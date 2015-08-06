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Космические новости

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем VIGO-Tiraspol, 6 авг 2015.

Страница 1 из 9
  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    Как увидеть МКС сегодня вечером tutorial

    [​IMG]

    Многие считают что Международная космическая станция (МКС) летает где-то очень далеко, и для того чтобы ее увидеть (и тем более сфотографировать) нужно специальное оборудование. Однако это вовсе не так. МКС каждый день по нескольку раз проносится над нашими головами и увидеть ее не сложнее чем обычный пассажирский самолет. Нужно просто знать когда и куда смотреть. По яркости МКС может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее быстрое движение по небосводу еще больше привлекает внимание. В этой статье я хочу рассказать как и когда можно увидеть МКС сегодня вечером в Москве, подскажу как узнать время пролета МКС для любого другого места, а также затрону тему фото и видеосъемки МКС.


    Что потребуется для наблюдений?

    Никакие телескопы и бинокли нам не помогут, даже скорее навредят. Дело в том что МКС движется очень быстро, поймать и отслеживать ее оптическим прибором с большим увеличением сложно. Вот эта гифка дает некоторое представление о ее скорости.

    [​IMG]

    А понадобится нам ясное небо (сегодняшним вечером с этим все в порядке):

    [​IMG]

    … и открытая площадка с хорошим обзором на юго-запад, юг и юго-восток (например парковка супермаркета, спортплощадка, крыша здания и т.п). Близость ярких фонарей нам не помешает, так как МКС это очень яркий объект. Если лень выходить на улицу, можно обойтись балконом или окном выходящим на южную сторону.

    Также нужны часы синхронизированные с точным временем, и компас (на случай если вы не знаете хотя бы приблизительных направлений на стороны света в выбранной точке для наблюдений).

    Когда и куда смотреть?

    МКС совершает один виток примерно за полтора часа. Это значит что если бы Земля не вращалась, мы бы видели МКС пролетающую по одной и той же траектории каждые полтора часа. Так как Земля все же вращается, то «след» от МКС на поверхности Земли с каждым витком смещается к западу. Кроме того, МКС видно только тогда когда она сама освещена Солнцем, в то время как в месте нахождения наблюдателя уже стемнело (можно ухитриться рассмотреть МКС даже днем, но это сложнее). Чтобы рассчитать сегодняшние видимые пролеты МКС над Москвой, я воспользовался онлайн-сервисом heavens-above.com (жители других городов могут легко получить там условия видимости МКС самостоятельно). Наиболее благоприятный для наблюдений пролет ожидается сегодня примерно в 22:47.

    [​IMG]

    Звезды на карте нам не особо помогут так как в городе их плоховато видно. Проще ориентироваться по сторонам света воспользовавшись компасом. Если компаса нет, поищите направление где догорает вечерняя заря, там будет северо-запад.

    МКС взойдет в 22:42:30, но начинать ее искать в это время еще рано. У самого горизонта она еще недостаточно яркая, к тому же обзору могут мешать деревья, здания и дымка. Лучше дождаться когда она поднимется хотя бы на 10 градусов над горизонтом. Это случится в 22:44:38, МКС будет где-то между западом и юго-западом. Вы заметите неяркую немерцающую звездочку которая медленно движется налево и вверх. Эта звездочка — МКС летящая где-то над Францией на расстоянии в полторы тысячи километров. Не спешите расстраиваться если вам не удалось ее заметить в этот момент — вам могла помешать легкая облачность у горизонта или вы сами немного прогадали с направлением. Звездочка будет двигаться все быстрее, разгораться все ярче и уже через минуту найти ее ее будет намного легче. Станция достигнет максимальной высоты 40 градусов в 22:47:43, находясь практически на юге по азимуту. В этот момент МКС будет находиться чуть ниже звезды Альтаир, по яркости сравнится с Венерой, а по угловой скорости — с реактивным самолетом. Расстояние до нее будет около 600 км. Затем МКС будет снижаться, смещаясь к востоку, и в 22:48:52 войдет в тень Земли. Из-за наличия атмосферы яркость станции не упадет мгновенно. Она будет плавно угасать на протяжении десятка секунд. Особо внимательные наблюдатели заметят что перед тем как потухнуть, МКС покраснеет. Ведь в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца, а на закате солнечные лучи краснеют. Когда станция наконец исчезнет из вида, взгляните на восток и в качестве бонуса вы увидите восходящую Луну.

