Как создать свой сайт?

Вообщем такая ситуация. Месяца полтора назад приезжали родственники с Украины к нам - ну так вот тетя вышла на пенсию и ей теперь скучно. Пристала с вопросами как сделать свой сайт - а я вот если честно без понятия. Поэтому - кто в теме просветите - дайте пошаговую инструкцию - чего и как им нужно делать - кого нанять, чё покупать, чего регистрировать и т.д. Что бы я им эту инструкцию мог отправить. Причем это все они будут делать (если будут) в неньке незалежной то бишь самостийной Украине. Если скучно и некуда им деньги девать пусть развлекаются. Вообщем сам механизм этого вопроса. Спасибо за комментарии.