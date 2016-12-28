Как вам такое исскуство?

Профессиональный цифровой художник Карлос E. Кеведо (Carlos E Quevedo) из Венесуэлы в течение более трёх лет проработал в рекламном агентстве, из которого ушёл и стал внештатным художником. Его творчество тесно связано с религией и личными убеждениями. Художник создал серию цифровых изображений в стиле фэнтези с различными персонажами, чтобы проиллюстрировать мир или историю. Карлос E. Кеведо вдохновляется богословием, технологиями, символизмом, металлами и механизмами. (http://cameralabs.org/6589-religiya-i-fentezi-v-tsifrovykh-kartinakh-karlosa-e-kevedo)