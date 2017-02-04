  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Как поступить с одним из наших форумчан?

Тема в разделе 'О форуме', создана пользователем Admin, 4 фев 2017 в 15:41.

?

Считаете ли вы допустимым подобное поведение, сбор информации о пользователях?

Это голосование будет закрыто 4 мар 2017 в 15:41.

  1. Категорически против сбора информации обо мне, пусть даже с открытых источников (надо забанить)

    13 голосов
    41,9%

  2. Против сбора информации обо мне, но банить не нужно

    7 голосов
    22,6%

  3. Пусть собирает что угодно (мне без разницы)

    10 голосов
    32,3%

  4. Пусть администратор принимает решение

    1 голосов
    3,2%
Страница 1 из 4
  1. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.083
    Тема с одним из форумчанинов много раз поднималась, но эгоизм, не понимание чужого мнения не дают пользователю сделать адекватные выводы.

    Один из наших форумчан собирает базу наших пользователей, хранит её у себя. При удобной возможности ищет пользователей по разным ресурсам и пытается собрать фотографии.

    Само собой что раз данные в сети, то они как бы общедоступны, но моё мнение что сбор и хранение подобного архива форумчан не знаю как со стороны закона, но мораль и этику - точно нарушает.

    Сначала хотел сразу забанать, но решил провести опрос и посоветоваться с нашим сообществом, т.к. это касается каждого из нас и нашего сообщества.

    По результатам голосования будут приняты меры к данному пользователю.
     
    Admin, 4 фев 2017 в 15:41
    #1 + к цитате ответитьTag
    ГастЫр БайтЫр, Незнакомка, Warlock и ещё 1-му нравится это.
  2. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.059
    надеюсь хоть в этом Граф не виноват. :D Хотя не хороший человек - проголосовал.
     
    Граф Люцифер, 4 фев 2017 в 15:51
    #2 + к цитате ответитьTag
    Warlock нравится это.
  3. Русский Оккупант

    Русский Оккупант Гений

    Дата регистрации:
    10 мар 2015
    Сообщения:
    384
    А кто таков?
     
    Русский Оккупант, 4 фев 2017 в 15:52
    #3 + к цитате ответитьTag
    copyleft нравится это.
  4. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.490
    Криминала в этом нет. За что банить ? Все же сами выставляют. Странное, конечно , увлечение ))) У всех свои тараканы)
     
    Оптик, 4 фев 2017 в 15:55
    #4 + к цитате ответитьTag
    Серж1, ГастЫр БайтЫр, Майк Вазовски и ещё 1-му нравится это.
  5. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.775
    А что даст бан? он по прежнему будет собирать. Форум то он видит.
     
    13-й Чертенок, 4 фев 2017 в 15:57
    #5 + к цитате ответитьTag
    Незнакомка и Валерьян нравится это.
  6. Русский Оккупант

    Русский Оккупант Гений

    Дата регистрации:
    10 мар 2015
    Сообщения:
    384
    А вдруг он маньяк? Я бы не очень хотел бы чтобы за мной кто то следил. Если просто посмотреть на меня пусть смотрит, но следить и собирать информацию это уже фетиш.
    З.Ы. Имею ввиду не себя, а в целом.
     
    Русский Оккупант, 4 фев 2017 в 15:57
    #6 + к цитате ответитьTag
    ГастЫр БайтЫр и Незнакомка нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.083
    потеряет свой любимый логин с сообщениями, для него это будет достойным наказанием
     
    Admin, 4 фев 2017 в 16:01
    #7 + к цитате ответитьTag
    ГастЫр БайтЫр, Незнакомка и Граф Люцифер нравится это.
  8. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.490
    Просто непонятно, в чём "слежка" ? Если просто глянул на страницу в одноклассниках, то всё, маньяк ? Я догадываюсь, о ком речь. Предполагаю , что это просто тяга к решению головоломок.
     
