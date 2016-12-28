  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Как вам такое исскуство?

Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем pirat2k, 28 дек 2016 в 15:13.

  1. TopicStarter Overlay
    pirat2k

    pirat2k Гений

    Дата регистрации:
    25 июл 2015
    Сообщения:
    332
    Профессиональный цифровой художник Карлос E. Кеведо (Carlos E Quevedo) из Венесуэлы в течение более трёх лет проработал в рекламном агентстве, из которого ушёл и стал внештатным художником. Его творчество тесно связано с религией и личными убеждениями.

    Художник создал серию цифровых изображений в стиле фэнтези с различными персонажами, чтобы проиллюстрировать мир или историю.

    Карлос E. Кеведо вдохновляется богословием, технологиями, символизмом, металлами и механизмами. (http://cameralabs.org/6589-religiya-i-fentezi-v-tsifrovykh-kartinakh-karlosa-e-kevedo)
     

    Вложения:

    pirat2k, 28 дек 2016 в 15:13
    #1 + к цитате ответитьTag
    ouch нравится это.
Ответить в теме