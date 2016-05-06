  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Кузовной ремонт своими руками... Вопросы внутри темы...

Тема в разделе 'Транспорт', создана пользователем Lelick, 6 май 2016.

0/5, Голосов: 0
Страница 1 из 4
  1. TopicStarter Overlay
    Lelick

    Lelick Гений

    На форуме с:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    38
    Привет Всем! Вот решил заморочиться ремонтом своей старушки... Разобрал её уже полностью, только двигатель не снял... Mitsubishi Lancer IV 1989 г.в. Лобовуха под замену, собственно она по большей части и стала причиной этой затеи... Конечно я не сварщик и не жестянщик, не автомаляр и т.п. Просто люблю делать все сам! Может фото позже выложу, мест с коррозией предостаточно, но не все так печально для такого возраста автомобиля... Прогнившие пороги, крылья, арки, это обычная ситуация для таких авто... Моторный отсек тоже пострадал, но я его затрагивать пока вообще не буду, т.к. буду делать все сам, а двигатель снять у меня не получится! Вернусь к лобовому стеклу... Машину я покупал с потресканным по всем углам лобовым стеклом... У меня постоянно потеют стекла в машине когда врубаю печку в прохладную погоду, это понятно, но не так же сильно... Я понимаю что в салоне влага, когда я поднял ковролин там из под водительского сиденья я выжал полтора литра воды и из под пассажирского еще почти литр... Днище целое, подумал на люк, он тоже немного подтекал но не на столько же... Снял пластик со стоек передних, там следы потекшей ржавчины. Срезал я лобовое стекло а там ужас... Накладки которые приварены к стойкам точечной прихваткой, на них клей ложат при установке стекла - прогнили, их практически нет...

    Вопросы:
    • Может потом продолжу но у меня вопрос, сейчас ищу эпоксидный грунт, где не спрашиваю на меня пялятся круглыми глазами, и еще ищут ответ где-то у себя когда я вижу что они в первый раз слышат о таком... Может я не так называю? Где можно такой достать желательно в баллончиках? У нас гдето есть в ПМР?

    • И что делать с этими стойками? Как их восстанавливать эти планки? Конечно я не дал никакого представления о них, но может фотки потом выложу... )))

    Сейчас меня волнует грунт эпоксидный...

    Спасибо!
     
    Lelick, 6 май 2016
    #1
    Warlock нравится это.
  2. Реклама

    Реклама

     


  3. crot7

    crot7 Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    32
    Эпоксидный грунт в баллончике, покупал напротив Лиманного, в магазине где технику Кёрхер продают.
     
    crot7, 6 май 2016
    #2
    Lёka и Lelick нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    Lelick

    Lelick Гений

    На форуме с:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    38
    Ооо.. Наконец-то Спасибо.. Я сам с Бендер Тирасполь не знаю... Можно адрес?
     
    Lelick, 6 май 2016
    #3
    Lёka нравится это.
  5. crot7

    crot7 Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    32
    crot7, 6 май 2016
    #4
    Lelick нравится это.
  6. Samurai.rus

    Samurai.rus Гений

    На форуме с:
    4 окт 2013
    Сообщения:
    2.101
    Лелик, на месте твой лобовухи, если бы я увидел твою авотарку, я бы тоже потрескался))) (просто шутка))))
     
    Samurai.rus, 6 май 2016
    #5
    Lelick нравится это.
  7. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.158
    Пости картинГи.!
    Посмотрим какой кривожопости у тебя руки !
    Замутим тут ПМРовский драйв2 !!
     
    WoWaN, 6 май 2016
    #6
  8. TopicStarter Overlay
    Lelick

    Lelick Гений

    На форуме с:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    38
    оценил... спасибо ;)

    :D снова начинается... кривожопство и т.д. >>

    фото...
     

    Вложения:

    Lelick, 6 май 2016
    #7
  9. TopicStarter Overlay
    Lelick

    Lelick Гений

    На форуме с:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    38
    Вот еще фотки
     

    Вложения:

    Lelick, 6 май 2016
    #8
  10. TopicStarter Overlay
    Lelick

    Lelick Гений

    На форуме с:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    38
     

    Вложения:

    Lelick, 6 май 2016
    #9
    WoWaN нравится это.
  11. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.158
    Ацкий адь .
    Мне кацца на счет стоек которые под стеклом вы зря волнуетесь.
    Но с остальным бяда.
    Может попровать по "взрослому" все сделать ?
     
    WoWaN, 6 май 2016
    #10
  12. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.320
    Пичалька..........
     
    Валерьян, 6 май 2016
    #11
  13. TopicStarter Overlay
    Lelick

    Lelick Гений

    На форуме с:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    38
    По взрослому это как? Купить новую машину а эту на весы? :D
     
    Lelick, 6 май 2016
    #12
    Валерьян нравится это.
  14. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.158
    Не ...
    В общем нужно осваивать новую профессию -жестянщика)))
     
    WoWaN, 6 май 2016
    #13
    Lelick нравится это.
  15. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.320
    Я, так понимаю, имелось ввиду серьёзная кузовная работа с заменой шелухи на вменяемые части от донора
     
    Last edited: 6 май 2016
    Валерьян, 6 май 2016
    #14
    Lelick нравится это.
  16. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.320
    Одно дело вытянуть рихтовкой ударенную деталь и 3 кг шпатлёвки, или другое, как в "нашем" случае, обода почти нет...
     
    Last edited: 6 май 2016
    Валерьян, 6 май 2016
    #15
    Lelick нравится это.
  17. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.320
    @Lelick кстати очень много дубликатов фото
     
    Валерьян, 6 май 2016
    #16
    Lelick нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    Lelick

    Lelick Гений

    На форуме с:
    4 янв 2016
    Сообщения:
    38
    Ага блин... Неудобно из кучи выбирать когда по 10 фото всего можно загружать.. Извиняюсь...

    Донора к сожалению нет.. На разборке уже на металлолом сдали что можно было... Наверное придется самому детали вырезать подгонять...
    Полюбому... Только вот инструмента нет...
     
    Last edited: 6 май 2016
    Lelick, 6 май 2016
    #17
  19. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.320
    Жесть) Я хотел бы на это посмотреть. Без соответствующего оборудования... Ох...
    Хотя чего я Вас расстраиваю, огонь, вперёд, тем более что уже разобрали, люди же делают и не такое.
    А гараж где в телуре или ладе?
     
    Валерьян, 6 май 2016
    #18
    Lelick нравится это.
  20. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.320
    Ну по инструменту что конкретно сейчас нужно? Только по очереди, и пескоструя у меня нет)
    Ушм есть, одна даже на уничтожение
     
    Валерьян, 6 май 2016
    #19
    Lelick нравится это.
  21. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.158
     
    WoWaN, 6 май 2016
    #20
    Lelick и Lёka нравится это.
Страница 1 из 4