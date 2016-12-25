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Компания Линксервис

Тема в разделе 'IT, железо, софт, интернет', создана пользователем Линксервис, 25 дек 2016 в 18:44.

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  1. TopicStarter Overlay
    Линксервис

    Линксервис Новичок

    Дата регистрации:
    Вчера
    Сообщения:
    16
    Уважаемые посетители форума!

    До сих пор о Линксервисе ходит много слухов и недостоверной информации. В какой-то степени это наша вина, так как мы больше времени уделяли работе, а не публичным отношениям. Будем исправлять это.

    Чтобы не писать о Линксервисе в чужих темах, открываем свою тему, в которой вы можете задавать вопросы касающиеся нашей компании и по возможности мы будем отвечать на них. А для начала хотим сообщить, что Линксервис - самостоятельный оператор связи, базируемся в Бендерах. Не из Молдовы или Украины. Имеем все необходимые для работы лицензии. Имеем независимые внешние каналы связи. С самого начала своей деятельности (с 2005 года) строим свои сети с использованием оптоволоконных кабелей по технологии FTTB (волокно до здания), что позволяет предоставлять достойную скорость своим абонентам.

    В общем, если есть вопросы, пишите.
     
    Линксервис, 25 дек 2016 в 18:44
    #1 + к цитате ответитьTag
    terra, Jedinike, Shtan2 и 8 другим нравится это.
  2. fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    682
    Ответ в принципе примерно знаю, но все-таки спрошу) Почему вас нет в Тирасполе? И планируете ли? :)
     
    fonclub, 25 дек 2016 в 20:21
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    Дата регистрации:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    852
    В Тирасполь, Рыбницу планируете расширяться?
     
    Майк Вазовски, 25 дек 2016 в 20:22
    #3 + к цитате ответитьTag
    terra и fonclub нравится это.
  4. kotton

    kotton Гений

    Дата регистрации:
    10 апр 2016
    Сообщения:
    108
    Трафик покупаете у Старнета?
     
    kotton, 25 дек 2016 в 20:22
    #4 + к цитате ответитьTag
  5. kotton

    kotton Гений

    Дата регистрации:
    10 апр 2016
    Сообщения:
    108
    Все микрорайоны Бендер кроме Ленинского подключены, когда прийдете на этот район, если вообще собираетесь конечно?:)
     
    kotton, 25 дек 2016 в 20:24
    #5 + к цитате ответитьTag
  6. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.688
    А вам нужны работники по монтажу/подключению в Тирасполе, если будете расширяться?
     
    VIGO, 25 дек 2016 в 20:25
    #6 + к цитате ответитьTag
  7. Da!

    Da! Гений

    Дата регистрации:
    15 сен 2013
    Сообщения:
    612
    В Рыбнице Триолан есть альтернативный.
     
    Da!, 25 дек 2016 в 20:26
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. Эмир-грант

    Эмир-грант Гений

    Дата регистрации:
    18 янв 2015
    Сообщения:
    186
    ссылку пожалуйста на таинственного оператора
     
    Эмир-грант, 25 дек 2016 в 20:34
    #8 + к цитате ответитьTag
  9. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.231
    Я уже неоднократно писал, но вновь повторюсь, что являясь абонентом Линка и Идк, могу судить о качестве обслуживания. Линк, не только превзошел конкурента но и растоптал. Молчу про цены и скорость, это само -собой, человеческий подход- вот что главное. У Вас хорошая команда, берегите и цените своих сотрудников.
     
    Оптик, 25 дек 2016 в 20:38
    #9 + к цитате ответитьTag
    terra, notebook, Линксервис и 3 другим нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    Линксервис

    Линксервис Новичок

    Дата регистрации:
    Вчера
    Сообщения:
    16
    Формально мы есть в Тирасполе. И даже никто официально не запрещает нам строить и развиваться в Тирасполе. Но, мы фактически в Тирасполе не строимся. Чтобы понять почему, приведу пример. Более полугода назад мы построили отрезок волоконно-оптической линии связи в Тирасполе, чтобы подключить одну организацию. К сожалению, Служба связи не подписывает акт, который позволяет начать эксплуатацию этой линии под разными предлогами. Последнее официальное требование - обеспечить расчистку просек шириной не менее 6 метров. Вы понимаете, просеки в городе, в центральной части? Чтобы было понятно, кабель весит на существующих опорах. Это надо по 3 метра в каждую сторону от этих опор повырубать все деревья? Это во что город превратится? Да и само слово "просеки" подразумевает вырубку в лесу, а не в городе.
     
    Линксервис, 25 дек 2016 в 20:40
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. TopicStarter Overlay
    Линксервис

    Линксервис Новичок

    Дата регистрации:
    Вчера
    Сообщения:
    16
    Пока не планируем. Там свои игроки есть.
     
    Линксервис, 25 дек 2016 в 20:41
    #11 + к цитате ответитьTag
  12. Da!

    Da! Гений

    Дата регистрации:
    15 сен 2013
    Сообщения:
    612
    Не работает у них сайт давненько почему-то. Но у меня Триолан провайдер. 112 рублей в месяц, хотя и обрывы тоже случаются. Интернет из Молдовы тянут.
    [​IMG]
     
    Da!, 25 дек 2016 в 20:43
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    682
    Ясно, значит просто не хотят вас сюда пускать, чувствуют угрозу.. Я так думаю, что многие бы с удовольствием перешли к вам)
     
    fonclub, 25 дек 2016 в 20:44
    #13 + к цитате ответитьTag
    terra, Jedinike, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  14. kotton

    kotton Гений

    Дата регистрации:
    10 апр 2016
    Сообщения:
    108
    http://triolan.md/order Они?
     
    kotton, 25 дек 2016 в 20:46
    #14 + к цитате ответитьTag
    Da! и Эмир-грант нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Линксервис

    Линксервис Новичок

    Дата регистрации:
    Вчера
    Сообщения:
    16
    Есть стык с этим оператором, но через него идет далеко не основная часть трафика. Есть и другие поставщики, но пожалуйста, не просите огласить весь список. :)
     
    Линксервис, 25 дек 2016 в 20:48
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.688
    А зачем 6-метровые просеки для опто-волоконного кабеля? (031)(066)
    И это нет давления со стороны Шерифа? Мде, печально..
     
    VIGO, 25 дек 2016 в 20:48
    #16 + к цитате ответитьTag
    terra нравится это.
  17. Nick

    Nick Гений

    Дата регистрации:
    6 авг 2016
    Сообщения:
    315
    :D
    "Многие" уже сделали свой выбор 11 числа))
     
    Nick, 25 дек 2016 в 20:49
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.488
    Они оптику с высоковольтным кабелем перепутали? Круто.
     
    Vladm, 25 дек 2016 в 20:52
    #18 + к цитате ответитьTag
    VIGO нравится это.
  19. Da!

    Da! Гений

    Дата регистрации:
    15 сен 2013
    Сообщения:
    612
    Да, только другие странички сайта не открываются.
     
    Da!, 25 дек 2016 в 20:52
    #19 + к цитате ответитьTag
  20. Эмир-грант

    Эмир-грант Гений

    Дата регистрации:
    18 янв 2015
    Сообщения:
    186
     
    Эмир-грант, 25 дек 2016 в 20:53
    #20 + к цитате ответитьTag
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