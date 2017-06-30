  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Как засыпают за рулем....

Тема в разделе 'Транспорт', создана пользователем Warlock, 30 июн 2017 в 19:07.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.660
    Меня всегда удивляло, как люди засыпают за рулем? Казалось бы если клонит сильно в сон, остановись, погуляй, если зима - снегом оботри лицо или умойся....
    И вот, произошел со мной случай, который очень прояснил эту ситуацию...

    Ехал я как-то из Германии на машине домой. Планы были грандиозные - за ночь проскочить Польшу, к утру войти в Беларусь, а к вечеру уже быть в Москве. Любил я тогда максимализм.))))
    Еду я по Польше, проехал уже две трети ее, она небольшая, всего 700 км с хвостиком с запада на восток. Проехал Варшаву, дальше пошла скучная безлюдная дорога, машин нет, время три часа ночи, до белорусской границы всего 200 км осталось. Слушаю музыку по радио, у поляков есть радиостанция "RMF-FM", очень бодрая такая станция, там часто гоняют классический рок, а я его люблю.

    Спать хочу, но терпимо. И вдруг, вижу я перед собой огромный мост. Такой есть в Лейпциге, по нему самолеты сверху ездят. Вот он:
    [​IMG]

    В голове возникает недоумение - откуда за Варшавой этот мост? Я встрепетнулся и мост исчез - перед мной была все та же скучная дорога. Тут то до меня и дошло, что эта картинка мне уже снилась. Я заехал на первую попавшуюся заправку и спросив разрешение постоять и поспать, свернулся калачиком и заснул на заднем сидении.
    Когда водитель устает, но заставляет себя все равно ехать, воспаленный и усталый мозг услужливо подсовывает ему картинку все той же дороги и он считает, что все в порядке, он не понимает - что дорога впереди ему уже снится. Ну а дальше уже понятно - реальная дорога совершает изгиб, а водитель продолжает ехать прямо и уходит , либо в кювет, либо во встречную машину. Переход из яви в сон происходит очень незаметно - играет все та же музыка и ты считаешь, что все под контролем.

    С тех пор, я по ночам стараюсь не ездить.
    (копипаста)
    VIA
     
    Warlock, 30 июн 2017 в 19:07
    #1
    Оптик и Граф Люцифер нравится это.
  2. Реклама

    Реклама

     


  3. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.911
    а пофиг - у меня датчики усталости водителя стоят :p
     
    Граф Люцифер, 30 июн 2017 в 19:11
    #2
    Warlock и Оптик нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.660
    Бывало сам засыпал за рулём, ночь и вижу дорогу перебегают дорожные столбики. Остановился умылся, по приседал. Еду дальше и чувствую что с горы давлю на газ как в горку. К стати, музыка громкая совсем не помогает.
     
    Warlock, 30 июн 2017 в 19:12
    #3
    Оптик нравится это.