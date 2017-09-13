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За сколько можно продать компьютер?

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Lilo, 13 сен 2017 в 22:18.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Lilo

    Lilo Гений

    На форуме с:
    16 июн 2014
    Сообщения:
    1.943
    Добер вечер. Надумала я, значит, обновляться. Ибо ну сколько можно уже в старье ходить. Да, мой комп не молод, но тьфу тьфу, рабочая лошадка и за все время службы ни одного глюка. В отличии от предыдущего, кстати. Один минус - при включении сильно гудит, потом прекращает.
    Итак, я не спец, поэтому даю те характеристики, которые знаю.
    Винт - Hitachi HDS721050 CLA360 ATA Device 500 ГБ
    Модули памяти Silicon Power DDR3 4096MB 1333
    Материнская плата ASUS P8H61-M LX3 PLUSR2
    Привод DVD-RW Samsung SH-S222BB
    Корпус LogicPower.
    [​IMG]
     
    Lilo, 13 сен 2017 в 22:18
    #1
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  3. Kartapet

    Kartapet Гений

    На форуме с:
    23 окт 2014
    Сообщения:
    431
    Хороший у Вас компьютер. Ему ещё пахать и пахать. Кулер смазать надо и гудеть не будет. А для апгрейда, дискретную видеокарту прикупить бы и самое то.
     
    Kartapet, 13 сен 2017 в 22:24
    #2
    Евгений18 нравится это.
  4. Евгений18

    Евгений18 Гений

    На форуме с:
    6 май 2015
    Сообщения:
    534
    очень даже неплохие характеристики)))) на сегодня не сильно кому то и уступит)))
     
    Евгений18, 13 сен 2017 в 22:28
    #3
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  5. TopicStarter Overlay
    Lilo

    Lilo Гений

    На форуме с:
    16 июн 2014
    Сообщения:
    1.943
    ну он устанавливался в начале 2013 года, 26 января))
     
    Lilo, 13 сен 2017 в 22:30
    #4
  6. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.208
    1. Продуть дующим пылесосом внутренности, включая БП (на балконе или улице).
    2. Определить, какой вентилятор гудит (при включении, дальше будет хуже) - промыть узел вращения и смазать, хотя можно и не промывать - а смазывать необходимо моторным маслом - ни в коем случае не "машинным", еще лучше - каплей трансмиссионного масла).
    3. Если в крутые игрушки не играетесь, то и видеокарта вам не нужна, хватит и встроенной.
    зы. Не будет новый комп работать лучше вашего. Практически).
    Апгрейдить вам ничего не нужно. Просто поверьте).
     
    Арчи_Гудвин, 13 сен 2017 в 22:31
    #5
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  7. Kartapet

    Kartapet Гений

    На форуме с:
    23 окт 2014
    Сообщения:
    431
    Ну накатить в него windows 10 с форматированием С:. Могу помочь с апгрейдом, переустановкой и шумополавлением))
     
    Kartapet, 13 сен 2017 в 22:33
    #6
  8. TopicStarter Overlay
    Lilo

    Lilo Гений

    На форуме с:
    16 июн 2014
    Сообщения:
    1.943
    Но тетя хочет его продать)) И уже начала прикупать комплектующие для нового)
     
    Lilo, 13 сен 2017 в 22:37
    #7
  9. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    6.554
    Нормальный комп, зачем продавать))
     
    Незнакомка, 13 сен 2017 в 22:38
    #8
  10. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.208
    За нормальную цену она его не продаст, гарантия.
    Не стоит. Хотя, конечно, дело ваше. Тетя никак из за рубежа - и хочет подарить рыбенку новую игрушку?)
     
    Арчи_Гудвин, 13 сен 2017 в 22:39
    #9
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  11. TopicStarter Overlay
    Lilo

    Lilo Гений

    На форуме с:
    16 июн 2014
    Сообщения:
    1.943
    так тетя - это я)) Я про себя так говорю. Я не хочу оставлять комп. Комп как и машина, должен обновляться, апгрейдится и точно не при моей глобальной косорукости. А доводить его до состояния утиля не хочется. Не к тому, что сейчас есть предпосылки. Я до этого комп меняла раз в 3 года, этому скоро будет 5 и это прям рекорд для меня.
     
    Lilo, 13 сен 2017 в 22:43
    #10
  12. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.208
    Моему 11 год, работает тихо, можно сказать бесшумно, оперативки 4Gb, диски правда суммарно свыше терабайта... вот прикупить SSD диск - это можно подумать. А так, - зачем менять?
    зы. Работы там с вашим компом - на час, продуть, смазать... и все ОК)
     
    Арчи_Гудвин, 13 сен 2017 в 22:46
    #11
  13. Евгений18

    Евгений18 Гений

    На форуме с:
    6 май 2015
    Сообщения:
    534
    тогда напишите сколько просите))))
     
    Евгений18, 13 сен 2017 в 22:46
    #12
  14. Евгений18

    Евгений18 Гений

    На форуме с:
    6 май 2015
    Сообщения:
    534
    силиконовым спреем брызните на куллеры, будет тише часов работать)))
     
    Евгений18, 13 сен 2017 в 22:48
    #13
  15. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.208
    кхм. На крыльчатку?)
     
    Арчи_Гудвин, 13 сен 2017 в 22:50
    #14
  16. TopicStarter Overlay
    Lilo

    Lilo Гений

    На форуме с:
    16 июн 2014
    Сообщения:
    1.943
    да вы мне его так расписали, что я теперь не знаю, ну тыщи две много?
     
    Lilo, 13 сен 2017 в 23:00
    #15