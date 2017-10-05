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Ищу драйвера под Windows-7 x64

Тема в разделе 'IT, железо, софт, интернет', создана пользователем VIGO, 5 окт 2017 в 12:15.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.080
    Ищу драйвера под вебкамеру A4Tech PK-52MF и сканер Mustek 1200 UB+ на Windows-7 x64.
    Может у кого есть именно такие железяки и он умудрился как то установить их под Windows-7 x64.
    Поделитесь плиз опытом или альтернативными дровами.

    P.S. Под вебкамеру с офф.сайта не ставятся дрова - показывает, что нет цифровой подписи.
    Убрал её с помощью - http://winitpro.ru/index.php/2011/1...overku-cifrovoj-podpisi-drajvera-v-windows-7/ - групповой политики и bcdedit. Всё равно не ставятся. Пробовал сам подписать - не получилось.
     
    VIGO, 5 окт 2017 в 12:15
    #1
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  3. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    405
    Мыло давай, куда скинуть
    со сканером как-то игрались, что есть скину, но что-бв чисто под семерку дрова вряд-ли найдете
     
    slavakvs, 5 окт 2017 в 12:28
    #2
  4. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.989
    Под железо более чем 10-летней давности? Смеешься? Кто будет под него дрова подгонять? В музей.

    Больной, не занимайтесь самолечением. Доктор сказал - в морг, значит - в морг!
     
    Vladm, 5 окт 2017 в 12:28
    #3
    Nike нравится это.
  5. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    405
    +
    самый недорогой сканер если купить будет шустрее сканить чем Mustek 1200
     
    slavakvs, 5 окт 2017 в 12:37
    #4
    Vladm нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.080
    Ну сканер фиг с ним - я с ним через Виртальную машину общаюсь, а с вебкой как? Вроде ещё не старая модель:
    [​IMG]
     
    VIGO, 5 окт 2017 в 12:41
    #5
  7. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.989
    Не старая? Последний апдейт драйвера на оф.сайте датирован 2007 годом. А это значит, что спроектирована она была еще раньше.
     
    Vladm, 5 окт 2017 в 12:44
    #6
  8. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    405
    Ищите еще где-то в настройках убрать проверку подписи и поставятся. Сам где-то с полгода назад игрался с другой железкой, пока нашел где убрать и дрова поставились.
    зы / IE /свойства обозревателя /дополнительно / Разрешить выполнение,,,,,
     
    slavakvs, 5 окт 2017 в 12:46
    #7
    VIGO нравится это.
  9. iNoNemo

    iNoNemo Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    472
    на вебку ставь драйвер вручную, а не сетапом. у меня работает
     
    iNoNemo, 5 окт 2017 в 12:47
    #8
  10. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.080
    Пробовал и этот способ - ноль.
     
    VIGO, 5 окт 2017 в 12:57
    #9
  11. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.080
    А скажите мне цену самого недорогого сканера с возможностью тоже сканить 16000 дпт? ;)
     
    VIGO, 5 окт 2017 в 12:58
    #10
  12. iNoNemo

    iNoNemo Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    472
    переустанови, ставь с подключенным девайсом и без, да тут бубнить надо, или бубенить, или как там - бить в буден одним словом.
     
    iNoNemo, 5 окт 2017 в 13:02
    #11
  13. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    405
    ноликов не много?, или я подзабыл уже характеристики сканера
     
    slavakvs, 5 окт 2017 в 13:06
    #12