    Примечание: Указанные выше моменты времени будут верны с секундной точностью для наблюдателя на Красной площади. Если вы находитесь далеко от центра, то будут отличия в несколько секунд. Например в Реутове максимальная высота будет достигнута на 2 секунды позже. Вход в тень, разумеется, произойдет одновременно для всех наблюдателей.

    Еще один менее удобный для наблюдений пролет произойдет витком раньше, в 21:11. Можете попробовать пронаблюдать сначала его, но в 9 вечера еще довольно светло и МКС будет сложновато заметить на фоне светлого неба. К тому же станция поднимется всего на 28 градусов.

    [​IMG]

    Как сфотографировать МКС или заснять на видео?


    Если вы собираетесь наблюдать МКС в первый раз, то я рекомендую пока не отвлекаться на фото. Лучше посмотрите глазами, составьте представление о яркости и скорости. В следующий раз, например завтра, можно уже выйти с фотоаппаратом. Выставьте длинную выдержку секунд в 10-30. Диафрагму и чувствительность настройте так чтобы не пересветить небо, но в то же время чтобы были видны звезды. Установите камеру на штатив и направьте ее на тот участок неба где ожидается пролет. Несколькими минутами ранее можно сделать пробный снимок чтобы, ориентируясь по звездам, убедиться что в кадр попадает нужный участок неба. В итоге можно получить кадр наподобие этого (фото не мое, нашел в Google Images).

    [​IMG]

    Если ожидается пролет неподалеку от Луны, то можно поймать интересный кадр. У меня например получилось вот что:

    [​IMG]

    В динамике это выглядело вот так (снято на компактную видеокамеру Panasonic HDC-SD90).




    Что насчет транзитов по Луне и Солнцу показанных в начале статьи?

    Недавно новостные порталы облетела новость о том что NASA опубликовало уникальные снимки МКС на фоне Луны. Даже на Гиктаймс об этом писал marks. На самом деле в том фото нет ничего необычного, в этом можно убедиться поискав по ключевым словам "iss transit" в Google Images. Мне удалось с первой попытки сделать подобное фото и видео обладая довольно скромным оборудованием (тем же что я использовал в статье Смотрим солнечное затмение вместе):

    [​IMG]

    Видео лучше смотреть в полноэкранном режиме:



    Основная проблема тут в том что тень (а вернее полутень) отбрасываемая МКС от Солнца или Луны имеет размеры всего в несколько километров. В произвольно взятом месте такое явление случается чрезвычайно редко, поэтому придется подождать подходящего момента, сесть в автомобиль и проехать несколько десятков километров. Чтобы узнать когда и куда ехать, можно воспользоваться сервисом calsky.com. Там можно получить карту показывающую где будет пробегать тень МКС в ближайшие пару дней. Вот например фрагмент карты ближайших транзитов по Луне.

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 10 авг 2015
    VIGO, 6 авг 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    VIGO, 9 авг 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.582
    Так это МКС было? Фух! :D(beer)(290)(518)
     
    Warlock, 9 авг 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    [​IMG]
     
    VIGO, 10 авг 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    Curiosity - первые шаги по склону
    • 31 авг, 2015 в 7:33
    [​IMG]

    Марсоход Curiosity провел первые исследования подножия горы Шарпа. Если смотреть спутниковые снимки, или панорамы марсохода, то кажется, что до горы еще далеко, а впереди еще долина, заполненная черными песками. Но реально подъем в гору уже начался полгода назад.

    [​IMG]

    Сейчас марсоход продолжает двигаться вдоль горы, обходя завалы черного песка, но при осмотре местности выявляются новые горные породы, а исследования открывают новые минералы.

