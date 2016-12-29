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Исландия будет платить 5000 евро в месяц иммигрантам, которые женятся на местных девушках

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем Валерий_Б, 29 дек 2016 в 18:25.

  1. TopicStarter Overlay
    Валерий_Б

    Валерий_Б Активный пользователь

    Дата регистрации:
    4 июл 2016
    Сообщения:
    42
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    Исландия будет платить 5000 евро в месяц иммигрантам, которые женятся на местных девушках

    В Исландии катастрофическая демографическая ситуация – женщин здесь практически в два раза больше, чем мужчин. Понимая, что такими темпами остров скоро превратится в царство амазонок, правительство Исландии приняло решение выплачивать по 5000 евро каждому иммигранту, который возьмет в жены местную девушку.
    Отметим, что коренных исландских мужчин трудно привлечь таким предложением, ведь средняя зарплата здесь составляет 10 800 евро и вступать брак еще ради 5000 никто не горит желанием.
    Кроме этого, по данной программе подразумевается автоматическое получение гражданства. Так что, если Вы мужчина и у Вас есть желание перебраться жить в богатую страну и найти себе там роскошную исландку – дерзайте!
     
    Валерий_Б, 29 дек 2016 в 18:25
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  2. fly1ng

    fly1ng Гений

    Дата регистрации:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    684
    Вот там выбор, наверное)) :D
     
    fly1ng, 29 дек 2016 в 18:34
    #2 + к цитате ответитьTag
  3. TopicStarter Overlay
    Валерий_Б

    Валерий_Б Активный пользователь

    Дата регистрации:
    4 июл 2016
    Сообщения:
    42
    я жену предупредил жду когда сумку начнет собирать
     
    Валерий_Б, 29 дек 2016 в 18:38
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    3.810
    (036)(036)(036) прикольно ))) в ПМР тоже с демографией не ахти ) шо там про квартиры за 7000 )) ладно подниму тему через год )
     
    Граф Люцифер, 29 дек 2016 в 18:38
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  5. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.940
    3,14.....ПИ...ПИ...!
    А шо ж вы хочете - новости интернет издания UA- Reporter.com! Это вам почище британских ученых!
    Бэдные исландцы...они еще не догадываются, что дети рождаются и без брака! А то бы узаконили многоженство - не менее трех баб на одного мужика - экономия 10 000 евро!

    "...правительство страны приняло решение предоставить стипендию. $ 5000 в месяц на одного иммигранта который женится на исландской девушке. Приоритет в этой резолюции будет отдан населению Северной Африки. Но мужчины с Украины могут также испытать свою судьбу..)))"

    Вспоминается Никитишна с Маврикьевной:
    - Еду на север!
    - Зачем?
    - Там за ночь 1000 руб. дают!
    - Дура! Там же ночь - полгода!
     
    Last edited: 29 дек 2016 в 18:45
    ОДОБРЯМС, 29 дек 2016 в 18:40
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  6. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.586
    Загуглил "Исландские девушки" чёт не очень хочу туда. :D:D:D
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    На вкус и цвет как говориться....
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    Warlock, 29 дек 2016 в 18:54
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    3.810
    да ладно те )) зато скока выпить можно прикинь на всю оставшуюся жизнь (036)
     
    Граф Люцифер, 29 дек 2016 в 18:56
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