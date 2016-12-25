Компания Линксервис

Формально мы есть в Тирасполе. И даже никто официально не запрещает нам строить и развиваться в Тирасполе. Но, мы фактически в Тирасполе не строимся. Чтобы понять почему, приведу пример. Более полугода назад мы построили отрезок волоконно-оптической линии связи в Тирасполе, чтобы подключить одну организацию. К сожалению, Служба связи не подписывает акт, который позволяет начать эксплуатацию этой линии под разными предлогами. Последнее официальное требование - обеспечить расчистку просек шириной не менее 6 метров. Вы понимаете, просеки в городе, в центральной части? Чтобы было понятно, кабель весит на существующих опорах. Это надо по 3 метра в каждую сторону от этих опор повырубать все деревья? Это во что город превратится? Да и само слово "просеки" подразумевает вырубку в лесу, а не в городе.

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