Каким образом Вы проходили техосмотр?

Если машина пригнана недавно, и до конца года осталось несколько месяцев, то оплачивать официально в банк всю положенную сумму не нужно, а нужно идти в налоговую и в ГАИ, чтоб они выщитали процент оплаты, причитающийся именно с вас. В результате двойная экономия.

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