Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем Сергей@, 18 май 2015.
Ночной топ
Красивые мысли, степенная беседа, взрослые люди.
Не чат, если позволите
Попробуем?
12:40 дня!
Ну и без смайлов, если можно
Запах.....А что для вас значат запахи? Вы не задавались таким вопросом?
Ведь запах играет важную роль в жизни. Бывает бежишь, бежишь и стоп! Как об стену, споткнулся о запах. Не важно чей, не важно что. Он может изменить жизнь человека кардинально. Молодость, юность и старость имеют совершенно разные запахи. Запах женщины , особенно любимой. Запах ребенка. Вкус моря, ветер леса, пыль города. Есть определённая эстетика в этом. Расскажите мне о ваших запахах.
Если решитесь
Нравится запах - ванили, сирени, после дождя, крымских весенних лугов, яблочного, вишневого или сливового сада по весне, тонкий аромат хорошего вина...
Не люблю резкий запах духов, особенно если чувствуешь их за 10 метров от человека.
А что значит? Как то не задавался данным вопросом в этой интерпретации - зачем усложнять себе жизнь такими вопросами?
Он либо нравится, либо - нет, либо - нейтрален. )))))
Есть парфюм в котором тонешь, напрочь, сразу
Вам не встречался?
вот что-то в последнее время совсем перестал чувствовать запах парфюма других людей... единственное объяснение этому, на мой взгляд, - я слишком отдалился от людей.(((
Красивый запах как картина
Состоит из тысячи штрихов и оттенков, удачно собранных воедино
Встречался один раз в жизни в 1998 году, более не встречал такого, похож этот запах, ммм.... на изумительно играющего молдавана на баяне ))))
Запах винограда?
Косточек?
Воды колодезной?
далёкое пение свирели
запах сена
виноградник
солнечный день на западном уклоне долы
юго-восточный ветер
звук колеса арбы
звук полуметрового водопада
кукование кукушки
стрёкот кузнечиков
примерно вкупе так для меня тот запах складывается
Запах сена в душный августовский день...Дааааааааааааа.........................
Тут всем писать можно?
Не писать, Варлок. Разговаривать. Конечно
Запах, запах свежеиспечённого хлеба... Когда берёшь его в руку, а он ещё горячий и похрустывает корочкой...
Запах вокзала
Да, Варлок, запах свежего хлеба неописуем.
Пожалуй один из лучших запахов в мире. Уютно пахнет
Тревога и радость по разному пахнут
Совершенно
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