    Всю зиму Curiosity провел в местности Pahrump Hills, несколько раз пробурил, проанализировал все, что только можно, всем чем можно. Но едва шагнул вперед, как снова стал натыкаться на необычные находки. Геологи и инженеры, стиснув зубы от сдерживаемого желания пробурить чего-нибудь еще, гнали марсоход вперед. Каждая буровая скважина задерживает на одном месте от недели до месяца, поэтому не тормозили, хотя иногда очень хотелось.

    [​IMG]

    Преодолев пару сотен метров от Pahrump Hills, Curiosity решил направиться через ложбину Logan's Run. Попутно снял панораму, которая стала основой для желтогазетной сенсации про “летающий камень на Марсе”.

    [​IMG]

    Logan's Run заполняли песчаные дюны, но на другом берегу манили два геологических слоя, которые сильно отличались друг от друга, и имели четко выраженную границу. Такие места удобны для сравнительного анализа, который может рассказать о резком изменении климатических условий на Марсе, из-за которых так изменились процессы осадконакопления.

    [​IMG]

    Берег манил, но вот с его достижением возникли проблемы. Пройти в Logan's Run можно было либо по склону оврага, либо напрямик через дюны. В песок операторы Curiosity залезать не хотят, памятуя о судьбе Opportunity, а вот со склоном, на мой взгляд, излишне перестраховываются. Curiosity создавался для штурма горы, а они сдавали назад едва боковой крен достигал 15 градусов. С такой ходовой и широкой базой, марсоход должен уметь намного больше, но пока к такому не готовы его водители.

    [​IMG]

    В результате они предприняли две попытки протиснуться между дюной и склоном оврага, плюнули и поехали в объезд.

    Объезд их привел в ложбину Marias Pass, которую выбрали для стоянки на время солнечного соединения. Это время когда между Землей и Марсом проходит Солнце и всякая связь прекращается. Выжидают с запасом, чтобы Солнце не только не мешало, но и не вносила помехи в сигналы.

    [​IMG]

    На три недели марсоходу написали программу наблюдений и осмотра местности, а сами ушли смотреть как к Плутону подлетают New Horizons. Вернувшись из вынужденных каникул, осмотревшись и проанализировав полученные данные, ученые осознали, что хотят изучить тут вообще все!

    [​IMG]

    Весь июль и начало августа Curiosity расстреливал лазером окрестности в Marias Pass, заглядывал под камни, щупал альфа-протонным спектрометром...

    [​IMG]

    Оказалось марсоход остановился в уникальном месте, которое ранее не попадалось. Сначала лазерный спектрометр ChemCam показал, что одна порода содержит беспрецедентно высокую концентрацию кремния. Что-то похожее находил Spirit, и тогда ученые пришли к выводу, что он наткнулся на остатки гейзера, в котором могли поддерживать существование марсианские микробы (если б они там были). У Spirit не было средств, чтобы определить была ли там когда-то жизнь. У Curiosity тоже нет таких средств, но один косвенный признак - наличие органических соединений - он проверить может.

    [​IMG]

    Пока геологи разбирались с кремнием, пришла новость из Москвы. Ученые из Института космических исследований, которые работают с прибором DAN на борту марсохода, рассказали о найденном "оазисе". Используя нейтронный детектор, они определили, что концентрация водорода в грунте под марсоходом, достигает 10%. Свободного водорода там быть не может, поэтому, скорее всего, это вода, связанная на химическом уровне с местными породами. 10% - это рекорд. Предыдущий был 6%, в восьми километрах отсюда, в глине, в которой подтвердили наличие местной органики.

    Стало ясно, что надо бурить. И, недолго думая, Curiosity сделал пару традиционных скважин - одну пробную, вторую "боевую".

    [​IMG]

    Породу сначала проверили на минеральный состав рентгеновским дифрактометром CheMin, и только спустя неделю дошло время до хроматографа SAM. Именно он должен показать наличие или отсутствие органики, да и в целом подробнее рассказать о составе добытого грунта.

    Ученые не стали дожидаться результатов SAM, и сразу погнали марсоход вперед. Оно и понятно, двести пятьдесят метров за полгода - это слишком медленно. А если бы анализ показал что-то необычное, то на этом месте пришлось бы задержаться еще минимум на месяц. Всем же хочется узнать, что там впереди, на горе.