    Оптик, 4 фев 2017 в 16:02
    #8 + к цитате ответитьTag
    ГастЫр БайтЫр, Валерьян и VIGO нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.083
    на форуме к примеру сами, но он лазиет по соц. сетям и так далее всю эту информацию собирает и хранит на каждого из пользователей. Закон врядле это нарушает, но это как минимум не прилично без согласия человека собирать информацию о нем, это уже шпионаж прям какой-то. Кто вообще знает для чего ему эта база и куда она может отослаться....
     
    Admin, 4 фев 2017 в 16:03
    #9 + к цитате ответитьTag
    ГастЫр БайтЫр, Незнакомка, Nike и ещё 1-му нравится это.
  10. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.170
    У меня есть фотки многих людей и не только с этого форума и всё, никаких данных, кроме того что они выставляли в инете о себе на соцресурсах.
    Для чего фотки? Для того, что слишком много народу знаю и видел в реале за много лет в инете и иногда с одними не общаемся по нескольку лет, потом снова начинаем и что б не искать, не вспоминать кто - для этого и держу фотки пользователей.
    Что в этом криминального увидел Олег?
     
    VIGO, 4 фев 2017 в 16:04
    #10 + к цитате ответитьTag
    Warlock и Оптик нравится это.
  11. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.059
    ну если это кто то из наших "друзей" от соседей то понятное дело куда ...
     
    Граф Люцифер, 4 фев 2017 в 16:04
    #11 + к цитате ответитьTag
  12. Русский Оккупант

    Русский Оккупант Гений

    Дата регистрации:
    10 мар 2015
    Сообщения:
    384
    @VIGO ???
     
    Русский Оккупант, 4 фев 2017 в 16:05
    #12 + к цитате ответитьTag
    ГастЫр БайтЫр, Незнакомка, Warlock и ещё 1-му нравится это.
  13. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.775
    так и думала что речь о виго
     
    13-й Чертенок, 4 фев 2017 в 16:05
    #13 + к цитате ответитьTag
    Майк Вазовски, Незнакомка, Валерьян и 3 другим нравится это.
  14. Русский Оккупант

    Русский Оккупант Гений

    Дата регистрации:
    10 мар 2015
    Сообщения:
    384
    Я угадал по подсказке @Оптик , ключевое слово было головомка
     
    Русский Оккупант, 4 фев 2017 в 16:06
    #14 + к цитате ответитьTag
    Оптик нравится это.
  15. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.059
    не VIGO не при делах тем более темных с базами на личностей - если у него моя есть - пусть хранит на здоровье ) доверяю
     
    Граф Люцифер, 4 фев 2017 в 16:06
    #15 + к цитате ответитьTag
    Оптик нравится это.
  16. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.490
    ))))Олег, вот уважаю тебя за внимание к деталям, но тут , мне кажется , ты перебдил ))) Странности присутствуют, но очень безобидные)
     
    Оптик, 4 фев 2017 в 16:06
    #16 + к цитате ответитьTag
    ГастЫр БайтЫр, Валерьян, VIGO и ещё 1-му нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.083
    то что в нашем сообществе диспутчан многие против подобного сбора и хранения и часто говорили об этом.
    Пусть вот сообщество и решает.
     
    Admin, 4 фев 2017 в 16:08
    #17 + к цитате ответитьTag
    ГастЫр БайтЫр и Незнакомка нравится это.
  18. Olga69

    Olga69 Гений

    Дата регистрации:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    1.312
    Я немного недопоняла, многие здесь анонимно ( как я например), лично ни с кем не знакома, откуда можно узнать обо мне инфу, если я ее сама не решу предоставить?
     
    Olga69, 4 фев 2017 в 16:16
    #18 + к цитате ответитьTag
    Оптик нравится это.
  19. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.490
    Слава, "верни награбленное в мозолистые руки" (С) )))
     
    Оптик, 4 фев 2017 в 16:17
    #19 + к цитате ответитьTag
    ГастЫр БайтЫр, Валерьян и VIGO нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.083
    поверьте находит какими-то способами инфу. Возможно по логину ищет инфу, далее вычисляет почту и тп
     
    Admin, 4 фев 2017 в 16:17
    #20 + к цитате ответитьTag
    ГастЫр БайтЫр, Незнакомка и Оптик нравится это.
Ответить в теме
Страница 1 из 4