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Костерок

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем Сергей@, 18 май 2015.

Страница 1 из 62
  1. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.407
    Ночной топ
    Красивые мысли, степенная беседа, взрослые люди.
    Не чат, если позволите
    Попробуем?
     
    Сергей@, 18 май 2015
    #1
    Admin, LOOK и Оптик нравится это.
  2. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.541
    12:40 дня! (063)
     
    Targitai, 18 май 2015
    #2
    Admin, Волчишка, LOOK и 2 другим нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.407
    I7QbRk3LeIY.jpg
     
    Сергей@, 18 май 2015
    #3
    knopka, LOOK, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.407
    Ну и без смайлов, если можно
     
    Сергей@, 18 май 2015
    #4
  5. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.407
    Запах.....А что для вас значат запахи? Вы не задавались таким вопросом?
    Ведь запах играет важную роль в жизни. Бывает бежишь, бежишь и стоп! Как об стену, споткнулся о запах. Не важно чей, не важно что. Он может изменить жизнь человека кардинально. Молодость, юность и старость имеют совершенно разные запахи. Запах женщины , особенно любимой. Запах ребенка. Вкус моря, ветер леса, пыль города. Есть определённая эстетика в этом. Расскажите мне о ваших запахах.
    Если решитесь
     
    Сергей@, 18 май 2015
    #5
    knopka, LOOK и VIGO-Tiraspol нравится это.
  6. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.870
    Нравится запах - ванили, сирени, после дождя, крымских весенних лугов, яблочного, вишневого или сливового сада по весне, тонкий аромат хорошего вина...
    Не люблю резкий запах духов, особенно если чувствуешь их за 10 метров от человека.
    :)
     
    VIGO, 18 май 2015
    #6
    knopka, Оптик и Сергей@ нравится это.
  7. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.870
    А что значит? Как то не задавался данным вопросом в этой интерпретации - зачем усложнять себе жизнь такими вопросами?
    Он либо нравится, либо - нет, либо - нейтрален. )))))
     
    VIGO, 18 май 2015
    #7
    knopka нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.407
    Есть парфюм в котором тонешь, напрочь, сразу
    Вам не встречался?
     
    Сергей@, 18 май 2015
    #8
    knopka и Оптик нравится это.
  9. Розыск

    Розыск Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.834
    вот что-то в последнее время совсем перестал чувствовать запах парфюма других людей... единственное объяснение этому, на мой взгляд, - я слишком отдалился от людей.(((
     
    Розыск, 18 май 2015
    #9
    ИтсМи, knopka и Сергей@ нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.407
    Красивый запах как картина
    Состоит из тысячи штрихов и оттенков, удачно собранных воедино
     
    Сергей@, 18 май 2015
    #10
    knopka, Оптик и VIGO-Tiraspol нравится это.
  11. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.870
    Встречался один раз в жизни в 1998 году, более не встречал такого, похож этот запах, ммм.... на изумительно играющего молдавана на баяне ))))
     
    VIGO, 18 май 2015
    #11
    knopka, LOOK и Сергей@ нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.407
    Запах винограда?
    Косточек?
    Воды колодезной?
     
    Сергей@, 18 май 2015
    #12
    knopka нравится это.
  13. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.870
    далёкое пение свирели
    запах сена
    виноградник
    солнечный день на западном уклоне долы
    юго-восточный ветер
    звук колеса арбы
    звук полуметрового водопада
    кукование кукушки
    стрёкот кузнечиков
    примерно вкупе так для меня тот запах складывается :)
     
    VIGO, 18 май 2015
    #13
    knopka, IraS и Сергей@ нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.407
    Запах сена в душный августовский день...Дааааааааааааа.........................
     
    Сергей@, 18 май 2015
    #14
    knopka, Оптик и IraS нравится это.
  15. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.347
    Тут всем писать можно?
     
    Warlock, 18 май 2015
    #15
    Сергей@ нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.407
    Не писать, Варлок. Разговаривать. Конечно
     
    Сергей@, 18 май 2015
    #16
  17. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.347
    Запах, запах свежеиспечённого хлеба... Когда берёшь его в руку, а он ещё горячий и похрустывает корочкой...
     
    Warlock, 18 май 2015
    #17
    Оптик, VIGO-Tiraspol и Сергей@ нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.407
    Запах вокзала
    4337.jpg
     
    Сергей@, 18 май 2015
    #18
    VIGO, knopka и LOOK нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.407
    Да, Варлок, запах свежего хлеба неописуем.
    Пожалуй один из лучших запахов в мире. Уютно пахнет
     
    Сергей@, 18 май 2015
    #19
    VIGO, knopka и Warlock нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.407
    Тревога и радость по разному пахнут
    Совершенно
     
    Сергей@, 18 май 2015
    #20
    knopka, Оптик, IraS и ещё 1-му нравится это.
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