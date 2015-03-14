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Куда пропал В.В. Путин?

Тема в разделе 'Внешняя политика', создана пользователем bizarre, 14 мар 2015.

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  1. TopicStarter Overlay
    bizarre

    bizarre Гений

    Дата регистрации:
    27 ноя 2014
    Сообщения:
    1.701
    Я не знаю, что это за истерия, но на данный момент это одна из самых обсуждаемых тем в интернете.
    Выдвигаются разные версии, куда же пропал Президент РФ?

    "Кремль готовит важное заявление, журналистов просят не разьезжаться на выходные":

    http://vlasti.net/news/213426

    "Над Кремлёвских дворцом съездов спустили флаг, с Путиным связаться невозможно".

    http://rusjev.net/2015/03/13/nad-kr...stili-flag-s-putinyim-svyazatsya-nevozmozhno/

    "Там реально что-то происходит. Весь Кремль обставили фурами".

    http://lifeinvest.com.ua/index.php/...bstavili-furami-i-eto-tochno-ne-rody-kabaevoj

    И это только малая часть того, что пишут.

    Что это? (040) В какой-то момент стало страшно от этой суеты.:(
     
    bizarre, 14 мар 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. TopicStarter Overlay
    bizarre

    bizarre Гений

    Дата регистрации:
    27 ноя 2014
    Сообщения:
    1.701
    "Также Мухин не опроверг информацию о том, что президент Путин в настоящий момент недееспособен. “Ребята, вы все сейчас нужны президенту, соберитесь..” – написал он в своем твиттере. На вопрос – подтверждает ли он слухи о Путине, Мухин ответил “без комментариев”.

    (040)
     
    bizarre, 14 мар 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.771
    • Матерная речь.
    И такой выходит ВВ к журналюгам и говорит:
    - Дорогие соотечественники, буду краток... Задолбали
    :D:D:D
     
    Last edited: 14 мар 2015
    Targitai, 14 мар 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. TopicStarter Overlay
    bizarre

    bizarre Гений

    Дата регистрации:
    27 ноя 2014
    Сообщения:
    1.701
    Ну и поисковик на вопрос "Что с Путиным?" выдаёт сплошные обсуждения.
    IMG_20150314_124659.jpg
     
    bizarre, 14 мар 2015
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  5. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.960
    13 марта, в 12:30, в Ново-Огарево, он еще был живой...
    "Владимир Путин встретился с Председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым. Обсуждались актуальные вопросы деятельности суда высшей инстанции после объединения Верховного и Высшего Арбитражного судов." http://www.kremlin.ru/news/47847
    Все возможно, но не стоит бежать впереди паровоза.
     
    ОДОБРЯМС, 14 мар 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Свидетель

    Свидетель Гений

    Дата регистрации:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    Свидетель, 14 мар 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
  7. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.634
    ГастЫр БайтЫр, 14 мар 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.893
    Пишите ещё, хоть поулыыыыыыыыыбаюсь
     
    Валерьян, 14 мар 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.960
    Если у Путина ОРЗ, зачем это скрывать?
    Российский президент исчез: не в буквальном смысле, но его целую неделю не видели на публике. Западные наблюдатели комментируют: Россия превратилась в настоящую диктатуру - когда диктатора нет у руля, всплывают иррациональные страхи и иррациональные надежды. Путин вернул Запад не только к конфронтации с Россией в стиле холодной войны, но и к кремлинологии той поры.

