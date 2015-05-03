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Истории.

Тема в разделе 'Юмор', создана пользователем Арчи_Гудвин, 3 май 2015.

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    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.385
    Долго искал, куда бы втулить... увы. Пришлось создать тему...
    "...Жила-была в городе Истра семья Веселяшкиных. Работали на скорой помощи, но знамениты в городе были другим. Они судились...
    Судились со всеми. С городской администрацией, с ментами, коммунальщиками, соседями. Временами люди вели до 50 исков. Началось это у них еще в середине 80-х, а в начале 90-х сумасшествие вошло в острую фазу.
    Адвокатов Веселяшкины не нанимали. Глава семейства так хорошо разбирался в процессуальных вопросах, что, как говорят, не всякий адвокат, мог с ним в этом деле тягаться. Приходил, доставал из портфеля Уголовный и Административный кодексы и цитировал их по памяти целыми страницами.
    Чаще Веселяшкины дела проигрывали, но временами и побеждали. Никто уже не помнит, приносило ли им это какой-нибудь доход, но факт остается фактом. Все было хорошо, но Веселяшкины встали на пагубный путь борьбы с тоталитарным режимом...
    В середине 90-х они решили отказаться от российского гражданства. Мол налоги преступной власти платить не будем, воровским законам не хотим подчиняться и в фашистской армии служить тоже не станем и т.д...Судились они долго, но своего добились и стали лицами без гражданства.
    Спустя десяток лет жить в путинской России стало им совсем невыносимо и Веселяшкины начали новый процесс. На этот раз они потребовали, чтобы их, как лиц без гражданства выслали из России в Западную Европу или Америку. Снова судились, дошли до Верховного Суда и дело выиграли. Решение о высылке было принято.
    Но возник один неприятный ньюанс...
    Оказалось, что самостоятельно выбрать Вену или, скажем, Вермонт для высылки из страны нельзя. Высылают только в страны, которые страдальца от режима готовы принять. А поскольку Веселяшкины были врачами, согласились их принять только Лесото и Зимбабве.
    Начался снова судебный кипеш, хотели отыграть назад и остаться жить в проклятом совке, но было поздно. Государственную машину уже было не остановить и город Истра осиротел. Знаменитая семья Веселяшкиных отправилась в Африку.
    Говорят, что заместитель городского прокурора, на которого и валились годами их бесчисленные судебные иски, пила на радостях несколько дней...
    История эта, кстати сказать, - подлинная...(с)

    отсюда
     
    Арчи_Гудвин, 3 май 2015
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  2. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.899
    Возможно раздел выбран не правильно, т.к. в каждом городе есть свои "уникальные" личности.
     
    Lёka, 4 май 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
  3. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.385
    "...Напомнила вчерашняя история про такси.
    Давным-давно, когда дочка садик посещала, а жена была снова в декрете, приходилось ночами «шабашить» на своей «копейке». В итоге «докатался», пока нож в шею не получил. Но сейчас другая история. Стою возле машины на привокзальной площади. Откуда-то появился мужчина лет тридцати пяти. К нему ринулись несколько водителей. От таксистов он отмахнулся сразу и решительно. Этим он отбил интерес и частников – слишком подозрительно. Стал мужчина прохаживаться и обращаться к водилам. Подходит ко мне. Ему нужно срочно в Туапсе. Платит семьдесят рублей. Щедро! У всех это вызывало еще большее опасение, а у меня абсолютно никакого чувства беспокойства, тем более страха. При моих инженерских ста тридцати в месяц, это и вторая детская кроватка и возможность отдохнуть от извоза и пожить по-человечески. Короче, согласен. Водители меня отзывают и дают советы типа получить деньги вперед, мимо постов ГАИ ехать медленно, обращая на себя внимание, заезжать на заправки и больше беседовать с людьми… Помчались. Дорога пустая. Машины ночью на трассе, в те годы, были редким явлением. Нигде не останавливались. Нормальный человек. Поболтали о Жигулях – Москвичах. Оба пожаловались, что зарплаты не всегда хватает. Въезжаем в Туапсе. Обычно пассажиров везут на автостанцию. Но мне он так шикарно заплатил, что предлагаю подвезти по нужному адресу. Отказывается. Только подъехали к пустынной автостанции, как пассажир напрягся и говорит: — Назад в Краснодар. И поясняет – опоздали. Разворачиваюсь. Через несколько кварталов, мой пассажир достает бумажник, протягивает стольник: — бегом в Сочи на Морвокзал. Деньги очень большие, но уже не только в них дело. Человек уж очень расстроен. Разворачиваюсь и пулей летим в Сочи. В Сочи и ночью жизнь не прекращается. Люди гуляют по набережной. Потихоньку подъезжаю к Морпорту. Полно машин. Притормаживаю. Неожиданно нас обгоняет белая Волга и резко меня подрезает. Я и обматерить никого не успел, как из Волги вылетели трое мужчин. Один подбежал ко мне, а двое к пассажирской двери. Не могу понять, что происходит и куда это я вляпался. Распахнули нам двери. Мой пассажир спокойно повернулся, и вытянул руки навстречу браслетам. Ему помогли выпрямиться из салона. Минутку – говорит мой клиент – я должен заплатить водителю. Вы же знаете, что он не причем. Показал глазами на левый карман. Один достал его бумажник – Сколько? Пассажир глянул на меня – Пятьсот! — Не многовато? – спрашивает один из группы захвата. — В самый раз. Нам–то с вами какая разница? Мужчина «отстегнул» мне деньги и говорит: — Не всегда так хорошо кончается, докатаешься...."(с)
     
