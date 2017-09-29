Интернет-компания "Триолан"

В РЫБНИЦЕ БОЛЕЕ 200 АБОНЕНТОВ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА Опубликовано: 19 сентября 2017 В Рыбнице более 200 абонентов остались в режиме оффлайн, без доступа в интернет. Арбитражный суд отозвал лицензию у оператора связи «Триолан». В госслужбе связи отмечают - фирма работала в нарушение закона. Интернет-провайдер «Триолан» появился в Рыбнице пять лет назад. Высокая скорость за приемлемые деньги - говорят клиенты. Их, к слову, более двухсот. Сейчас они все оказались в режиме оффлайн. Арбитражный суд отозвал у фирмы лицензию на предоставление интернет-услуг. В 2014 году госнадзор проводил проверки интернет-провайдеров. Постучались в двери «Триолана». Фирма работала уже два года. Построили сеть, подключили абонентов, получали прибыль. Но, как выяснилось, в нарушение закона. Это касалось как документации, так и технических вопросов. Роман Кураш, начальник госслужбы связи ПМР: «Не получено разрешение от госадминистрации, есть нарушения в проектировании сетей, есть нарушения в монтаже сетей, что самое главное. Причем, эти нарушения связаны не то, что какие-то формальности бюрократические не соблюдены, а то, что оборудование, на котором предоставляли услуги, не смонтировано надлежащим образом. Не обеспечена защита в ходе его выхода из строя от поражения людей током». Всего выявили 65 нарушений. Время все исправить давали. И не раз. Но проверка каждый раз констатировала – все так и оставалось вне рамок правового поля, предписания госнадзора почти не выполнялись. Мирослав Звирчук, директор интернет-провайдера «Триолан»: «Ты либо работаешь, либо пишешь бумаги. Потому что штата юристов, писарей просто не существует. И складывается ситуация, когда возможно делать только одно». В госслужбе связи говорят - решение Арбитражного суда - это не окончательный приговор для фирмы. «Триолан» может вернуться. Собрать необходимые документы и подать заявку на получение лицензии. Источник: Первый Приднестровский телеканал