    По пути марсоход успел поработать не только для науки, но и для фанатов марсианских пейзажей. Он снял долгожданный закат на Марсе, и показал голубую марсианскую зарю.

    [​IMG]

    Ранее операторы марсохода не решались снимать солнце без черного светофильтра, но теперь решили рискнуть, либо провели необходимые расчеты и пришли к выводу, что съемка не повредит фотоматрицы. Причина голубого цвета марсианского заката - та же что и на Земле. Солнечный свет успевает рассеяться в слабой атмосфере Марса только тогда, когда солнце находится у горизонта - так лучам приходится преодолеть больший объем атмосферы. В дневное время же, цвет марсианского неба обусловлен только висящей пылью.

    В начале августа Curiosity отметил свою третью годовщину на Марсе (по земному календарю). На его же часах сейчас идут 1080-е солы (марсианские дни).



    В честь годовщины, инженеры создали новый автопортрет марсохода. На этот раз с нижнего ракурса. Ранее они снимали Curiosity примерно с высоты головы человека. Теперь же - с уровня пояса. Зато с такого ракурса не возникает вопросов кто снял марсоход, и если он сам себя, то где его "селфи-палка".

    [​IMG]
    Интерактивная версия автопортрета от Андрея Бодрова.

    Сейчас Curiosity покинул Marias Pass, и продвинулся примерно на 150 м юго-западнее, спустился в новый овраг, и сейчас снова остался перед выбором - изучать новое или двигаться дальше, в надежде на более перспективные находки. Для облегчения выбора была сделана обширная панорама местности, которая позволяет обозревать оперативный простор до крутых склонов горы.

    [​IMG]
    Полный размер на GigaPan.

    Результаты минералогического и изотопного содержания грунта из Marias Pass еще ожидаются. Движение вперед, скорее всего, продолжится, и мы будем следовать вместе с Curiosity.

    http://zelenyikot.livejournal.com/75864.html
     
    VIGO, 31 авг 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    Новый взгляд на Плутон
    • 11 сент, 2015 в 8:04
    [​IMG]

    Фантастические снимки Плутона и Харона в новом качестве. Космический аппарат NASA New Horizons передал новый пакет данных, и распаковав его ученые поделились с нами впечатляющими пейзажами самого далекого из осмотренных космических тел - карликовой планеты Плутона.
    Большой размер.

    Это не оригинальный цвет, а расширенный и полученный с захватом ближнего инфракрасного диапазона. Такая съемка позволяет различать тонкие отличия в строении поверхности, что позволяет подробнее изучать космические тела. Для наших глаз местность представлялась бы в оттенках коричневого.

    Детализация изображений достигает 400 метров на пиксель. Некоторые элементы поверхности вводят ученых в замешательство - кажется видны дюны. Формирование дюн в условиях едва-едва существующей атмосферы карликовой планеты кажется невероятным! Но они есть, а значит планетологам придется понять, как они сформировались.

    Новые кадры позволили по новому взглянуть на атмосферу Плутона. Сейчас удается не только увидеть ее свечение в лучах солнечного света, но и рассмотреть слоистую структуру.

    [​IMG]

    Для облегчения процесса исследования осмотренных территорий, ученые дали названия различчным элементам рельефа. Названия выбраны различные: самая крупная наблюдаемая структура названа Регион Томбо - в честь Клайда Томбо, первооткрывателя Плутона. Часть регионов названа в честь космических аппаратов и исследовательских программ: есть Равнина Спутника, в честь первого советского спутника, есть "Регион "Венеры", "Регион Рионера", "Регион Вояджера". Несколько участков названы в память о космических кораблях чей полет закончился катастрофой: "Союз", "Челленджер", "Колумбия".

    [​IMG]

    К сожалению, не все эти названия согласуются с принципами наименования космических тел, принятых Международным астрономическим союзом, поэтому многие из этих названий не останутся на финальной официальной карте.

    Планетологи пытаются ответить на вопрос о причинах темного полюса Харона. Новые снимки в высоком разрешении пришли только сейчас, но исследования уже ведутся активные.

