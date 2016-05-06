Кузовной ремонт своими руками... Вопросы внутри темы...

Может потом продолжу но у меня вопрос, сейчас ищу эпоксидный грунт, где не спрашиваю на меня пялятся круглыми глазами, и еще ищут ответ где-то у себя когда я вижу что они в первый раз слышат о таком... Может я не так называю? Где можно такой достать желательно в баллончиках? У нас гдето есть в ПМР?