Кто во что играет?

Leo’s Fortune: HD Edition Год выпуска: 2015 Жанр: Arcade (platform) Leo’s Fortune — это платформенная приключенческая игра, в которой вы выслеживаете загадочного и коварного вора, укравшего ваше золото. Прекрасно прорисованные уровни делают приключение Лео по-настоящему реалистичным. Главного героя зовут Леопольд. Вернувшись, домой, он обнаружил, что его накопленное золото было украдено, но, воришка раскидал по лесу монетки, дав возможность выследить и отыскать свои монеты. Под покровом сомнений, что все это может быть заманчивая ловушка, главный герой берет след и начинается игра. Уровни богаты разнообразием. Леса, города, корабли, пустыни и другие не менее интересные и приятные глазу места. Повсюду расставлены ловушки, основанные на теории физики, обойти их не так уж трудно, они делают игру более увлекательной. Всю игру вы будете задаваться вопросом, и думать, кто же мог похитить деньги, но узнаете лишь в самом конце. http://kinozal.tv/details.php?id=1374173