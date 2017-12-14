Куплю недорогой шуруповерт...

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Серж1, 30 сен 2014.
Куплю недорогой, можно б/у шуруповерт для мелкой работы по дому...
лучше в аренду взять
не, это не тот случай...
НетЪ, вещь архинужная и архиполезная!
Несколько лет назад купил по случаю (просто на глаза попалась распродажа) в Эпицентре, в Украине. Да, АКБ держит не ахти. Но именно как дл мелкой работы по дому - самое оно. Да и банки поменять если приспичит - всегда можно.
Еще вывел разъем от АКБ, теперь можно два провода кинуть на АКБ авто и работать Уже пригодилась приблуда когда номера вешал.
Да, он у мну типа шурповерт-дрель. Правда, железо до 6 сверлить мона, дерево до 10 вроде.
ну вот Серж пока ищещь в продаже, Тарги свой отрекламировал
Если для дома, то можно купить без батареи , работает от сети. В "Мире Инструментов" брал. "20-25 уе" (Кraft 400w)и с гарантией. Их магазин есть в Соколе на Бородинке.
а он дрелит или тока шуруповерт?
Есть и режим дрели. Три года работает, при хорошей нагрузке.
Нееее... такая корова нужна самому Не рекламирую, а для тебя, кстати, сказал - что вещь в хозяйстве нужная. Лучше один раз купить, чем 100 раз одалживать.
ЗыЖ... брал за 160 гривен
О, а вот и она: http://otzovik.com/review_413346.html
Хех.... отзыв от дамы читать - одно удовольствие
ок, спасибо за подсказку... завтра заеду...
у меня то же есть
,,,
Кстати Серж не вы ли жаловались на шумного соседа??? так и одолжите у него
купил несколько лет назад за 50$.
Новый.
2 мощных 18V аккумулятора.
"Быстрая" мощная зарядка.
Чумадан + чтой то там внутри.
Работает безотказно. Акки живые, не отличимые от новых.
"Темп".
не этот но похож.
Похвально ! Я тоже "Плюшкин" по инструментам )))
Думаю расценят как диверсию...
В общем купил я новый дрель-шуруповерт фирмы ЭЛПРОМ (Болгария) модель ЭШС-810. Цена - 30 дол.
ЗЫ: Дома сразу нашлось шо сверлить шуруповертить, до чего руки никогда не доходили. Вывод: в быту - мега полезная весч.
Да, я точно так же считаю шуруповерт одним из практически необходимых инструментов.
Второй "необходимый инструмент" - правильная электродрель. С самозажимным патроном), и, как вариант, с наличием ударного режима. Есть и "неправильные дрели" - мощная под конусные сверла и некоторые другие).
Третий НИ - это сварочный аппарат. Удобнее всего, конечно, инвертор. Имеется в наличии. Также имеется в наличии мощная "классическая" сварка.
Четвертый НИ - это безусловно углошлифовальная машина, в просторечии "болгарка". Для дома удобна на 125мм. диски, - в наличии. Имеется доступ и к 230мм.
Пятый НИ - это перфоратор. Есть.
Электролобзик. Периодически необходим. Имеется.
Шлифмашина. Есть разные. В наличии вибрационная. Маловостребована.
Промфен. Имеется. Изредка необходим.
Компрессор. Есть, изготовлен самостоятельно на основе трехфазного компрессора для холодильного оборудования. Обеспечивает давление до 10ат. Нужен не всем и далеко не всегда).
+ авто на 12V.
Наверняка что то позабыл).
+ утюг, + бетономешалка, +лерки, + +++
у моего отца была замечательная бетономешалка с питанием от трехфазной сети).... - которую он изготовил самостоятельно, - притом рабочие лопасти были сложной эвольвентной формы - и изготавливались методом горячей ковки из прочнейшей стали).
зы. за самостоятельно изготовленные токарные станки по дереву и по металлу - промолчу... ибо было много чего, разного и хитроумного... и токарить я научился наверное лет в 9... ручек для напильников долот и стамесок наваял немерено... познав принципы)).
а лерки (плашки) и прочч. мелочь просто не упоминаю - их и так девать некуда).
мы едим к Вам....
добрый день. а где щас можно приобрести подешевле, на зеленом или на спутнике? нужна недорогая и хорошая дрель-шуруповерт. понятно что над будет пройтись по магазинам, но может кто скажет с чего начать и куда податься, куда в первую очередь взглянуть?
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