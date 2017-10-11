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Как создать свой сайт?

Тема в разделе 'IT, железо, софт, интернет', создана пользователем Граф Люцифер, 11 окт 2017 в 17:51.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    5.165
    Вообщем такая ситуация. Месяца полтора назад приезжали родственники с Украины к нам - ну так вот тетя вышла на пенсию и ей теперь скучно. Пристала с вопросами как сделать свой сайт - а я вот если честно без понятия. Поэтому - кто в теме просветите - дайте пошаговую инструкцию - чего и как им нужно делать - кого нанять, чё покупать, чего регистрировать и т.д. Что бы я им эту инструкцию мог отправить. Причем это все они будут делать (если будут) в неньке незалежной то бишь самостийной Украине. Если скучно и некуда им деньги девать пусть развлекаются. Вообщем сам механизм этого вопроса. Спасибо за комментарии.
     
    Граф Люцифер, 11 окт 2017 в 17:51
    #1
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  3. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    8.206
    бесплатно разжует только веб-студия там по полочкам всё разложат и расскажут. Если человек совсем дуб в этом и миллиона на эксперименты нету, то я бы и не совался иногда и больше штуки зелени отдают, а толку ровно ноль.

    Если кратко, то:
    1. Нужен домен (адрес в интернете)
    2. Хостинг (где размещен физически сам сайт / сервер)
    3. Сам сайт
    а) дизайн
    б) вёрстка
    в) интеграция с CMS (системой управления /админкой)
    4. Продвижение
    а) оптимизация
    б) само продвижение
    в) возможно настройка контекстной рекламы

    У нормальной студии все нюансы знать не надо у них всё включено (возможно без продвижения).

    Совет: Важно выбрать хорошую систему управления (недаром ещё говорят движок): чтоб и пользователю было удобно и чтоб потом технически было быстро и дешево поправить

    Ну или как вариант брать какой-то конструктор сайтов, бесплатно, но время надо и не супер качество, но иногда студии делают хуже)) По конструкторам ничего не подскажу
     
    Admin, 11 окт 2017 в 18:01
    #2
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  4. TopicStarter Overlay
    Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    5.165
    отлично - то что требовалось. Благодарствую. Вот эту инструкцию им и пошлю. Пусть играются.
     
    Граф Люцифер, 11 окт 2017 в 18:03
    #3
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  5. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.133
    Есть куча сервисов в инете, которые дают хостинг и пошагово объясняют что к чему, тот же Юкоз!
    https://www.ucoz.ru/

     
    VIGO, 11 окт 2017 в 18:08
    #4
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  6. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.532
    Надо было спросить, на кой им сайт... может им группка во вконтактике в сто раз больше подойдет
     
    Nike, 11 окт 2017 в 18:15
    #5
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  7. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.897
    Прежде чем "КАК" не мешает спросить себя "ЗАЧЕМ" и от этого танцевать.
    Т.е. прежде чем заказывать проект, нужно выяснить что именно вам хочется.
     
    ОДОБРЯМС, 11 окт 2017 в 18:23
    #6
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  8. елисей

    елисей Гений

    На форуме с:
    30 авг 2015
    Сообщения:
    585
    Раскрутить сайт самостоятельно без финансовых вложений очень тяжело, потом еще смотря какой тематики, если не популярная то и за деньги не раскрутишь. Я вот свой сайт радиоэлектронной тематики пытаюсь продвигать без вложений уже больше года - движется очень медленно. В день всего 300 уников. Но правда пол-года убил почти в пустую - не те ключи подбирал, сейчас уже более-менее освоился.
     
    елисей, 11 окт 2017 в 18:37
    #7
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  9. TopicStarter Overlay
    Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    5.165
    уники это что вот это ?
    Безымянный.JPG
    Это с сайта моего знакомого - верхняя цифра у него (когда сезон) за миллион переваливает - а скрин сделал прямо сейчас
     
    Граф Люцифер, 11 окт 2017 в 18:41
    #8
  10. елисей

    елисей Гений

    На форуме с:
    30 авг 2015
    Сообщения:
    585
    Уники - это уникальные посетители. То есть кто зашел впервые с уникального IP. На скрине верхние цифры это просмотры, а вот последняя и есть уники. Должно быть есть хороший навар с рекламы.
     
    елисей, 11 окт 2017 в 19:02
    #9