    [​IMG]

    Ученые уже знают причину возникновения коричнево-красного окраса Харона. Спутник Плутона покрыт толинами - органическими соединениями, которые формируются из простых углеводородов типа метана и этана под действием солнечного излучения. В зависимости от условий, толины могут формироваться разного цвета и сейчас в лабораториях создают различные толины, чтобы найти соответствие с теми, что наблюдаются на Хароне.

    [​IMG]

    Нынешние снимки демонстрируют Плутон с расстояния около 80 тыс км. Минимальное же расстояние пролета было 12,5 тыс км. Это значит, что нас ждет приближение к поверхности и новые впечатляющие кадры.

    Более подробные снимки малых спутников Плутона ожидаются сегодня к вечеру.
     
    VIGO, 11 сен 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    [​IMG]
    Полное лунное затмение 28 сентября 2015
    28.08.2015 8:53
    По материалам журнала «Земля и Вселенная» № 4 2015 г. «Небесный календарь» сентябрь – октябрь 2015 г.

    В ночь на 28 сентября у жителей западных регионов территории России появится возможность наблюдать ПОЛНОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ с максимальной фазой 1,278. Оно пройдет западнее Новосибирска, полные фазы – западнее Уфы. В Москве полные фазы затмения видны почти полностью. Луна во время затмения находится в созвездии Рыбы. Полная фаза затмения начнется в 2ч 11м и завершится в 3ч 23м по Всемирному времени.
    На рисунке к сообщению время всемирное.

    Для наблюдения лунного затмения ехать никуда не нужно. Главное чтобы была хорошая безоблачная погода и Ваше желание увидеть своими глазами это интересное небесное явление! Можно наблюдать просто невооруженным глазом. Если есть бинокль или небольшой телескоп, то это намного лучше. Можно сфотографировать затмение.
    Чтобы узнать время моментов затмения в вашем регионе, нужно прибавить номер часовой зоны ко времени указанном на рисунке. Например для Москвы: 3-я часовая зона, начало полной фазы затмения на рисунке - 2ч 11м прибавим номер часовой зоны 3, получим 5ч 11м.
    Описание полного лунного затмения 28 сентября 2015 года. Смотрите основной рисунок лунного затмения.
    Время всемирное (для местного времени, нужно прибавить номер часовой зоны Вашего места наблюдения).
    В 00ч 12м начнется частное полутеневое лунное затмение. Глазом это не заметно!
    В 01ч 07м начнутся частные фазы лунного затмения, Луна начнет погружаться в Земную тень.
    В 02ч 11м Луна полностью погрузится в Земную тень. Цвет Луны будет красным.
    В 02ч 47м середина полного лунного затмения.
    В 03ч 23м Закончится полное Лунное затмение, Луна будет выходить из земной тени.
    В Москве Луна зайдет за горизонт когда закончится полная фаза затмения.
    В городах расположенных западнее Москвы можно будет наблюдать частные фазы затмения до самого захода Луны за горизонт.

    Следующие полные лунные затмения видимые на территории нашей страны произойдут в 2018 году: 31 января 2018 г. видно восточнее Новосибирска и 27 июля 2018 г. видно в центральных регионах нашей страны.

    http://www.astronet.ru/db/msg/1341725
     
    VIGO, 28 сен 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    VIGO, 8 окт 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
  9. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    NASA рассказало, как Марс стал непригодным для жизни.

    Миллиарды лет назад Марс выглядел почти как Земля. На его поверхности, нежно обёрнутой плотной атмосферой, сверкали обширные океаны. Теперь же, потеряв 99% своей атмосферы, Марс стал холодным, сухим и брутальным местом. Какой же катаклизм мог стать причиной такой трансформации?

    Для ответа на этот вопрос NASA запустило к Красной планете аппарат MAVEN. Год назад спутник достиг орбиты Марса и стал собирать данные о его атмосфере — на основании которых учёные уже написали 49 научных работ. Последние данные подтверждают гипотезу, что заряженные солнечные частицы — особенно во время корональных выбросов вещества на Солнце — однажды лишили Марса его атмосферы.

