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Каким образом Вы проходили техосмотр?

Тема в разделе 'Общество и право', создана пользователем Fordец, 19 ноя 2013.

?

Каким образом Вы проходили техосмотр?

  1. Сразу купил, так быстрее...

    13 голосов
    21,7%

  2. Хотел пройти сам, но обнаружились проблемы у авто и дешевле стало купить.

    1 голосов
    1,7%

  3. Подготовил машину и прошел сам.

    14 голосов
    23,3%

  4. Моя машина в отличном состоянии, прошел сам без проблем.

    24 голосов
    40,0%

  5. У меня нет машины.

    8 голосов
    13,3%
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  1. TopicStarter Overlay
    Fordец

    Fordец Гений

    Дата регистрации:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.313
     
    Fordец, 19 ноя 2013
    #1 + к цитате ответитьTag
  2. Просто_Зритель

    Просто_Зритель Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    906
    сделал ходовой, подтянул ручник и прошел техосмотр без проблем[DOUBLEPOST=1384848681][/DOUBLEPOST]кстати, по поводу этого вчера в новостях говорили, возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц. которые брали взятки за выдачу техосмотра

    смотреть с 16:32
     
    Просто_Зритель, 19 ноя 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    Fordец

    Fordец Гений

    Дата регистрации:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.313
    в видео сверху
     
    Fordец, 19 ноя 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. Розыск

    Розыск Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.836
    нет варианта "не проходил техосмотр уже н-цать лет")))
     
    Розыск, 19 ноя 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. Герман

    Герман Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    719
    Прохожу техосмотр в Бендерах, на СТО, при МРЭО, сказать по правде, не очень нравятся работники, отношение к водителям - пренебрежительно -хамское, но правды ради, могу сказать, оборудование дорогое, и исправное, меня завернули, за неправильный развал -схождение колёс, конечно, можно было "полезть в бутылку" и добиться справедливости, поскольку это не влияет на безопасность вождения авто, но дело в том, что за две недели до этого, в Аккумуляторах, уже проходил эту процедуру, и как оказалось, мастер, оказался, не очень добросовестным, не сделал всё, как надо, вот вернулся из СТО, и всё переделали, так что, не всегда техосмотр - напрасная трата времени, в моём случае - на пользу.
     
    Герман, 19 ноя 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Просто_Зритель

    Просто_Зритель Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    906
    не знаю, со мной нормально общались, хамства не заметил. может быть раз на раз не приходится
     
    Просто_Зритель, 19 ноя 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. Розыск

    Розыск Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.836
    не видел еще ни одного мастера, который бы по-хамски общался с человеком, у которого в руках расчехленная катана)
     
    Розыск, 19 ноя 2013
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  8. Просто_Зритель

    Просто_Зритель Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    906
    думаете все дело было в ней?
    В следующей году попробую без катаны туда приехать)
     
    Просто_Зритель, 19 ноя 2013
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.873
    Нормально проходил, не чего не требовали сверхъестественного. Правда сказали - не пройдешь! У тебя на ветровом стекле трещина, говорю и так потратился, (кап. ремонт и т.д) через полтора месяца заменю... Хорошо, сказали они, поверим, но если ещё хоть что-то найдём... тоды, ой! Проверили да-же в аптечке сроки таблеток (сам удивился, что в ней всё есть и всё в норме). Знак аварийной остановки, чудесным образом, был под запаской в упаковке заводской, о котором я ранее и не подозревал. Денег не просили, да я и не предлагал. В общем прошел, лобовое потом заменил.
    Кто-то говорил давеча, что техосмотр отменят?
    1tn-150x150.jpg
     
    Warlock, 19 ноя 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Freeman

    Freeman Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    125
    проходил сам ТО около тираспольского ГАИ, особо не докапывались, да и не к чему. перед ТО проверил фары, ручник и сигнал и поехал проходить тех. осмотр.
     
