За какого мужчину не следует выходить замуж: руководство 1930 года

Советы и указания 1930 года.Изданы в Риге, автор - профессор Герлинг. Как не попасть на гомосека, алкоголика, игрока и т.д. "Можно быть отличным любовником, не годясь в мужья, в спутники жизни. Чтобы годиться в мужья, мужчины должны обладать хорошим характером. Нужно гармоничное развитие его умственных и нравственных сил"..