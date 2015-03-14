Куда пропал В.В. Путин?

Я не знаю, что это за истерия, но на данный момент это одна из самых обсуждаемых тем в интернете. Выдвигаются разные версии, куда же пропал Президент РФ? "Кремль готовит важное заявление, журналистов просят не разьезжаться на выходные": http://vlasti.net/news/213426 "Над Кремлёвских дворцом съездов спустили флаг, с Путиным связаться невозможно". http://rusjev.net/2015/03/13/nad-kr...stili-flag-s-putinyim-svyazatsya-nevozmozhno/ "Там реально что-то происходит. Весь Кремль обставили фурами". http://lifeinvest.com.ua/index.php/...bstavili-furami-i-eto-tochno-ne-rody-kabaevoj И это только малая часть того, что пишут. Что это? В какой-то момент стало страшно от этой суеты.