    В четверг президент России Владимир Путин должен был лететь в Казахстан на встречу с Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко, однако неожиданно визит был отложен на неопределенное время. Некий источник в правительстве Казахстана сообщил, что Путин "вроде бы заболел", пишет Die Welt. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу же опроверг эту информацию.
    "Здоровье главы государства - крайне щекотливая тема. Еще в советские времена информацию о самочувствии советских лидеров оберегали словно государственную тайну, и Путин соблюдает эту традицию, представая на публике только в образе сильного политика, который всегда здоров и бодр", - комментирует журналистка.
    "Однако при всем при том поразительно, что Путин не появлялся на публике целую неделю", - говорится в статье. Последний раз журналисты видели Путина 5 марта на встрече с итальянским премьером Маттео Ренци. Фотографии на сайте президента, которые должны производить впечатление бурной деятельности Путина в последующие дни, выглядят сомнительно, говорится в статье. К примеру, 8 марта Путин встретился в Кремле с женщинами, чьи дети добились выдающихся результатов в искусстве, науке и спорте, но, как написала газета "РБК" со ссылкой на слова одной из участниц, встреча состоялась еще 5 марта, причем Путин уже тогда выглядел уставшим. Журналистка упоминает также ряд других нестыковок.
    "Различия между официальной версией и фактами, как это часто бывает в России, породили массу версий: некоторые пользователи соцсетей полагают, что Путин умер, другие считают, что в России произошел госпереворот", - пишет автор, напоминая о том, что два года назад страна также гадала о состоянии здоровья Путина. "На этот раз у президента не получится так долго отсутствовать на публике: в понедельник в России будут отмечать годовщину присоединения Крыма, и, если он не примет участия в торжественных мероприятиях, станет ясно, что причины его отсутствия действительно очень весомые".

    "Официальный представитель Владимира Путина был вынужден опровергать, что 62-летний президент болеет, после того как был отменен ряд встреч и Кремль опубликовал старые фотографии, заявив, что работа идет как обычно", - пишет корреспондент The Guardian.
    "Путин не появлялся на публике с момента встречи и пресс-конференции с итальянским премьер-министром Маттео Ренци 5 марта - тогда он выглядел здоровым", - утверждает автор статьи Алек Лун.
    "За 15 лет нахождения у власти Путин создал имидж энергичного лидера и активного спортсмена при помощи многочисленных фотосессий с обнаженным торсом, а также пиар-ходов, связанных с боевыми искусствами, экзотическими животными, охотой и рыбалкой. Как и в советские времена, периодические опасения по поводу здоровья главы государства в России стали обычными, не в последнюю очередь из-за секретности, окружающей личную жизнь Путина", - считает Лун.
    "Кремль, кажется, прилагает большие усилия, чтобы скрыть любые признаки того, что Путин может болеть", - говорится в статье. Автор упоминает эпизод с публикацией фотографии и стенограммы встречи Путина с главой Республики Карелия Александром Худилайненом в среду, хотя она имела место 4 марта, а в среду Худилайнен находился в Карелии на заседании местного правительства, по данным местных СМИ и газеты "РБК".
    http://www.inopressa.ru/article/13Mar2015/inotheme/putin_obzor.html
    А как просто можно всем заткнуть рот...Где президент? "Работает с документами"
     
    ОДОБРЯМС, 14 мар 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.634
    Мистера Пу тоже нужно отследить по чартерным рейсам из Москау :D
     
    ГастЫр БайтЫр, 14 мар 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.893
    (022) (092)
    У няго свой борт №1 же
     
    Валерьян, 14 мар 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.634
    тогда все будут знать куда он полетел .... а так, мистер Ыкс .....на чартере ...)
     
    ГастЫр БайтЫр, 14 мар 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.338
    А небо всё точно такое,
    Как если бы он не терялся...
    ( С )
     
    Сергей@, 14 мар 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.960
    ОДОБРЯМС, 14 мар 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.893
    Валерьян, 14 мар 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.634
    то отследили (012)человека в капюшоне .... мистера Пу пока "Ищут пожарные,ищет милиция полиция ...." вон как прятаца нужно !:D
     
    ГастЫр БайтЫр, 14 мар 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.651
    ...что - то я отстала от жЫзни...что за кипишь...
     
    ИтсМи, 14 мар 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.893
    @bizarre Путина потеряла...
     
    Валерьян, 14 мар 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.338
    ,
     
    Сергей@, 14 мар 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.338
    Кадыров, говорят, волнуется
    ОПАСНО
     
    Сергей@, 14 мар 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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