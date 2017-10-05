Ищу драйвера под Windows-7 x64

Ищу драйвера под вебкамеру A4Tech PK-52MF и сканер Mustek 1200 UB+ на Windows-7 x64. Может у кого есть именно такие железяки и он умудрился как то установить их под Windows-7 x64. Поделитесь плиз опытом или альтернативными дровами. P.S. Под вебкамеру с офф.сайта не ставятся дрова - показывает, что нет цифровой подписи. Убрал её с помощью - http://winitpro.ru/index.php/2011/1...overku-cifrovoj-podpisi-drajvera-v-windows-7/ - групповой политики и bcdedit. Всё равно не ставятся. Пробовал сам подписать - не получилось.