    Freeman, 19 ноя 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.770
    Неужели кто то ожидает честный ответ, "да давал, да взял, у Василия в 180 кабинете" , на форуме сми?))))
     
    13-й Чертенок, 19 ноя 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.373
    Машина у меня второй год, прошел сам, ибо с машиной полный порядок.
    ЗЫ Honda civic ej9 1997 1.4 iS
    На все потратил часа 3. Раз в год вполне приемлемая трата времени. Единественное катался в Бендеры для заправки огнетушителя, в Тирасполе отказали, предложили новый за 200 рупиев, а в Бендерах старый в пожбез перезаправили за 50 рупиев.
     
    Jedinike, 19 ноя 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. alexisbn

    alexisbn Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.694
    Да, давал))) У меня проблема была с тормозным суппортом. Подтекал гад. Срок т.о. поджал, а новый суппорт еще в пути. Пришлось отблагодарить за понимание ситуации. А в прошлом году пришлось работник СТО оказался ишаком. Машина была без переднего бампера. Бампер, целый, лежал в салоне. Объяснил что только взял его из ремонта, но могу его тут на месте установить. Уперся баран - не положено. Ну и уехал я от них противных к другим мастерам.
     
    alexisbn, 19 ноя 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. LOOK

    LOOK Гений

    Дата регистрации:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.364
    мне опытные знакомые объяснили и посоветовали, что тут, как на экзамене..... захочет придраться - всегда найдет к чему.И лучше, чтоб не грузить человека необходимостью искать к чему придраться, не злить и сразу дать 200 р. (без знакомых в посредниках) или 100 р. (при наличии общих знакомых). Хочу отметить, что при встрече инспектор, участвующий в техосмотре изначально был настроен воинственно и недружелюбно.
    В итоге отделалась 100 рублями и поверхностным осмотром авто...
    И еще... совершенно случайно всплыла маленькая, но очень существенная деталь, о которой почему-то умалчивают те, кто непосредственно завязан в процессе. Если машина пригнана недавно, и до конца года осталось несколько месяцев, то оплачивать официально в банк всю положенную сумму не нужно, а нужно идти в налоговую и в ГАИ, чтоб они выщитали процент оплаты, причитающийся именно с вас. В результате двойная экономия.
     
    LOOK, 19 ноя 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. TopicStarter Overlay
    Fordец

    Fordец Гений

    Дата регистрации:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.313
    Мой автомобиль пригнали в ноябре 2012 года ,и мне пришлось за техосмотр заплатить всего 98 рублей[DOUBLEPOST=1384861345][/DOUBLEPOST]
    Очень давно..Да давал...

    А вот как проходят ТО таксисты и маршрутные такси ? Ведь они проходят ТО два раза в год .
     
    Fordец, 19 ноя 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.461
    Это как делается? В этом году пригнанный авто взял - платил по полной = около 1600р
     
    коммерсант, 19 ноя 2013
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. LOOK

    LOOK Гений

    Дата регистрации:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.364
    а это уже когда стояли в очереди в кассу оплачивать тех.осмотр в полном объеме (как нам было сказано), вдруг девочка-кассир и просветила. Сходите, говорит, в налоговую, а то зря оплатите полную стоимость, и вам ее потом никто не вернет. Что, видимо, и вышло в Вашем случае...
     
    LOOK, 19 ноя 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.770
    Первое ТО, дешевле на 50%.
     
    13-й Чертенок, 19 ноя 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.484
    совсем не обязательно никуда идти.
    идёте в банк и говорите: мне пожалуйста оплатить ТО для свежепригнанной машины.
    они вам автоматом насчитают оплату только за оставшееся до конца года время, а не за весь год.[DOUBLEPOST=1384876906][/DOUBLEPOST]
    в каком месяце брали машину ? может у вас до конца года именно столько и накапало
     
    korvin, 19 ноя 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.461
    В начале этого года.
     
    коммерсант, 19 ноя 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
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