    Когда-то давно наше молодое Солнце было активным и беспокойным, как ребёнок. Его поверхность регулярно нарушалась огромными всплесками газа во время корональных выбросов массы. Заряженные частицы устремлялись к вращающимся вокруг Солнца планетам.

    «Мы знаем, что более молодые звёзды более активны, — сказал Дэвид Брейн из команды MAVEN. — На более молодых звёздах чаще происходят солнечные штормы, которые при этом более интенсивны. Судя по всему, Марс в своей молодости был буквально атакован этими штормами».

    К счастью для нас, магнитное поле Земли смогло справиться с этими заряженными частицами. Марсу повезло меньше. Хотя однажды у него было защитное магнитное поле, в какой-то момент оно исчезло. В результате заряженные частицы от корональных выбросов массы врезались в атмосферу Марса, как волны цунами.

    Учёные давно подозревали, что такие частицы могли лишить Марса атмосферы. Теперь же, благодаря собранным командой MAVEN данным, можно окончательно оценить их роль в этом. Когда заряженные солнечные частицы попадают в атмосферу Марса, они заряжают молекулы, и те покидают планету. Учёные смогли увидеть это во время солнечной вспышки, произошедшей в марте этого года: на краткий промежуток времени атмосфера Марса стала испаряться в десять раз быстрее.

    «Солнечные штормы сегодня — как окна, которые позволяют нам увидеть, чему подвергался Марс миллиарды лет назад, — говорит Брейн. — Тогда, когда эти штормы были гораздо более сильными, они сыграли ключевую роль в уничтожении атмосферы Марса».

    Потеря Марсом его магнитного поля, судя по всему, стала ключевым фактором, но учёные до сих пор не знают, почему это произошло. Возможно, что MAVEN, который также измеряет остатки магнитосферы Красной планеты, поможет нам найти ответ на этот вопрос.

    По материалам NASA
    [​IMG]
     
    VIGO, 16 ноя 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    VIGO, 16 ноя 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    VIGO, 6 дек 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
  12. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.893
    Это просто ПИ Пи пи.... (цензура)

     
    Валерьян, 20 дек 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    - До неё 14 св лет... Марс к примеру в два раза дальше?
    ЧТО они курят при составлении таких текстов???? :D
     
    VIGO, 20 дек 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    Во время полета космонавтов преследуют странные и необъяснимые видения. Они слышат песни, которые будут написаны только через несколько лет, видят родные города и чувствуют давно забытые запахи. Долгое время ученые считали, что это всего лишь галлюцинации, вызванные состоянием невесомости. Однако, исследователи наткнулись на секретные архивы, благодаря которым стало понятно: космос - живая материя, обладающая разумом и способная к самоорганизации. Каким образом действуют энергетические потоки вселенной, и какие скрытые возможности человека просыпаются под их воздействием?

     
    Last edited: 26 дек 2015
    VIGO, 26 дек 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    Документальный проект. Дитя Вселенной
    Существует теория, что жизнь на Земле возникла не без участия извне. Кто-то во Вселенной начал невероятный эксперимент, создавая разумную жизнь и заселяя планеты, словно заповедники...

     
    Last edited: 26 дек 2015
    VIGO, 26 дек 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.499
    Чуйской долины! :D
     
    Vladm, 26 дек 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.934
    А кто начал эксперимент, создавая этого "кто-то"?
     
    ОДОБРЯМС, 26 дек 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.499
    Другой кто-то, и так по цепочке, пока Вы не устанете спрашивать! :D
     
    Vladm, 26 дек 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.499
    Осторожней, Виго! Эта формулировка очень походит на описание Того, кого Вы так опасаетесь. Мракобесие не дремлет! Попы уже за Вашей дверью! :D
     
    Vladm, 26 дек 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.729
    Да, вы недалеки от истины, - ИР (инопланетный разум мог создать нас), его - более продвинутые пришельцы, тех - ещё более продвинутые и так... до бесконечности, но человеческий разум многих людей не может принять это, так как и бесконечность космоса, бесконечность времени - в прошлое или будущее... Это можно понять, точнее приблизится к пониманию лишь приняв и поняв многомерность мира... Ну я так думаю )))))
     
    VIGO, 26 дек 2015
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