За сколько можно продать компьютер?

Добер вечер. Надумала я, значит, обновляться. Ибо ну сколько можно уже в старье ходить. Да, мой комп не молод, но тьфу тьфу, рабочая лошадка и за все время службы ни одного глюка. В отличии от предыдущего, кстати. Один минус - при включении сильно гудит, потом прекращает. Итак, я не спец, поэтому даю те характеристики, которые знаю. Винт - Hitachi HDS721050 CLA360 ATA Device 500 ГБ Модули памяти Silicon Power DDR3 4096MB 1333 Материнская плата ASUS P8H61-M LX3 PLUSR2 Привод DVD-RW Samsung SH-S222BB Корпус LogicPower.