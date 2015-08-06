Космические новости

Spoiler: Как увидеть МКС сегодня вечером tutorial Как увидеть МКС сегодня вечером tutorial Многие считают что Международная космическая станция (МКС) летает где-то очень далеко, и для того чтобы ее увидеть (и тем более сфотографировать) нужно специальное оборудование. Однако это вовсе не так. МКС каждый день по нескольку раз проносится над нашими головами и увидеть ее не сложнее чем обычный пассажирский самолет. Нужно просто знать когда и куда смотреть. По яркости МКС может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее быстрое движение по небосводу еще больше привлекает внимание. В этой статье я хочу рассказать как и когда можно увидеть МКС сегодня вечером в Москве, подскажу как узнать время пролета МКС для любого другого места, а также затрону тему фото и видеосъемки МКС. Что потребуется для наблюдений? Никакие телескопы и бинокли нам не помогут, даже скорее навредят. Дело в том что МКС движется очень быстро, поймать и отслеживать ее оптическим прибором с большим увеличением сложно. Вот эта гифка дает некоторое представление о ее скорости. А понадобится нам ясное небо (сегодняшним вечером с этим все в порядке): … и открытая площадка с хорошим обзором на юго-запад, юг и юго-восток (например парковка супермаркета, спортплощадка, крыша здания и т.п). Близость ярких фонарей нам не помешает, так как МКС это очень яркий объект. Если лень выходить на улицу, можно обойтись балконом или окном выходящим на южную сторону. Также нужны часы синхронизированные с точным временем, и компас (на случай если вы не знаете хотя бы приблизительных направлений на стороны света в выбранной точке для наблюдений). Когда и куда смотреть? МКС совершает один виток примерно за полтора часа. Это значит что если бы Земля не вращалась, мы бы видели МКС пролетающую по одной и той же траектории каждые полтора часа. Так как Земля все же вращается, то «след» от МКС на поверхности Земли с каждым витком смещается к западу. Кроме того, МКС видно только тогда когда она сама освещена Солнцем, в то время как в месте нахождения наблюдателя уже стемнело (можно ухитриться рассмотреть МКС даже днем, но это сложнее). Чтобы рассчитать сегодняшние видимые пролеты МКС над Москвой, я воспользовался онлайн-сервисом heavens-above.com (жители других городов могут легко получить там условия видимости МКС самостоятельно). Наиболее благоприятный для наблюдений пролет ожидается сегодня примерно в 22:47. Звезды на карте нам не особо помогут так как в городе их плоховато видно. Проще ориентироваться по сторонам света воспользовавшись компасом. Если компаса нет, поищите направление где догорает вечерняя заря, там будет северо-запад. МКС взойдет в 22:42:30, но начинать ее искать в это время еще рано. У самого горизонта она еще недостаточно яркая, к тому же обзору могут мешать деревья, здания и дымка. Лучше дождаться когда она поднимется хотя бы на 10 градусов над горизонтом. Это случится в 22:44:38, МКС будет где-то между западом и юго-западом. Вы заметите неяркую немерцающую звездочку которая медленно движется налево и вверх. Эта звездочка — МКС летящая где-то над Францией на расстоянии в полторы тысячи километров. Не спешите расстраиваться если вам не удалось ее заметить в этот момент — вам могла помешать легкая облачность у горизонта или вы сами немного прогадали с направлением. Звездочка будет двигаться все быстрее, разгораться все ярче и уже через минуту найти ее ее будет намного легче. Станция достигнет максимальной высоты 40 градусов в 22:47:43, находясь практически на юге по азимуту. В этот момент МКС будет находиться чуть ниже звезды Альтаир, по яркости сравнится с Венерой, а по угловой скорости — с реактивным самолетом. Расстояние до нее будет около 600 км. Затем МКС будет снижаться, смещаясь к востоку, и в 22:48:52 войдет в тень Земли. Из-за наличия атмосферы яркость станции не упадет мгновенно. Она будет плавно угасать на протяжении десятка секунд. Особо внимательные наблюдатели заметят что перед тем как потухнуть, МКС покраснеет. Ведь в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца, а на закате солнечные лучи краснеют. Когда станция наконец исчезнет из вида, взгляните на восток и в качестве бонуса вы увидите восходящую Луну. Примечание: Указанные выше моменты времени будут верны с секундной точностью для наблюдателя на Красной площади. Если вы находитесь далеко от центра, то будут отличия в несколько секунд. Например в Реутове максимальная высота будет достигнута на 2 секунды позже. Вход в тень, разумеется, произойдет одновременно для всех наблюдателей. Еще один менее удобный для наблюдений пролет произойдет витком раньше, в 21:11. Можете попробовать пронаблюдать сначала его, но в 9 вечера еще довольно светло и МКС будет сложновато заметить на фоне светлого неба. К тому же станция поднимется всего на 28 градусов. Как сфотографировать МКС или заснять на видео? Если вы собираетесь наблюдать МКС в первый раз, то я рекомендую пока не отвлекаться на фото. Лучше посмотрите глазами, составьте представление о яркости и скорости. В следующий раз, например завтра, можно уже выйти с фотоаппаратом. Выставьте длинную выдержку секунд в 10-30. Диафрагму и чувствительность настройте так чтобы не пересветить небо, но в то же время чтобы были видны звезды. Установите камеру на штатив и направьте ее на тот участок неба где ожидается пролет. Несколькими минутами ранее можно сделать пробный снимок чтобы, ориентируясь по звездам, убедиться что в кадр попадает нужный участок неба. В итоге можно получить кадр наподобие этого (фото не мое, нашел в Google Images). Если ожидается пролет неподалеку от Луны, то можно поймать интересный кадр. У меня например получилось вот что: В динамике это выглядело вот так (снято на компактную видеокамеру Panasonic HDC-SD90). Что насчет транзитов по Луне и Солнцу показанных в начале статьи? Недавно новостные порталы облетела новость о том что NASA опубликовало уникальные снимки МКС на фоне Луны. Даже на Гиктаймс об этом писал marks. На самом деле в том фото нет ничего необычного, в этом можно убедиться поискав по ключевым словам "iss transit" в Google Images. Мне удалось с первой попытки сделать подобное фото и видео обладая довольно скромным оборудованием (тем же что я использовал в статье Смотрим солнечное затмение вместе): Видео лучше смотреть в полноэкранном режиме: Основная проблема тут в том что тень (а вернее полутень) отбрасываемая МКС от Солнца или Луны имеет размеры всего в несколько километров. В произвольно взятом месте такое явление случается чрезвычайно редко, поэтому придется подождать подходящего момента, сесть в автомобиль и проехать несколько десятков километров. Чтобы узнать когда и куда ехать, можно воспользоваться сервисом calsky.com. Там можно получить карту показывающую где будет пробегать тень МКС в ближайшие пару дней. Вот например фрагмент карты ближайших транзитов по Луне.