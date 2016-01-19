Как избавиться от сырости в доме?

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем Незнакомка, 19 янв 2016.
Есть такие, кого мучила сырость в доме и вы ее успешно устранили?)
Для начала найти её основную причину и устранять её,а там и сама сырость пропадёт.У нас с северной стороны дома сырел угол,начали с крыши,заделали все щели,утеплили угол пенопластом со стороны улицы и вуаля.
Раствор медного купороса и "пробелить" проблемный участок и потом по совету выше Бендерчанина далее...
Аналогично "Bender4anin":
Причина - конденсат, связанный с недостаточной теплоизоляцией стены
Решение - утепление стены с наружной стороны
Утепление нам предстоит еще. Сырость, кстати, активировалась после замены деревянных окон на стеклопакеты)
У знакомых дом утеплен и сырость есть)
Отсутствует циркуляция воздуха! Дом не "дышит"!
Я бы не сказала, что прям совсем не дышит. Не везде же сплошные стеклопакеты и закупорено все.
Снизу как? Цемент, земля, прослойка между землей и полом какая?
Сырость тому подтверждение!
"Устанавливая современные пластиковые окна, мы серьезно меняем микроклимат в квартире, так как герметичные стеклопакеты полностью закрывают доступ свежего воздуха в дом. Из-за этого возникают такие проблемы как затхлость воздуха, постоянный конденсат на окнах, грибок и плесень на откосах. Если в доме есть дети, то у них могут появиться аллергические реакции. Именно поэтому очень важно обеспечить приток свежего воздуха в комнату. Регулярное проветривание не поможет решить проблемы, поскольку со свежим воздухом в помещение попадает пыль и шум с улицы, насекомые, а зимой проветривание вообще создает множество неудобств. Обычно при проветривании теряются главные преимущества современных окон - звуко- и теплоизоляция. Но выход есть - это вентиляционные клапаны на окна, которые обеспечивают приток свежего воздуха в помещение. Такие клапаны не замерзают зимой, а воздух успевает прогреться, пока проходит через них. Более того, они дополнительно выполняют роль защиты от уличного шума."
Источник: http://obalkone.ru/vse-pro-okna/ventilyacionnye-klapany-na-plastikovye-okna.html
Если нет возможности вставить вентиляционные клапана, то:
Во-первых, если Вы заказываете окна, выходящие на улицу, то желательно чтобы они были с двухкамерным стеклопакетом. Благодаря второй камере удастся снизить разницу температур между стеклом внутренним и стеклом внешним Вашего стеклопакета. Если же окно выходит на застекленный балкон, то будет достаточно и пластикового окна с однокамерным стеклопакетом!
Во-вторых, приобретайте окна ПВХ оснащенные фурнитурой поворотно-откидного типа (для окон с профильной системой KBE, Gealan, Ivaper, Plafen используется фурнитура Roto). Такая фурнитура имеет режим, так называемого, зимнего проветривания! То есть при повороте ручки на 75 градусов, между створкой окна и рамой образуется маленькая щелка шириной порядка 3 мм. Это очень удобно, поскольку такой зазор не вызывает образование сквозняков и застуживание помещения, но в тоже время, такого зазора вполне достаточно для поддержания в комнате комфортной температуры (20 – 24 градуса)!!!
В-третьих, чтобы избежать скопления влаги в воздухе, и его конденсации на пластиковых окнах, старайтесь чаще проветривать помещение. Влага, которая скапливается в комнате, должна выходить наружу. Будет достаточно приоткрывать окна на 3-5 минут 3-4 раза в день!
В-четвертых, особенно важно проследить за качеством монтажа Ваших пластиковых окон. Неправильная установка окон может повлечь за собой образование конденсата на откосах, которые со временем могут зацвести!
В-пятых, по возможности не заказывайте широкие подоконники. Они могут не давать теплому воздуху свободно двигаться вдоль Вашего пластикового окна.?!
фундамент высотой больше метра))
Зря вы так про дышит/не дышит. У него что, есть легкие? И диафрагма, которая изменяет объем легких и разницу давлений, создавая эффект дыхания?
Пенопласт очень даже паропроводящий материал, его характеристики паропроводности сопоставимы с сосновым брусом. По-вашему, сосновый сруб тоже не дышит? Есть вполне неплохие калькуляторы, позволяющие оценить возможность конденсирования влаги (причина сырости). Излишнюю влагу в воздухе нужно конечно убирать проветриванием.
