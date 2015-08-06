Космические новости

Как увидеть МКС сегодня вечером tutorial

Spoiler: Как увидеть МКС сегодня вечером tutorial

Что потребуется для наблюдений?

Когда и куда смотреть?

Как сфотографировать МКС или заснять на видео?

Что насчет транзитов по Луне и Солнцу показанных в начале статьи?