Исландия будет платить 5000 евро в месяц иммигрантам, которые женятся на местных девушках В Исландии катастрофическая демографическая ситуация – женщин здесь практически в два раза больше, чем мужчин. Понимая, что такими темпами остров скоро превратится в царство амазонок, правительство Исландии приняло решение выплачивать по 5000 евро каждому иммигранту, который возьмет в жены местную девушку. Отметим, что коренных исландских мужчин трудно привлечь таким предложением, ведь средняя зарплата здесь составляет 10 800 евро и вступать брак еще ради 5000 никто не горит желанием. Кроме этого, по данной программе подразумевается автоматическое получение гражданства. Так что, если Вы мужчина и у Вас есть желание перебраться жить в богатую страну и найти себе там роскошную исландку – дерзайте!