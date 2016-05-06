Кузовной ремонт своими руками... Вопросы внутри темы...

Привет Всем! Вот решил заморочиться ремонтом своей старушки... Разобрал её уже полностью, только двигатель не снял... Mitsubishi Lancer IV 1989 г.в. Лобовуха под замену, собственно она по большей части и стала причиной этой затеи... Конечно я не сварщик и не жестянщик, не автомаляр и т.п. Просто люблю делать все сам! Может фото позже выложу, мест с коррозией предостаточно, но не все так печально для такого возраста автомобиля... Прогнившие пороги, крылья, арки, это обычная ситуация для таких авто... Моторный отсек тоже пострадал, но я его затрагивать пока вообще не буду, т.к. буду делать все сам, а двигатель снять у меня не получится! Вернусь к лобовому стеклу... Машину я покупал с потресканным по всем углам лобовым стеклом... У меня постоянно потеют стекла в машине когда врубаю печку в прохладную погоду, это понятно, но не так же сильно... Я понимаю что в салоне влага, когда я поднял ковролин там из под водительского сиденья я выжал полтора литра воды и из под пассажирского еще почти литр... Днище целое, подумал на люк, он тоже немного подтекал но не на столько же... Снял пластик со стоек передних, там следы потекшей ржавчины. Срезал я лобовое стекло а там ужас... Накладки которые приварены к стойкам точечной прихваткой, на них клей ложат при установке стекла - прогнили, их практически нет... Вопросы: Может потом продолжу но у меня вопрос, сейчас ищу эпоксидный грунт, где не спрашиваю на меня пялятся круглыми глазами, и еще ищут ответ где-то у себя когда я вижу что они в первый раз слышат о таком... Может я не так называю? Где можно такой достать желательно в баллончиках? У нас гдето есть в ПМР? И что делать с этими стойками? Как их восстанавливать эти планки? Конечно я не дал никакого представления о них, но может фотки потом выложу... ))) Сейчас меня волнует грунт эпоксидный... Спасибо!