  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Как лечить сколы Лако-красочного покрытия на авто ?

Тема в разделе 'Транспорт', создана пользователем Граф Люцифер, 1 окт 2017 в 14:38.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    5.069
    Вообщем форумчане такое дело - недавно на парковке одна умница-красавица-спортсменка и наверное комсомолка (жаль только немного подслеповата) открывая дверь своего авто шандарахнула ею по моей двери. Получился в итоге прямо миллиметровый скол - на глаз прямо сразу и не увидишь - но боюсь как бы не пошел в итоге рыжик. Приобрел на Али - вот такие вот накладки ... (фото) но че то как то по-колхозному они смотрятся. Посему вопрос кто сталкивался с такой проблемой ? что и где купить для устранения этого скола ... ? Спасибо за советы. Безымянный.JPG 1.JPG
     
    Граф Люцифер, 1 окт 2017 в 14:38
    #1
  2. Реклама

    Реклама

     


  3. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.472
    Узнайте код своей краски и купите во флакончике, как лак для ногтей и сами подкрасьте.
     
    Jedinike, 1 окт 2017 в 14:39
    #2
    Граф Люцифер нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    5.069
    а где у нас продается такое дело ? код знаю он и на кузове выбит и в сервисных документах значится
     
    Граф Люцифер, 1 окт 2017 в 14:40
    #3
  5. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.472
    А там где машину покупали нет? Думаю есть)
     
    Jedinike, 1 окт 2017 в 14:44
    #4
    Граф Люцифер нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    5.069
    да в шерифе покупал ) че у них спросить ? кстати идея ... вроде пока что все что заказывал привозили вплоть до омывайки
     
    Граф Люцифер, 1 окт 2017 в 14:48
    #5