральными инвалидами» и «нерадивыми отпрысками». А 23 мая на стол отделения полиции легло заявление от 47-летней Елены Кокотовой, мамы одного из подростков. Женщина заявила, что ее 15-летнего Лешу оскорбили. А это уже административная статья. Фото: Сообщество "Проект "Омбудсмен полиции" "ВКонтакте" Заявление родительницы приняли. Коллеги Геккина – а он трудится помощником дежурного группы режима изолятора временного содержания – провели служебную проверку. И, в конце концов, 18 июня решили, что его нужно наказать. Любопытно, что начальство ИВС, вынося решения, прекрасно обошлось без прокуратуры. Да и экспертизу комментариев старшины проводила местная учительница русского и литературы с восьмилетним стажем работы (о чем прямо сказано в заключении служебной проверки). Педагог пришла к выводу, что высказывания Геккина «касаются именно ребят на фотографии у памятника» и «являются оскорбительными и унизительными». – Привлечь к дисциплинарной ответственности, – пишет в заключении начальник изолятора Петров. «ЖАЛЬ, РОЗГИ ОТМЕНИЛИ!» Старшина обратился за консультацией в сообщество «ВКонтакте» «Проект «Омбудсмен полиции». История получила еще большую огласку. Дабы не допустить наказания полицейского, паблик запустил хештег #ЛешаПрав. На защиту Геккина встали полицейские и гражданские из разных городов страны. Жители Беломорска даже хотели митинг у мемориала провести, но Алексей их отговорил: все-таки несогласованное мероприятие. – Сказал все правильно! Дебилы, дегенераты и подонки!!! – пишет в сети председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков. – Жаль, розги отменили! Фото: Сообщество "Проект "Омбудсмен полиции" "ВКонтакте" Дошли вести и до врио главы Карелии Артура Парфенчикова. – Свои обеспокоенность и непонимание принятого решения о привлечение к дисциплинарной ответственности полицейского Алексея Геккина из Беломорска сразу довел до Министра внутренних дел Карелии, – сообщил Артур Парфенчиков. – Ждем окончания ведомственной проверки. В МВД спешат заверить: то, что старшину решили наказать, – это ложь. – В настоящее время в ОМВД по Беломорскому району только еще проводится проверка, – сообщили «Комсомолке» в МВД Карелии. – Говорить о ее результатах преждевременно. НАЗВАЛ СВОИМИ ИМЕНАМИ За старшиной Геккиным нарушений дисциплины замечено не было за все 25 лет службы в органах. – В полиции Беломорска я с 1992 года, – рассказал «Комсомолке» Алексей. – До этого служил в армии в Чехословакии два года, в разведке. Сын, мой единственный ребенок, служит по контракту на Северном флоте: сам так решил. Поэтому для меня возмутительно такое отношение к памяти солдат, которые отдали за нас жизнь. Фото: Сообщество "Проект "Омбудсмен полиции" "ВКонтакте" «Уроды», «дегенераты». От своих слов старшина не отказывается. Более того: готов повторить их снова. – Непонятно: за что наказывать? За то, что я назвал вещи своими именами? – недоумевает Алексей. – Оскорбления я тут не усматриваю. Фото: Сообщество "Проект "Омбудсмен полиции" "ВКонтакте" Зато уголовным делом по факту вандализма, который включает осквернение мемориалов павшим в Великую Отечественную, попахивает. Семьями подростков уже заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних. Своим виденьем ситуации с «Комсомолкой» они не поделились. – Вчера позвонил начальник и сказал, что проверка будет прекращена, – говорит Алексей. – Пока наказывать меня не собираются. http://www.kp.md/daily/26696.5/3720523/