Как создать свой сайт?

бесплатно разжует только веб-студия там по полочкам всё разложат и расскажут. Если человек совсем дуб в этом и миллиона на эксперименты нету, то я бы и не совался иногда и больше штуки зелени отдают, а толку ровно ноль.



Если кратко, то:

1. Нужен домен (адрес в интернете)

2. Хостинг (где размещен физически сам сайт / сервер)

3. Сам сайт

а) дизайн

б) вёрстка

в) интеграция с CMS (системой управления /админкой)

4. Продвижение

а) оптимизация

б) само продвижение

в) возможно настройка контекстной рекламы



У нормальной студии все нюансы знать не надо у них всё включено (возможно без продвижения).



Совет: Важно выбрать хорошую систему управления (недаром ещё говорят движок): чтоб и пользователю было удобно и чтоб потом технически было быстро и дешево поправить



Ну или как вариант брать какой-то конструктор сайтов, бесплатно, но время надо и не супер качество, но иногда студии делают хуже)) По конструкторам ничего не подскажу

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