Как поступить с одним из наших форумчан?

У меня есть фотки многих людей и не только с этого форума и всё, никаких данных, кроме того что они выставляли в инете о себе на соцресурсах.

Для чего фотки? Для того, что слишком много народу знаю и видел в реале за много лет в инете и иногда с одними не общаемся по нескольку лет, потом снова начинаем и что б не искать, не вспоминать для этого и держу фотки пользователей в инете. Что в этом криминального увидел Олег?

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