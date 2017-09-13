За сколько можно продать компьютер?

так тетя - это я)) Я про себя так говорю. Я не хочу оставлять комп. Комп как и машина, должен обновляться, апгрейдится и точно не при моей глобальной косорукости. А доводить его до состояния утиля не хочется. Не к тому, что сейчас есть предпосылки. Я до этого комп меняла раз в 3 года, этому скоро будет 5 и это прям рекорд для меня.

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