Каким образом Вы проходили техосмотр?

Тема в разделе 'Общество и право', создана пользователем Fordец, 19 ноя 2013.
сделал ходовой, подтянул ручник и прошел техосмотр без проблем[DOUBLEPOST=1384848681][/DOUBLEPOST]кстати, по поводу этого вчера в новостях говорили, возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц. которые брали взятки за выдачу техосмотра
смотреть с 16:32
в видео сверху
нет варианта "не проходил техосмотр уже н-цать лет")))
Прохожу техосмотр в Бендерах, на СТО, при МРЭО, сказать по правде, не очень нравятся работники, отношение к водителям - пренебрежительно -хамское, но правды ради, могу сказать, оборудование дорогое, и исправное, меня завернули, за неправильный развал -схождение колёс, конечно, можно было "полезть в бутылку" и добиться справедливости, поскольку это не влияет на безопасность вождения авто, но дело в том, что за две недели до этого, в Аккумуляторах, уже проходил эту процедуру, и как оказалось, мастер, оказался, не очень добросовестным, не сделал всё, как надо, вот вернулся из СТО, и всё переделали, так что, не всегда техосмотр - напрасная трата времени, в моём случае - на пользу.
не знаю, со мной нормально общались, хамства не заметил. может быть раз на раз не приходится
не видел еще ни одного мастера, который бы по-хамски общался с человеком, у которого в руках расчехленная катана)
думаете все дело было в ней?
В следующей году попробую без катаны туда приехать)
Нормально проходил, не чего не требовали сверхъестественного. Правда сказали - не пройдешь! У тебя на ветровом стекле трещина, говорю и так потратился, (кап. ремонт и т.д) через полтора месяца заменю... Хорошо, сказали они, поверим, но если ещё хоть что-то найдём... тоды, ой! Проверили да-же в аптечке сроки таблеток (сам удивился, что в ней всё есть и всё в норме). Знак аварийной остановки, чудесным образом, был под запаской в упаковке заводской, о котором я ранее и не подозревал. Денег не просили, да я и не предлагал. В общем прошел, лобовое потом заменил.
Кто-то говорил давеча, что техосмотр отменят?
проходил сам ТО около тираспольского ГАИ, особо не докапывались, да и не к чему. перед ТО проверил фары, ручник и сигнал и поехал проходить тех. осмотр.
Неужели кто то ожидает честный ответ, "да давал, да взял, у Василия в 180 кабинете" , на форуме сми?))))
Машина у меня второй год, прошел сам, ибо с машиной полный порядок.
ЗЫ Honda civic ej9 1997 1.4 iS
На все потратил часа 3. Раз в год вполне приемлемая трата времени. Единественное катался в Бендеры для заправки огнетушителя, в Тирасполе отказали, предложили новый за 200 рупиев, а в Бендерах старый в пожбез перезаправили за 50 рупиев.
Да, давал))) У меня проблема была с тормозным суппортом. Подтекал гад. Срок т.о. поджал, а новый суппорт еще в пути. Пришлось отблагодарить за понимание ситуации. А в прошлом году пришлось работник СТО оказался ишаком. Машина была без переднего бампера. Бампер, целый, лежал в салоне. Объяснил что только взял его из ремонта, но могу его тут на месте установить. Уперся баран - не положено. Ну и уехал я от них противных к другим мастерам.
мне опытные знакомые объяснили и посоветовали, что тут, как на экзамене..... захочет придраться - всегда найдет к чему.И лучше, чтоб не грузить человека необходимостью искать к чему придраться, не злить и сразу дать 200 р. (без знакомых в посредниках) или 100 р. (при наличии общих знакомых). Хочу отметить, что при встрече инспектор, участвующий в техосмотре изначально был настроен воинственно и недружелюбно.
В итоге отделалась 100 рублями и поверхностным осмотром авто...
И еще... совершенно случайно всплыла маленькая, но очень существенная деталь, о которой почему-то умалчивают те, кто непосредственно завязан в процессе. Если машина пригнана недавно, и до конца года осталось несколько месяцев, то оплачивать официально в банк всю положенную сумму не нужно, а нужно идти в налоговую и в ГАИ, чтоб они выщитали процент оплаты, причитающийся именно с вас. В результате двойная экономия.
Мой автомобиль пригнали в ноябре 2012 года ,и мне пришлось за техосмотр заплатить всего 98 рублей[DOUBLEPOST=1384861345][/DOUBLEPOST]
Очень давно..Да давал...
А вот как проходят ТО таксисты и маршрутные такси ? Ведь они проходят ТО два раза в год .
Это как делается? В этом году пригнанный авто взял - платил по полной = около 1600р
а это уже когда стояли в очереди в кассу оплачивать тех.осмотр в полном объеме (как нам было сказано), вдруг девочка-кассир и просветила. Сходите, говорит, в налоговую, а то зря оплатите полную стоимость, и вам ее потом никто не вернет. Что, видимо, и вышло в Вашем случае...
Первое ТО, дешевле на 50%.
совсем не обязательно никуда идти.
идёте в банк и говорите: мне пожалуйста оплатить ТО для свежепригнанной машины.
они вам автоматом насчитают оплату только за оставшееся до конца года время, а не за весь год.[DOUBLEPOST=1384876906][/DOUBLEPOST]
в каком месяце брали машину ? может у вас до конца года именно столько и накапало
В начале этого года.
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