Как засыпают за рулем....

Меня всегда удивляло, как люди засыпают за рулем? Казалось бы если клонит сильно в сон, остановись, погуляй, если зима - снегом оботри лицо или умойся.... И вот, произошел со мной случай, который очень прояснил эту ситуацию... Ехал я как-то из Германии на машине домой. Планы были грандиозные - за ночь проскочить Польшу, к утру войти в Беларусь, а к вечеру уже быть в Москве. Любил я тогда максимализм.)))) Еду я по Польше, проехал уже две трети ее, она небольшая, всего 700 км с хвостиком с запада на восток. Проехал Варшаву, дальше пошла скучная безлюдная дорога, машин нет, время три часа ночи, до белорусской границы всего 200 км осталось. Слушаю музыку по радио, у поляков есть радиостанция "RMF-FM", очень бодрая такая станция, там часто гоняют классический рок, а я его люблю. Спать хочу, но терпимо. И вдруг, вижу я перед собой огромный мост. Такой есть в Лейпциге, по нему самолеты сверху ездят. Вот он: В голове возникает недоумение - откуда за Варшавой этот мост? Я встрепетнулся и мост исчез - перед мной была все та же скучная дорога. Тут то до меня и дошло, что эта картинка мне уже снилась. Я заехал на первую попавшуюся заправку и спросив разрешение постоять и поспать, свернулся калачиком и заснул на заднем сидении. Когда водитель устает, но заставляет себя все равно ехать, воспаленный и усталый мозг услужливо подсовывает ему картинку все той же дороги и он считает, что все в порядке, он не понимает - что дорога впереди ему уже снится. Ну а дальше уже понятно - реальная дорога совершает изгиб, а водитель продолжает ехать прямо и уходит , либо в кювет, либо во встречную машину. Переход из яви в сон происходит очень незаметно - играет все та же музыка и ты считаешь, что все под контролем. С тех пор, я по ночам стараюсь не ездить. (копипаста) VIA