Вот, например, практически реальный расчет моей лоджии. Прошел год, помещение не имеет основного отопления, и конденсат на окнах и стенах/откосах отсутствует. Буду зашивать гипсокартоном и думать о дополнительном источнике отопления. Вчера закрыл дверь на ночь в лоджию: температура с 22 градусов опустилась за ночь до 18,5. Утром открыл дверь: за пол-часа естественной конвекцией температура поднялась до 22,5.
Так что никто меня не убедит, что можно объяснить физические процессы конденсирования влаги в помещениях аналогиями с анатомией человека. Есть таблицы, справочники, калькуляторы, отдельные области наук наконец. Нужно просто пользоваться или консультироваться у специалиста.
Извините, мы люди простые...никто же не ожидал увидеть тут членов... корреспондентов Академии наук! Несмотря на неточность термина, большинство уяснила себе о чем речь!
А кто не понял, тот пусть на симпозиум ходит...в буфет АН.
Фу, как грубо. Наверное просто больше нечего сказать про сопоставимые характеристики пенопласта и соснового бруса в плане паропроводности?
Ваще-то, ТС спрашивал про сырость в доме, господин академик! А вы, наверно, даже чихнуть не способны без научных трудов и академических справочников?
Создайте тему про "сопоставимые характеристики пенопласта и соснового бруса в плане паропроводности" и говорите хоть до упаду...с специалистами вашего уровня! Мы по университетам не ходили...если шо!
Если упоминание про членов корреспондентов вас навело на грубые мысли, это только ваша проблема...
Отсутствие циркуляции воздуха (ваша версия) не всегда является причиной сырости. Есть много сухих квартир и домов со стеклопакетами. А вот отсутствие возможности конденсирования влаги (моя версия) вполне гарантирует отсутствие сырости в помещении. Без принудительной/естественной вентиляции изредка естественно будет появляться конденсат на стеклах стеклопакетов, особенно если под ними нет батарей отопления. Например, когда забудешь выключить чайник на плите, и вся вода из него выкипит, превратится в пар и расползется по всему дому в воздухе. Но однозначно конденсата не будет на стенах, обоях, в штукатурке.
Кстати да. В туалете, на голой части трубы стояка холодной воды конденсируется влага. На участке трубы, где на неё надета поролоновая трубка, влаги нет. Поролон (теплоизолятор) не позволяет влажному воздуху соприкоснуться с холодной трубой. В итоге влажный воздух уходит в вентиляцию, не успев отдать помещению избыток влаги. Аналогия со стенами - прямая.
Я на этом и не настаиваю. Вполне возможно, что там несколько причин...Только, при отсутствии циркуляции, куда влага девается? Избыток влаги конденсируется на более холодные предметы, в том числе и на стены.
Дом "дышит" когда он не закупорен наглухо (с задраенными люками!). Вот клапаны и помогают окнам чуть приоткрыть "люки".
В ваших рассуждениях есть, конечно здравое звено, я не спорю. Могу в качестве примера привести байку, рассказанную как-то на мне третьем курсе профессором на одном из семинаров по статистике: "Дело было в далекие годы, когда произошла катастрофа с Челленджером. Так вот, когда американцы спешно собирали комиссию по расследованию причин катастрофы шаттла, в СССР собирали похожую комиссию, но с целью выяснить, почему упал только один шаттл."
Так вот, возвращаясь к нашим стенам. Если по вашему при отсутствии вентиляции влага естественно будет выпадать на стенах, то встает закономерный вопрос: почему на одних внешних стенах она конденсируется, а на других - нет? Указанный мной калькулятор вполне объясняет и прогнозирует конденсацию влаги на стене. И для его использования вполне достаточно среднего образования.
Еcть еще и такой параметр, как относительная влажность. При разной температуре воздуха водяного пара может быть разное количество. Чем ниже температура, тем меньше влаги в воздухе остаётся. Как бы дом не "дышал", выдышать всю влагу невозможно. На холодных предметах конденсат будет скапливаться тем сильнее, чем выше разница температур воздуха и предмета. Так что бороться нужно обоими способами - и вентиляцию обеспечивать, и теплоизоляцию стен.
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