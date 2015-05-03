Долго искал, куда бы втулить... увы. Пришлось создать тему... "...Жила-была в городе Истра семья Веселяшкиных. Работали на скорой помощи, но знамениты в городе были другим. Они судились... Судились со всеми. С городской администрацией, с ментами, коммунальщиками, соседями. Временами люди вели до 50 исков. Началось это у них еще в середине 80-х, а в начале 90-х сумасшествие вошло в острую фазу. Адвокатов Веселяшкины не нанимали. Глава семейства так хорошо разбирался в процессуальных вопросах, что, как говорят, не всякий адвокат, мог с ним в этом деле тягаться. Приходил, доставал из портфеля Уголовный и Административный кодексы и цитировал их по памяти целыми страницами. Чаще Веселяшкины дела проигрывали, но временами и побеждали. Никто уже не помнит, приносило ли им это какой-нибудь доход, но факт остается фактом. Все было хорошо, но Веселяшкины встали на пагубный путь борьбы с тоталитарным режимом... В середине 90-х они решили отказаться от российского гражданства. Мол налоги преступной власти платить не будем, воровским законам не хотим подчиняться и в фашистской армии служить тоже не станем и т.д...Судились они долго, но своего добились и стали лицами без гражданства. Спустя десяток лет жить в путинской России стало им совсем невыносимо и Веселяшкины начали новый процесс. На этот раз они потребовали, чтобы их, как лиц без гражданства выслали из России в Западную Европу или Америку. Снова судились, дошли до Верховного Суда и дело выиграли. Решение о высылке было принято. Но возник один неприятный ньюанс... Оказалось, что самостоятельно выбрать Вену или, скажем, Вермонт для высылки из страны нельзя. Высылают только в страны, которые страдальца от режима готовы принять. А поскольку Веселяшкины были врачами, согласились их принять только Лесото и Зимбабве. Начался снова судебный кипеш, хотели отыграть назад и остаться жить в проклятом совке, но было поздно. Государственную машину уже было не остановить и город Истра осиротел. Знаменитая семья Веселяшкиных отправилась в Африку. Говорят, что заместитель городского прокурора, на которого и валились годами их бесчисленные судебные иски, пила на радостях несколько дней... История эта, кстати сказать, - подлинная...(с) отсюда