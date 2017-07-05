Как магазин в торговом центре узнаёт вас по Wi-Fi (точнее, по MAC-адресу) — на базе обычных хотспотов

Счётчик посетителей.

Время визита покупателей в магазин.

Количество вернувшихся клиентов по всей сети магазинов.

Количество возвратов на клиента по всей сети.

Теплокарты по магазину (3–5 метров точности).

Оценивать эффективность BTL-мероприятий (когда точка даётся промоутеру и считаются те, кто пришёл с неё, или же когда точки работают на разного рода фестивалях).

Индивидуальные предложения на подключение к сети магазина. В частности, за лайк в «Фейсбуке» — скидку прямо в профиль клиента в магазине.

Пример монтажа