Как магазин в торговом центре узнаёт вас по Wi-Fi (точнее, по MAC-адресу) — на базе обычных хотспотов Телефоны ищут свои «родные» сети, поэтому время от времени отправляют в окружающее пространство пакеты с их запросами. Обычная Wi-Fi-инфраструктура (хотспот, раздающий сеть для персонала магазина) может слушать эти пакеты — не отвергать их, а записывать в лог MAC-адрес и дальность до терминала (по уровню сигнала). В случае одной точки это используется как счётчик посетителей на уровне «за вчера 182 человека зашло в магазин, из них 34 уже у нас были», а если точек три или больше — можно уже трассировать потоки людей и видеть наиболее интересные им товары: Ещё раз: никакого спецоборудования, обычные точки Wi-Fi Cisco и софт для обработки их логов. От модели точки доступа Cisco зависит точность. В нашей схеме нужен ещё аплинк до сервера аналитики, где также развёрнут виртуальный контроллер Cisco — точки сгружают ему логи. Точки доступа обычно ставятся на потолок в торговом центре, вот пример монтажа: Сами точки, например, вот: Архитектура решения такая: Обратите внимание: точки Cisco и так могут отдавать свою телеметрию в Cisco. Чтобы получить к ней доступ на сервере аналитики, нужно развернуть виртуальный контроллер и зарегистрировать в нём точки. Никаких физических касаний — просто туда заносятся серийники текущей инфраструктуры и вводится пароль доступа. Есть два режима работы: «присутствие» и «месторасположение». Присутствие — это если телефон находится в зоне действия точки и имеет некий уровень сигнала. По сути, просто счётчик пользователей, который также умеет: — Записывать MAC-адреса для аналитики дальше: как часто клиент возвращается, сколько раз был в других магазинах сети и т. п. — И фиксировать длительность нахождения в магазине. Для лучших результатов режима присутствия точку доступа надо монтировать в глубине магазина, а не около входа, иначе будет цепляться по радиусу много людей, проходящих мимо (их можно отсечь на сервере аналитики, но это увеличивает шум в данных). Режим местоположения хитрее, но требует уже минимум трёх точек: Есть определение места по триангуляции сигнала. Точки должны стоять определённым образом, и их расположение нужно будет указать с софтине сбора данных. Поскольку интерфейс «плоский», то есть 2D, имеются погрешности при разных высотных уровнях этих точек, и не обрабатываются многоэтажные магазины — на каждый этаж нужно по 3 своих точки. Настройка новых точек довольно простая, когда всё сконфигурировано: Есть и третий режим: если Wi-Fi планируется отдавать клиентам (а часто точки доступа ставят именно для этого), то при подключении к SSID магазина начинается уже более точный трекинг: дата-трафик позволяет получать куда больше данных о расположении с меньшими промежутками. Заявленная точность в обычном режиме — 5–10 метров. В режиме дата-трафика — 3–5 метров. Есть возможность наблюдать в реалтайме. Ну и можно делать страницы приветствия — даже как в метро: Итого, используя текущую инфраструктуру Циски без закупки новых устройств и без установки всяких iBeacon’ов, можно получить следующие фичи: Счётчик посетителей. Время визита покупателей в магазин. Количество вернувшихся клиентов по всей сети магазинов. Количество возвратов на клиента по всей сети. Теплокарты по магазину (3–5 метров точности). Оценивать эффективность BTL-мероприятий (когда точка даётся промоутеру и считаются те, кто пришёл с неё, или же когда точки работают на разного рода фестивалях). Индивидуальные предложения на подключение к сети магазина. В частности, за лайк в «Фейсбуке» — скидку прямо в профиль клиента в магазине. Решение по базе своей коробочное и довольно дорогое — обычно заказчик не покупает лицензию, а обращается к сертифицированному партнёру Циско. Мы же предоставляем как услугу, поскольку имеем свой сервер аналитики. И это обходится заказчику гораздо дешевле. Подключился — платишь, отключился — не платишь. Стоимость в нашем случае зависит от объема: чем меньше точек, тем дороже на единичную точку. Лицензия по точкам. Пример монтажа В мае у нас было 25-летие компании, решили выставить теплокарту помещения: у нас там выставка достижений, фуршетные столы с разными блюдами, улица с едой на огне, сцена и так далее. Помещение используется для других мероприятий, и в результате для того, чтобы развернуть решение, у нас был ОДИН день. Правильно — приехать на место, провести радиочастотное обследование, выявить, в какие зонах помещения какая мощность сигнала, что как отражает, поглощает и так далее, оценить уровень помех. В помещении музея Москвы нельзя было эти точки нигде вешать, дабы не испортить бетонные стены. Единственным вариантом по установке точек был шанс разместить их на фермах, на которых был свет LED (это такие головы, которые устанавливаются на концертах и крутятся во все стороны). И мы на стяжках к ним присобачивали точки доступа. Это, конечно, было не круто, потому что они металлические, а металл ухудшает сигнал. Плюс бетонные стены. Эти фермы для света поставили только в ночь до мероприятия. Более того, электричество дали только в 11:00. Нам пришлось выдёргивать сменного инженера, который нам протягивал и обжимал провода, т. к. помещение достаточно большое и у нас было три бухты кабеля сетевого. Cамо мероприятие начиналось в шесть, и в пять всё должно было быть готовым. В итоге картографировать местность с точками мы начали за час до дедлайна, чтобы правильно интерпретировать их местоположение, а также триангулировать местоположение терминалов. Мы быстро всё настроили, вывели изображение с ноутбука и за 10 минут до начала мероприятия с дергающимися глазами начали торжественно демонстрировать возможности Wi-Fi-аналитики. Не делайте так, если есть возможность. Нужно 2 дня, а в идеале с правильным RF-обследованием для высокой точности и монтажом — до недели. P.S. Параноики, добро пожаловать в дивный новый мир! Отключайте Wi-Fi, выходя из дома. https://habrahabr.ru/company/croc/blog/331894/