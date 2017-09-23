Ивану Москалюку срочно нужна помощь

Иван Москалюк, 27-летний юноша, уже 4 года борется со злокачественными клетками в своем организме. У него страшный диагноз - рак гортани. Несколько лет борьбы не дали должного эффекта. И в результате Ивану пришлось удалить гортань. Операция обошлась в 600 тысяч российских рублей. Потрачены все сбережения, одолженные деньги и средства, собранные добрыми людьми. Лилия Москалюк, мать Ивана Москалюка: «Осенью мы поехали на химиотерапию, думали, что ему станет лучше, но мы постоянно вызывали по ночам скорую, кололи дексаметазон. Он начал задыхаться. Поехали на сеанс «химии», там ему стало хуже. В марте-месяце наша кума увидела по телевизору профессора Решетова, он делал женщине операцию, такой же диагноз, как у Ванюши. Мы его кормим через зонд. Когда врач взялся делать операцию, мы даже не знали, пока нас не выписали, что нам и кадык удалили. Кадыка нет, гортани нет». Для возвращения к нормальной жизни требуется перенести еще одну сложнейшую операцию по восстановлению глотки и пищевода. Это даст юноше возможность начать питаться самостоятельно и получить последующее полноценное лечение. На операцию для Ивана Москалюка требуется еще 600 тысяч рублей России. И сейчас такие деньги уже неподъемны для родителей. Помочь может каждый, перечислив денежные средства на счета. Получатель – Москалюк Лилия Ивановна. Если у кого-то есть родственники в Российской Федерации, они также могут помочь семье, перечислив денежные средства на карту Сбербанка России. Получатель - Москалюк Сергей. Карта «Радуга»: 9104 0126 2723 2185 «Агропромбанк» RUP: 2226.16.000.0218655 USD: 2226.16.840.0208665 RUB :2226.16.643.0115681 EUR :2226.16.978.0124912 --------------------------------------- «Приднестровский Сбербанк» RUP: 2226.29.000.0008729 USD: 2226.29.840.0010390 RUB: 2226.29.643.0015932 EUR : 2226.29.978.0002391 https://tv.pgtrk.ru/news/20170922/61409 Парня знаю лично, когда то давно общались. Сейчас когда узнал был просто в шоке. За любую помощь благодарю Вас.