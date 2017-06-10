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За какого мужчину не следует выходить замуж: руководство 1930 года

Тема в разделе 'Семья и взаимоотношение полов', создана пользователем Незнакомка, 10 июн 2017 в 20:50.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.546
    нашла такую штуку на просторах интернета(016)

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    1930 год... а как актуально.

    Не следует вступать в брак с мужчиной:

    1. который уверен в том, что всё, что он делает, превосходно.

    2. который не может пройти мимо зеркала, не полюбовавшись в нём на себя.

    3. который каждую неделю, или чаще, меняет возлюбленную.

    4. который имеет пристрастие к картам и к спиртному.

    5. который имеет привычку огрызать себе ногти или ходить постоянно с грязными ногтями. Также не следует выходить замуж за человека нечистоплотного.

    6. не надо выходить замуж за тяжко — больного мужчину, т.к. семейный очаг, который должны основать молодые супруги, не является санаторием, а является гнёздышком, в котором должно народиться новое, здоровое поколение.

    7. нельзя вступать в брак с мужчиной, который известен, как человек весьма неумный.

    8. который нравственно малоценен, например, с лжецом.

    9. который не имеет цели заработать на приличную жизнь для жены,а потом для их потомства.

    10. который жаден и не имеет цели одаривать свою жену подарками, возить её в театр и на отдых, куда она пожелает.

    11. который не хочет знать, что жена должна быть радостна и счастлива, ведь её настроение и здоровье есть основа благополучия в семейной жизни.

    12. нельзя вступать в брак с мужчиной, который имеет неуравновешенную натуру.

    13. который не может и 5 минут усидеть спокойно на месте.

    14. который имеет голос, напоминающий собачий лай или звук разбиваемого стекла, ибо такой голос свидетельствует о сварливости и нетерпимости. Этот мужчина ни в коем случае не является добрым.

    15. быть очень осмотрительной с мужчиной, который является единственным сыном в семье. Такие мужчины происходят от матери, страдающей инфантилизмом, когда женщина лишена возможности родить ещё детей.

    16. который старше вас более,чем на 12 лет или вы старше мужчины более, чем на 12 лет.

    17. не следует вступать в брак с известными, великими мужчинами — великими художниками, артистами, учёными, музыкантами, врачами. Ведь в своём большинстве, это люди нервные, погружённые целиком в своё дело.

    18. не следует рассматривать для брака и Дон — Жуанов. "Волк линяет, но не теряет своих капризов и привычек". Такой мужчина не может создать здоровую семью.

    19. опасны для брака мужчины — посетители публичных домов, ведь они приобрели больную душу и тело. Вступая в брак,он уверен, что здоров,но в нём кроются страшные болезни, которые потом губят его, вас и вашу семью.

    Советы и указания 1930 года.Изданы в Риге, автор - профессор Герлинг. Как не попасть на гомосека, алкоголика, игрока и т.д. "Можно быть отличным любовником, не годясь в мужья, в спутники жизни. Чтобы годиться в мужья, мужчины должны обладать хорошим характером. Нужно гармоничное развитие его умственных и нравственных сил"..

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    Незнакомка, 10 июн 2017 в 20:50
    #1
    Наташа ☺, frashe, terra и 3 другим нравится это.
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  3. Кожанный

    Кожанный Гений

    На форуме с:
    5 ноя 2014
    Сообщения:
    361
    Незнакомке, замуж невтерпеж! Кстати в этом предложении очень много СОГЛАСНЫХ букв, фотки не где не было, а так бы и клюнули на Вас. Нет рекламы.:D
     
    Кожанный, 10 июн 2017 в 20:56
    #2
    Lёka нравится это.
  4. Brave Crusader

    Brave Crusader Активный пользователь

    На форуме с:
    31 май 2017
    Сообщения:
    25
    Почему на русском ?
     