    Арчи_Гудвин, 4 май 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Питер, начало девяностых. Зима.
    У нас с Андрюхой все было рассчитано до миллиметра:
    1) Пачка вермишели.
    2) Бутылка растительного масла.
    2) Круглый хлеб.
    Эх, хорошо.
    Сейчас вернемся в общагу, отогреемся, сварим вермишель, обжарим ее на маслице, стрельнем у соседей соль, дверь на замок, задернем шторы и ка-а-ак нажремся, даже мяса никакого не надо. А уж потом можно и в кино с девчонками, на билеты как раз должно хватить.
    Вышли мы из магазина на улицу, а там маленькая, грустная собачка стоит и ушами борется с холодным ветром.
    Правда, поначалу – эту псину никто не замечал, аж пока не произошло великое собачье чудо. А случилось вот что: рядом с ней остановилась хорошо одетая женщина. Надо сказать, что в те времена люди делились только на две категории, одна категория пахла дорогой натуральной кожей и парфюмом, а другая - безнадегой и голодом.
    Так вот – эта хорошо одетая женщина посмотрела на собачку, не спеша развернула свой бумажный сверток и сбросила на снег… не кусочек, ни, даже половинку, а целую сосиску. Совсем незнакомой, первой встречной собаке, настоящую, людскую сосиску!
    Потрясенный город замер, и только одна старушка, не раздумывая, бросилась на перехват, но собачка оказалась проворнее, она почти налету схватила заветную сосисочку и рванула с ней через дорогу. Старушка от досады попыталась хоть ногой ее пнуть, да тоже не успела, уж больно стара была.
    Народ крутил у виска, и бурчал что-то нехорошее, глядя на дикое расточительство придурошной дамочки. Какой-то задрипаной, дворовой собачке целую сосиску. Тут вот людям жрать… Вот идиотка…

    По дороге в общагу, мы с Андрюхой горячо обсуждали это событие:

    - Зря бабка кинулась прямо к сосиске – это была ее стратегическая ошибка. Она бы сначала гаркнула на собаку, отогнала, а уж потом спокойно подняла бы сосиску. А так, соревноваться с голодным зверьком в скорости, глупо.
    - Ну, а чего же ты хочешь? Бабка просто не ожидала, что тетка сбросит целую. Ты что ли ожидал?
    - Ну, нет, конечно.
    - Вот, и никто не ожидал, а за кусочком и дергаться несолидно, опозоришься только.
    - А этой, мелкой, повезло - так повезло, в ней живого веса килограммов пять всего, а тут тебе целая сосиска с неба упала.
    - Да куда там пять? Самое большее - три. Ей вообще можно половину съесть сейчас, а половину на завтра припрятать.
    - Ну, да - это все равно, что у тебя была бы сосисища величиной с тубус для чертежей, хоть лопнул бы, а за один раз все равно не сожрал бы.
    - Ну, почему? Если без хлеба, то тубус, я бы сожрал...

    Мы несговариваясь остановились, посмотрели друг на друга и почти синхронно сказали: - "Ой, да ну его на хрен – это кино! И без кино по Невскому с девчонками погуляем".

    Потом побежали обратно в магазин, отстояли очередь и на все оставшиеся дeньги, купили себе сосиску. Одну…
    http://storyofgrubas.livejournal.com/186806.html
     
    Валерьян, 5 май 2015
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    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.385
    да-да... стоял и я когда то на балконе общаги в Одессе - и провожал голодным взглядом тетушку со свежими батонами, идущую из хлебного, "который на углу...."....
    зы. Прекрасное времечко однако было.
     
