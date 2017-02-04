Как поступить с одним из наших форумчан?

Тема с одним из форумчанинов много раз поднималась, но эгоизм, не понимание чужого мнения не дают пользователю сделать адекватные выводы. Один из наших форумчан собирает базу наших пользователей, хранит её у себя. При удобной возможности ищет пользователей по разным ресурсам и пытается собрать фотографии. Само собой что раз данные в сети, то они как бы общедоступны, но моё мнение что сбор и хранение подобного архива форумчан не знаю как со стороны закона, но мораль и этику - точно нарушает. Сначала хотел сразу забанать, но решил провести опрос и посоветоваться с нашим сообществом, т.к. это касается каждого из нас и нашего сообщества. По результатам голосования будут приняты меры к данному пользователю.