    Brave Crusader, 10 июн 2017 в 21:00
    #3
    Lёka нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.546
    Я не участвовала в издании этой книги)))
     
    Незнакомка, 10 июн 2017 в 21:14
    #4
    Lёka и Warlock нравится это.
  6. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.772
    а никого не настораживает что автор этой книги мужик ? )
     
    Граф Люцифер, 10 июн 2017 в 21:21
    #5
    Lёka и Warlock нравится это.
  7. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.518
    15. быть очень осмотрительной с мужчиной, который является единственным сыном в семье. Такие мужчины происходят от матери, страдающей инфантилизмом, когда женщина лишена возможности родить ещё детей.

    Профессору Герлингу должно быть вестимо, что инфантилизм и отсутствие возможности рождения второго и далее детей - это таки абсолютно разный пень. совсем разный.
     
    Анаконда, 10 июн 2017 в 21:21
    #6
    terra и Warlock нравится это.
  8. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.518
    Анаконда, 10 июн 2017 в 21:26
    #7
  9. TopicStarter Overlay
    Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.546
    Меня ничего не смущает, я больше для юмора это предложила почитать)))
     
    Незнакомка, 10 июн 2017 в 21:55
    #8
    Граф Люцифер нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.546
    (092)
     
    Незнакомка, 10 июн 2017 в 21:55
    #9
  11. трудоголик

    трудоголик Гений

    На форуме с:
    29 ноя 2016
    Сообщения:
    605
    Вы думаете , что эти **** и тогда были ?
     
    трудоголик, 10 июн 2017 в 22:13
    #10
    Граф Люцифер и Warlock нравится это.
  12. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.518
    Они с сотворения мира были... всегда...
     
    Анаконда, 10 июн 2017 в 22:24
    #11
    Граф Люцифер и Незнакомка нравится это.
  13. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.700
    если следовать этим рекомендациям, то точно с старой девой останешься, не бывает идеальных
     
    Санек, 10 июн 2017 в 22:34
    #12
    Амазонка, Наташа ☺ и Незнакомка нравится это.
  14. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.690
    1.2.13 это про женщин
     
    WoWaN, 10 июн 2017 в 22:35
    #13
  15. TopicStarter Overlay
    Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.546
    никто же и не спорит)))
     
    Незнакомка, 10 июн 2017 в 22:47
    #14
  16. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.699
    Реформа была у красных, а за границей проживали белые, которые плювать хотели на декреты совдепии!
    Кстати, есть и более поздние издания напечатанные дореформенными бУквами.
    церковь.jpg
    Или
    3.jpg
    2.jpg
     
    ОДОБРЯМС, 10 июн 2017 в 22:53
    #15
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  17. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.518
    аж 1961 году - писать давно никому не нужным стилем... делать не фиг реально людям было...
     
    Анаконда, 10 июн 2017 в 22:56
    #16
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  18. Seven

    Seven Гений

    На форуме с:
    31 окт 2013
    Сообщения:
    1.167
    Увидев надпись на обложке "50 сант." вначале испугался и закомплексовал ... а потом таки разобрал что это цена ))
    Вполне дельные и толковые советы, единственное пункт 17 для меня не так однозначен, мне трудно определиться что главнее любимое дело или любимая женщина (040))
     
    Seven, 10 июн 2017 в 22:58
    #17
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  19. TopicStarter Overlay
    Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.546
    Ну, человек всё-равно важнее, чем работа, хоть и любимая :) Но это и не говорит о том, что ее надо бросить))
     
    Незнакомка, 10 июн 2017 в 23:01
    #18
    Lёka нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.546
    Секрет семейного счастья : «Да, дорогой. Как скажешь, любимый».:D
    [​IMG]
     
    Незнакомка, 10 июн 2017 в 23:02
    #19
    Ctrl+V, Наташа ☺, Lёka и ещё 1-му нравится это.
  21. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.518
    не)))) халат с большими карманами)))) руки в карманы и скручиваешь 4 фиги)))))))))
     
    Анаконда, 10 июн 2017 в 23:04
    #20
    Lёka нравится это.
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