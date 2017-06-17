Как чиновники бросились исправлять ошибки после «Прямой линии» с Путиным

Как всегда, после разговора президента с народом, у региональных чиновников нашлось и время, и средства для решения проблем, которые не решаются годами В школу приехали трудинспекция и министр Молоденькая учительница начальных классов из небольшого городка Шелехов под Иркутском Алена Остальцова пожаловалась Путину на зарплату в 16,5 тысячи рублей. Президент обещал разобраться, а в регионе в тот же день началась проверка. - Я запросила все документы и просмотрела, за что ей платили, - рассказывает министр образования области Валентина Перегудова. - У Алены Валерьевны стаж меньше года, но есть выплаты за классное руководство, за проверку тетрадей. Стимулирующие выплаты тоже были, но их совсем чуть-чуть. Почему? Это уже вопрос к ней самой. Она или ее дети мало участвовали в олимпиадах, выставках. Возможностей сейчас миллион, главное - быть активным! Что касается подъемных, на которые рассчитывала Алена Остальцова, то на них прав у нее нет. Такая мера поддержки в Иркутской области действительно есть, но для тех, кто работает на селе и в северных территориях. Город Шелехов ни в одну из этих категорий не попадает. - Ничего страшного в том, что Алена Валерьевна пожаловалась президенту, нет, - пожимает плечами министр. - Да, она высказала свое мнение. Но я всем сказала: «Смотрите мне там, не трогайте ее!» Молодая учительница вполне может добиться успехов. Больную девушку самолетом отвезли в областную больницу 24-летняя Дарья Старикова из города Апатиты, попросившая Владимира Путина построить для горожан новую больницу, была срочно госпитализирована. Девушке, страдающей онкозаболеванием, стало плохо на следующий день после «Прямой линии». Пришлось самолетом доставить ее в реанимацию мурманской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за ошибки врачей, не заметивших у Даши опухоль и лечивших ее от остеохондроза. Сейчас из больницы изъяты все документы по ее истории болезни, следователи допрашивают врачей. Дадут жилье через неделю «Дом, который мне выдали, для жизни непригоден». Эту фразу, словно мантру, вот уже два года повторяет 35-летняя мать-одиночка Наталья Калинина из Забайкалья. В кабинетах чиновников, в судах... Но услышали ее, похоже, только сейчас. Ведь женщина дозвонилась до Владимира Путина. Местные чиновники вздрогнули. - Практически сразу после разговора с президентом мне позвонили из областного правительства, - рассказала «КП» Наталья. - На следующий день назначили встречу с самим губернатором! Утром 16 июня сибирячка уже сидела в приемной главы Забайкальского края Натальи Ждановой и рассказывала о своей непростой судьбе: Наталья Калинина с дочкой может спокойно отправляться в отпуск - скоро новоселье. - После пожара мне выделили старый полуразвалившийся дом в поселке Ясный, я сначала свыклась с этим, пока зима не пришла. Мы чуть не замерзли там. Пришлось переехать к знакомым в деревню. - Это было в октябре, когда и правда поступали жалобы от населения поселка, но затем температурный режим в квартире был налажен, - возразил глава Оловяннинского района Андрей Антошкин. Однако кто прав, кто виноват, долго разбираться не стали. Проблема есть, и ее надо как-то решать. И глава региона спросила у матери-одиночки, какой вариант ее бы устроил. - Мне нужна нормальная квартира в Чите, - не стесняясь ответила Калинина. И, вероятно, через неделю семья уже справит новоселье в областном центре. Губернатор поручила за это время подготовить варианты решения вопроса. Дом повышенного внимания Проезд Чапаева - это что-то вроде деревни в центре Ижевска. Улица застроена двухэтажными бараками. Многим из них - не меньше 60 лет. Об этом Владимир Путин узнал благодаря 27-летней Анастасии Ботинцевой. Она рассказала на «Прямой линии», что их дом признали аварийным и постановили, что переселят только в 2029 году. А у них уже и потолок обрушился. Если бы не звонок президенту, Анастасия Ботинцева (слева) жила бы в этом доме еще минимум 12 лет. Президент ответил, что будет скоро в Ижевске и непременно навестит Анастасию и ее семью. Но главу государства опередили. Буквально через 40 минут после общения с президентом нагрянули гости. Много гостей. К дому № 33 по проезду Чапаева съезжались со всех концов города представители следственного управления, республиканской прокуратуры, администрации города, фонда капитального ремонта. Они осматривали дом и общались с жителями бараков. Часа через три разъехались, пообещав во всем разобраться. По словам старшего помощника руководителя СК по Удмуртии Веры Филипповой, действиям чиновников горадминистрации будет дана оценка по статье «халатность». Этот дом признали аварийным и постановили, что переселят только в 2029 году... Жаль, что в этой статье нет наказания, по которому тех, кто принял решение о переселении людей из разрушенного дома аж через 12 лет, можно было бы отправить жить в нем до конца указанного срока. Ставропольский губернатор рассказал о деньгах Через два часа после того, как жительница Ставрополья Валентина Саковская пожаловалась президенту о задержках выплат пострадавшим от наводнения, губернатор края был уже в селе Краснокумское. Он отвечал жителям на вопрос, заданный ему на «Прямой линии» Владимиром Путиным: где деньги? - Все получите до конца месяца. Кроме того, вам компенсируют потерю животных на личных подворьях. Сколько потеряли, все будем возмещать. Пока последний человек не получит компенсацию, никто не успокоится, - заверил жителей губернатор Владимир Владимиров. Также он пообещал уволить чиновников, допустивших волокиту и злоупотребления.