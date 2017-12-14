  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Куплю недорогой шуруповерт...

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Серж1, 30 сен 2014.

0/5, Голосов: 0
Страница 1 из 2
  1. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.784
    Куплю недорогой, можно б/у шуруповерт для мелкой работы по дому...
     
    Серж1, 30 сен 2014
    #1
    Оптик и Lёka нравится это.
  2. Реклама

    Реклама

     


  3. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.137
    лучше в аренду взять
     
    Lёka, 30 сен 2014
    #2
    Оптик нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.784
    не, это не тот случай...
     
    Серж1, 30 сен 2014
    #3
    Lёka нравится это.
  5. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.977
    НетЪ, вещь архинужная и архиполезная!
    Несколько лет назад купил по случаю (просто на глаза попалась распродажа) в Эпицентре, в Украине. Да, АКБ держит не ахти. Но именно как дл мелкой работы по дому - самое оно. Да и банки поменять если приспичит - всегда можно.
    Еще вывел разъем от АКБ, теперь можно два провода кинуть на АКБ авто и работать :) Уже пригодилась приблуда когда номера вешал.
    Да, он у мну типа шурповерт-дрель. Правда, железо до 6 сверлить мона, дерево до 10 вроде.
     
    Targitai, 30 сен 2014
    #4
    Серж1, Оптик и Lёka нравится это.
  6. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.137
    ну вот Серж пока ищещь в продаже, Тарги свой отрекламировал:$
     
    Last edited: 30 сен 2014
    Lёka, 30 сен 2014
    #5
    Серж1 и Оптик нравится это.
  7. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.210
    Если для дома, то можно купить без батареи , работает от сети. В "Мире Инструментов" брал. "20-25 уе" (Кraft 400w)и с гарантией. Их магазин есть в Соколе на Бородинке.
     
    Last edited: 30 сен 2014
    Оптик, 30 сен 2014
    #6
    Арчи_Гудвин, Lёka и Серж1 нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.784
    а он дрелит или тока шуруповерт?
     
    Серж1, 30 сен 2014
    #7
    Lёka и Оптик нравится это.
  9. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.210
    Есть и режим дрели. Три года работает, при хорошей нагрузке.
     
    Оптик, 30 сен 2014
    #8
    Lёka и Серж1 нравится это.
  10. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.977
    Нееее... такая корова нужна самому :)Не рекламирую, а для тебя, кстати, сказал - что вещь в хозяйстве нужная. Лучше один раз купить, чем 100 раз одалживать.
    ЗыЖ... брал за 160 гривен ;)
    О, а вот и она: http://otzovik.com/review_413346.html
    Хех.... отзыв от дамы читать - одно удовольствие ;)
     
    Targitai, 30 сен 2014
    #9
    Оптик, Lёka и Серж1 нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.784
    ок, спасибо за подсказку... завтра заеду...
     
    Серж1, 30 сен 2014
    #10
    Оптик и Lёka нравится это.
  12. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.137
    у меня то же есть
    :p,,,
    Кстати Серж не вы ли жаловались на шумного соседа??? так и одолжите у него
     
    Lёka, 30 сен 2014
    #11
    Арчи_Гудвин, Серж1 и Оптик нравится это.
  13. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.661
    купил несколько лет назад за 50$.
    Новый.
    2 мощных 18V аккумулятора.
    "Быстрая" мощная зарядка.
    Чумадан + чтой то там внутри.
    Работает безотказно. Акки живые, не отличимые от новых.
    "Темп".
    [​IMG]
    не этот но похож.
     
    Арчи_Гудвин, 30 сен 2014
    #12
    Серж1, Оптик и Lёka нравится это.
  14. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.210
    Похвально ! Я тоже "Плюшкин" по инструментам )))
     
    Оптик, 30 сен 2014
    #13
    Lёka и Серж1 нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.784
    Думаю расценят как диверсию...
     
    Серж1, 30 сен 2014
    #14
    Оптик и Lёka нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.784
    В общем купил я новый дрель-шуруповерт фирмы ЭЛПРОМ (Болгария) модель ЭШС-810. Цена - 30 дол.

    ЗЫ: Дома сразу нашлось шо сверлить шуруповертить, до чего руки никогда не доходили. :) Вывод: в быту - мега полезная весч.
     
    Серж1, 1 окт 2014
    #15
    notebook, Оптик и Lёka нравится это.
  17. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.661
    Да, я точно так же считаю шуруповерт одним из практически необходимых инструментов.
    Второй "необходимый инструмент" - правильная электродрель. С самозажимным патроном), и, как вариант, с наличием ударного режима. Есть и "неправильные дрели" - мощная под конусные сверла и некоторые другие).
    Третий НИ - это сварочный аппарат. Удобнее всего, конечно, инвертор. Имеется в наличии. Также имеется в наличии мощная "классическая" сварка.
    Четвертый НИ - это безусловно углошлифовальная машина, в просторечии "болгарка". Для дома удобна на 125мм. диски, - в наличии. Имеется доступ и к 230мм.
    Пятый НИ - это перфоратор. Есть.
    Электролобзик. Периодически необходим. Имеется.
    Шлифмашина. Есть разные. В наличии вибрационная. Маловостребована.
    Промфен. Имеется. Изредка необходим.
    Компрессор. Есть, изготовлен самостоятельно на основе трехфазного компрессора для холодильного оборудования. Обеспечивает давление до 10ат. Нужен не всем и далеко не всегда).
    + авто на 12V.
    Наверняка что то позабыл).
     
    Арчи_Гудвин, 1 окт 2014
    #16
    Валерьян, Оптик, alexisbn и 2 другим нравится это.
  18. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.137

    + утюг, + бетономешалка, +лерки, + +++
     
    Lёka, 1 окт 2014
    #17
    Оптик, Серж1 и Арчи_Гудвин нравится это.
  19. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.661
    у моего отца была замечательная бетономешалка с питанием от трехфазной сети).... - которую он изготовил самостоятельно, - притом рабочие лопасти были сложной эвольвентной формы - и изготавливались методом горячей ковки из прочнейшей стали).
    зы. за самостоятельно изготовленные токарные станки по дереву и по металлу - промолчу... ибо было много чего, разного и хитроумного... и токарить я научился наверное лет в 9... ручек для напильников долот и стамесок наваял немерено... познав принципы)).
    а лерки (плашки) и прочч. мелочь просто не упоминаю - их и так девать некуда).
     
    Арчи_Гудвин, 1 окт 2014
    #18
    Оптик и Lёka нравится это.
  20. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.137
    мы едим к Вам....
     
    Lёka, 1 окт 2014
    #19
    Оптик и Арчи_Гудвин нравится это.
  21. notebook

    notebook Гений

    На форуме с:
    17 май 2014
    Сообщения:
    536
    добрый день. а где щас можно приобрести подешевле, на зеленом или на спутнике? нужна недорогая и хорошая дрель-шуруповерт. понятно что над будет пройтись по магазинам, но может кто скажет с чего начать и куда податься, куда в первую очередь взглянуть?
     
    notebook, 14 дек 2017 в 16:01
    #20
    Lёka нравится это.
Страница 1 из 2