Про ос к стати правильно замечено! Они прилетают у бассейна воды напиться и тонут. Сын их боится как огня! Но не одна не кого не укусила за лето! Я их волной выплёскиваю и они вылазят и дальше летят. Сегодня села на губу, воды думала попить, я головой махнул она и улетела. Жалят когда ты их прижимаешь с перепугу, а так нет. Ну и пчёлы попить прилетают, я их брызгами отпугиваю и не чего, не агрессивные.

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