    Арчи_Гудвин, 5 май 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.568
    ***
    Разговор двух вечно голодных студентов:- Слушай,
    Вась, а давай может поросенка заведем, будем его растить, откормим его, а месяца через четыре, как раз к новому году, забъем, а?
    - Да нет, ты подумай, такая вонь, грязь...
    - Да ничего, Вась, привыкнет..
     
    Warlock, 5 май 2015
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  7. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.568
    История не то, чтобы юмористическая, но посмеяться в паре мест наверное можно.
    Недавно за столом встречались старой дворовой компанией, делились новостями: кто где как чего...
    И зашла речь о том, что телефон нонче ни у кого из нас не отнимут, а вот если что посерьезнее...
    Тут я и ляпнул, мол, большие деньги нужно носить так, как будто у тебя гроша за душей нет и терять тебе нечего - не раз так делал.
    Все покивали, мол лучшая защита - сокрытие самого факта наличия ценности, а один товарищ возразил, мол не всегда - даже историю рассказал (далее с его слов):
    Мы ж с сестрой, как спутниками жизни обзавелись, из района уехали - на съемных квартирах жили, в старой квартире нашей мать жила - мы ее навещали по субботам ... а тут и ее не стало - похоронили, а квартиру решили продать. Просторная трешка в сталинке да в минуте от метро в хорошем районе в центре Москвы - денег хватило бы на две двушки по-проще где-нибудь в спальном районе. Я уже и вариант присмотрел, и у сестры тоже на примете квартира была. Оставалось только эту продать, но и тут покупатель подвернулся.

    Вот только деньги пришлось наличными забирать и неожиданно очень - некого позвать с собой было - поехал один.
    А пока ехал - думал - деньги-то, прямо скажем не маленькие - за такие убить могут, если узнают, про то, что кого-то и так навести могут - не думал. И придумал, гениальную, как казалось схему - зашел внизу в Макдонельдс - взял обед на вынос - в одной руке пакет бумажный, в другой - стакан колы, поднялся в квартиру. Документы подписали, деньги в пакет упаковал, колу - в другую руку, пожелал покупателю счастливого проживания и иду по улице - пакетом размахиваю, как будто там действительно три бигмака и кортошка, в мыслях - весь в новой своей квартире.
    Наклонил голову колы попить, тут раз ... и вместо пакета в руках лишь маленький кусочек бумажки - даже не видел кто из рук дернул - только народ в сторону подворотни оглядывается. Пока тупил - пару секунд потерял, бегом за угол в подворотню - его и след простыл.
    Походил немного кругами - руки не слушаются, губы дрожат, колени подгибаются, сердце удары пропускает. Как представлю, что мне сейчас звонить объяснять сначала жене, потом сестре ... или сначала сестре - ничуть не лучше, что я только что про.... денег в разы больше, чем за всю жизнь заработал - жить не хочется - всерьез задумываюсь о самоубийстве, но окружающая действительность не предоставляет легких путей: на улице пробки - под машину не бросишься, дома вокруг - не достаточно высокие - упадешь - только переломаешь себе все. Да и не выход это. Звонить нужно, но что говорить не ясно - столько денег я, даже если с утра до ночи горбатиться буду только к седой старости заработаю, это если сестре ее долю отдавать буду, а на себя вообще ничего не оставлять. А мы с женой так мечтали уже ребенка заводить готовились, столько ей уже пообещать успел...
    Добрел несколько шагов до скамеечки, сижу весь ушел в себя - думаю, как бы себя на органы продать или в рабство и что жене сказать, жизнь переосмысливаю. Вдруг, чувствую, меня кто-то за плече трясет и что-то мне протягивает ... сначала хотелось не разбирая в рожу дать, но оцепенение еще не прошло.
    Поднимаю глаза - вижу лицо хиповатой и даже панковской наружности, напуганное чем-то, которое мне что-то вещает и тычет мне что-то под нос. Опускаю глаза - пакет бумажный из макдака... первая мысль: "Решили добрые люди, что я из-за еды расстроился - отдают мне свой обед". Потом смотрю, как пакет свернут, как деформируется под весом содержимого...
    Поднимаю глаза, слышу:
    - Мне чужого не надо! Я есть хотел - не ел со вчера ничего - думал бургеры...
    ... Я несмело беру пакет, нерешительно открываю...
    - ... я вообще не ворую, просто не жрал давно, думал ...
    ... Пересчитываю глазами пачки денег - вроде все на месте, ни одна не вскрыта
    - ... Так что ты ... это ... не серчай ... я ж не знал.
    ... Лезу в карман, достаю полторы тысячи:
    - На, поешь.
    - Ты че! Мне чужого не надо ... мне б чуть-чуть..
    Из протянутых полутора поколебавшись берет пятисотенную, тысячная падает на асфальт, он поднимает ее и протягивает мне... Я смотрю на него круглыми глазами. Он сует купюру мне в карман:
    - Не надо.
    И уходит.
    Пока ехал домой думал по очереди: "Нужно было сдать его милиции", "Что ж я ему так мало денег дал, аж стыдно", "Надо было этот стакан с колой ему отдать - все равно не лезет", "А вдруг там бумага нарезанная вместо денег ... да не, все уложено, как я клал"...
    Я нормально донес деньги домой, пересчитал все - не пропало ни купюры. Жене купил цветов, отзвонился что все в порядке, потом позвонил сестре, сходил еще раз, купил цветов и ей. Мы нормально переехали в новые квартиры... Спасибо вам ребята, я эту историю еще никому не рассказывал.
    В глазах у него стояли слезы. В нормальную колею празднование удалось вернуть еще не скоро.(с)
     
