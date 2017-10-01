Как лечить сколы Лако-красочного покрытия на авто ?

Вообщем форумчане такое дело - недавно на парковке одна умница-красавица-спортсменка и наверное комсомолка (жаль только немного подслеповата) открывая дверь своего авто шандарахнула ею по моей двери. Получился в итоге прямо миллиметровый скол - на глаз прямо сразу и не увидишь - но боюсь как бы не пошел в итоге рыжик. Приобрел на Али - вот такие вот накладки ... (фото) но че то как то по-колхозному они смотрятся. Посему вопрос кто сталкивался с такой проблемой ? что и где купить для устранения этого скола ... ? Спасибо за советы.