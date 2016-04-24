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Кто во что играет?

Тема в разделе 'Хобби', создана пользователем VIGO, 24 апр 2016.

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Играете ли Вы в компьютерные игры?

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  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.670
    [​IMG]

    Leo’s Fortune: HD Edition
    Год выпуска: 2015
    Жанр: Arcade (platform)

    Leo’s Fortune — это платформенная приключенческая игра, в которой вы выслеживаете загадочного и коварного вора, укравшего ваше золото. Прекрасно прорисованные уровни делают приключение Лео по-настоящему реалистичным. Главного героя зовут Леопольд. Вернувшись, домой, он обнаружил, что его накопленное золото было украдено, но, воришка раскидал по лесу монетки, дав возможность выследить и отыскать свои монеты. Под покровом сомнений, что все это может быть заманчивая ловушка, главный герой берет след и начинается игра. Уровни богаты разнообразием. Леса, города, корабли, пустыни и другие не менее интересные и приятные глазу места. Повсюду расставлены ловушки, основанные на теории физики, обойти их не так уж трудно, они делают игру более увлекательной. Всю игру вы будете задаваться вопросом, и думать, кто же мог похитить деньги, но узнаете лишь в самом конце.

    http://kinozal.tv/details.php?id=1374173
     
    VIGO, 24 апр 2016
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.623
    ...в игры играю...но не в компьютерные :D
     
    ИтсМи, 24 апр 2016
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. bizarre

    bizarre Гений

    Дата регистрации:
    27 ноя 2014
    Сообщения:
    1.701
    Мне нравятся игры. Игры разума.
     
    bizarre, 24 апр 2016
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.551
    [​IMG]
     
    Warlock, 24 апр 2016
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.491
    спарта.jpg
     
    Анаконда, 24 апр 2016
    #5 + к цитате ответитьTag
    VIGO и Warlock нравится это.
  6. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.551
     
    Warlock, 24 апр 2016
    #6 + к цитате ответитьTag
    VIGO нравится это.
  7. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.551
    Зомби-режим.
     
    Warlock, 24 апр 2016
    #7 + к цитате ответитьTag
    VIGO нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.670


     
    VIGO, 24 апр 2016
    #8 + к цитате ответитьTag
    Vladm и Warlock нравится это.
  9. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.551
    Казаки. :D:D:D
     
    Warlock, 24 апр 2016
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.670
    Пройдено.
    [​IMG]
    Довольно неплохой логический платформер с элементами физических процессов и реакции )))))
     
    VIGO, 25 апр 2016
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. dock

    dock Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.122
    [​IMG]
     
    dock, 25 апр 2016
    #11 + к цитате ответитьTag
  12. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.074
    :D
    кккк.JPG
     
    Санек, 25 апр 2016
    #12 + к цитате ответитьTag
    oxana13, Анаконда и Warlock нравится это.
  13. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.551
    Пройдено :D:D:D
    [​IMG]
     
    Warlock, 25 апр 2016
    #13 + к цитате ответитьTag
    Ctrl+V, Vladm и VIGO нравится это.
  14. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.551
    Пройдено
    [​IMG]
     
    Warlock, 25 апр 2016
    #14 + к цитате ответитьTag
  15. Platini

    Platini Гений

    Дата регистрации:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.561
     
    Last edited: 25 апр 2016
    Platini, 25 апр 2016
    #15 + к цитате ответитьTag
    Warlock нравится это.
  16. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.551
    Пройдено.

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    Мафия 2
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    Warlock, 25 апр 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. Platini

    Platini Гений

    Дата регистрации:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.561
     
    Platini, 25 апр 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
    VIGO нравится это.
  18. Platini

    Platini Гений

    Дата регистрации:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.561
     
    Platini, 25 апр 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. pirat2k

    pirat2k Гений

    Дата регистрации:
    25 июл 2015
    Сообщения:
    331
    pirat2k, 25 апр 2016
    #19 + к цитате ответитьTag
  20. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.491
    (035)... Город Мастеров - подобная игра была)))))))))))))) прикольная))))))))))))
     
    Анаконда, 25 апр 2016
    #20 + к цитате ответитьTag
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