    Warlock, 5 май 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. olg@

    olg@ Гений

    Дата регистрации:
    14 дек 2013
    Сообщения:
    119
    в паре мест и поплакать.. мда уж, разные люди есть
     
    olg@, 5 май 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.246
    Всплыли религиозные темы, напомнили один умилительный случай)
    Вызвали мастера по ремонту швейных машинок. Мужик молодец - золотые руки , но голова... Только теперь могу провести аналогию с танком Армата - башни необитаемые у обоих :D. Начал было пытаться завести разговор о вечном. Я эти намёки быстро прервал, заявив что вольтерьянец. И тут он меня таки убил:
    - А где ваша церковь ?
    Я приподнял челюсть , и сказал что в городской библиотеке (016)
    - А , арендуете (занавес):D
     
    Оптик, 25 май 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. LOOK

    LOOK Гений

    Дата регистрации:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.364
    (036)(036)(036) оййй, мамачки, бедный мой животик)))))
     
    LOOK, 25 май 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.710
    Вчера вышел вечером из дому, в одной руке пустое ведро, в другой - на шлейке кошка, иду-гуляю по улице и думаю - это-же какие трудности я создаю тем, кто верит в приметы. :)
    Наверно, кого-то вгоняет в ступор..
     
    VIGO, 26 май 2015
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  12. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.246
    А потом весь тротуар заплёван, через левое плечо :D
     
    Оптик, 26 май 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.498
    У Вас пол не тот для этой приметы. Вроде как канонически - неудачу приносит баба с пустым ведром навстречу.
     
    Vladm, 26 май 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.385
    про бабу все давно забыли - а про ведро - нет)
     
    Last edited: 26 май 2015
    Арчи_Гудвин, 26 май 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.710
    Первобытный строй - Никого невозможно заставить быть рабом

    Рабовладельческий строй - рабы есть, но их надо кормить, поить и заставлять работать.

    Крепостное право - рабы кормят-поят себя сами, но все-таки их надо заставлять работать.

    Дикий капитализм - рабы сами приходят в рабство, сами себя кормят и поят, и сами себя заставляют работать.

    "Свободный мир" - рабы сами приходят в рабство, сами себя кормят и поят, и сами себя заставляют работать. Более того, они считают себя свободными и им это нравится.
     
    VIGO, 1 июн 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.246
    Прикол дня. Пришла в оптику женщина, с чуть припухлым лицом и очками , кривыми " вдулю". Оказывается, по дороге с дачи,напали пчёлы (009). Отбивалась букетом цветов (063). Первый раз сталкиваюсь с очковым вандализмом насекомых :D. Хорошо, что это были не розы (016)
     
    Оптик, 7 авг 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.385
    От пчел отбиваться нельзя. Это не мирные и беззаботные осы.
    От пчел нужно драпать без оглядки и стараться забиться в самый темный и скрытнючий угол).
    зы. а то ведь и дуба дать можно будет...
     
    Арчи_Гудвин, 7 авг 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.568
    Про ос к стати правильно замечено! Они прилетают у бассейна воды напиться и тонут. Сын их боится как огня! Но не одна не кого не укусила за лето! Я их волной выплёскиваю и они вылазят и дальше летят. Сегодня села на губу, воды думала попить, я головой махнул она и улетела. Жалят когда ты их прижимаешь с перепугу, а так нет. Ну и пчёлы попить прилетают, я их брызгами отпугиваю и не чего, не агрессивные.
     
    Warlock, 7 авг 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.710
    Лесных пчел встречали в Кицканском лесу? Вот то злыдни ещё те! (310)(303)(755)
     
    VIGO, 7 авг 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.246
    Похоже , почти так всё и было, только с самобичеванием )))
     
    Оптик, 7 авг 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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