Компания Линксервис

Уважаемые посетители форума! До сих пор о Линксервисе ходит много слухов и недостоверной информации. В какой-то степени это наша вина, так как мы больше времени уделяли работе, а не публичным отношениям. Будем исправлять это. Чтобы не писать о Линксервисе в чужих темах, открываем свою тему, в которой вы можете задавать вопросы касающиеся нашей компании и по возможности мы будем отвечать на них. А для начала хотим сообщить, что Линксервис - самостоятельный оператор связи, базируемся в Бендерах. Не из Молдовы или Украины. Имеем все необходимые для работы лицензии. Имеем независимые внешние каналы связи. С самого начала своей деятельности (с 2005 года) строим свои сети с использованием оптоволоконных кабелей по технологии FTTB (волокно до здания), что позволяет предоставлять достойную скорость своим абонентам. В общем, если есть вопросы, пишите.