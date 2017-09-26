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Занятия для детей

Тема в разделе 'Бендеры', создана пользователем Бобочка, 3 сен 2015.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    Бобочка

    Бобочка Активный пользователь

    На форуме с:
    27 фев 2015
    Сообщения:
    25
    Поделитесь куда водите своих деток? Интересуют занятия для детей от 3 лет.
     
    Бобочка, 3 сен 2015
    #1
    Lёka нравится это.
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  3. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.320
    Если в Тирасполе - то Дворец Пионеров
     
    Валерьян, 3 сен 2015
    #2
    bizarre нравится это.
  4. Циферка

    Циферка Гений

    На форуме с:
    20 мар 2015
    Сообщения:
    119
    Нам 4,5 с 3-х лет ходим на современные танцы в "Счастливом Мире". Еще хорошие группы танцевальные в ДК возле кинотеатра Тирасполь. Еще ходим на творческие развивающие уроки, проводятся в музыкалке возле ЗАГСа. Хотели еще на вокал пойти но сказали подрасти и прийти когда будет 5 лет
     
    Циферка, 3 сен 2015
    #3
    Lёka, Валерьян и bizarre нравится это.
  5. Циферка

    Циферка Гений

    На форуме с:
    20 мар 2015
    Сообщения:
    119
    Мамочки поделитесь кто куда еще водит деток в районе центра?
     
    Циферка, 3 сен 2015
    #4
    Lёka нравится это.
  6. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.320
    Я не мамочка, но что мешает позвонить в Дворец Пионеров?
    Там всё есть и на любой вкус...
     
    Валерьян, 3 сен 2015
    #5
    Sagittarius нравится это.
  7. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.091
    я думаю ты сам и ответил на свой вопрос
     
    Lёka, 3 сен 2015
    #6
    Sagittarius, bizarre и Admin нравится это.
  8. Циферка

    Циферка Гений

    На форуме с:
    20 мар 2015
    Сообщения:
    119
    Уважаемый Валерьян, да ничто не мешает, более того уже звонила я туда. В ДДЮТ принимают детей в возрасте от пяти лет и выше, а нам только 4,5
     
    Циферка, 3 сен 2015
    #7
    пряник и Lёka нравится это.
  9. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.056
    Там берут с 5 лет.
    С 3 лет айкидо за детским миром
     
    пряник, 3 сен 2015
    #8
    Lёka нравится это.
  10. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.320
    Спасибо за поправку
     
    Валерьян, 3 сен 2015
    #9
  11. Циферка

    Циферка Гений

    На форуме с:
    20 мар 2015
    Сообщения:
    119
    За "Счастливым миром"? А где это, че то я не видала....
     
    Циферка, 3 сен 2015
    #10
    Lёka нравится это.
  12. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.320
    Айкидо класная тема, аля Стивен Сигал
     
    Валерьян, 3 сен 2015
    #11
    Warlock нравится это.
  13. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.056
    Альвис нынче
     
    пряник, 3 сен 2015
    #12
    Lёka нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Бобочка

    Бобочка Активный пользователь

    На форуме с:
    27 фев 2015
    Сообщения:
    25
    А в Бендерах есть какие то занятия? кроме эстетической гимнастики у Танурковой и так называемых "танцев" в дк
     
    Бобочка, 3 сен 2015
    #13
    Амазонка и Lёka нравится это.
  15. Nika

    Nika Гений

    На форуме с:
    15 фев 2015
    Сообщения:
    1.347
    для 3 летних деток...только можно в картинную галерею на субботние занятия попробовать пойти.там сначала идет мини-лекция на какую то тему,затем мультик и потом рисуют детки на заданную тематику.Но...детки разные бывают-кто то в 3 года готов уже,а моя,прослушав лекцию про дары осени и получив задание нарисовать кисть рябины,в 3 года сказала -мне не надо все это,я буду монстров рисовать:D:D:D:D.Я поняла что готовность ребенка к таким занятиям была просто мною выдумана,более не ходила.А Атмосфера там отличная,детки знакомы между собой,огромный круглый стол,за которым все вместе рисуют и очень особая музейная аура,такой чарующий дух и запах.попробуйте и решите.Стоило тогда 8 руб занятие что ли,не очень помню уже.
     
    Nika, 3 сен 2015
    #14
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  16. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.056
    Тирасполь. С 4-х лет школа Рахманинова (в помещении садика за Хайтеком на Балке). 4 дисциплины: ритмика, ИЗО, музыка, логика. Прошлый год стоила 255 (или 250) рублей в месяц. Минусы: зимой очень неудобно добираться на вечерние занятия (да и после них), что бы в сентябре попасть - записываться ещё с весны.

    В СДЮШОР №1 на Федько были бальные танцы (Гоголь) (вроде с 4-х брали)
    р-н м-на "Заря" ДК "Строитель" были танцы для 4-х леток
     
    пряник, 3 сен 2015
    #15
    Lёka нравится это.
  17. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.056
    Лучше предварительно позвонить. Вроде говорили, что Алёна в этом году вести не будет, а будет ли кто-то вместо неё?(мы только на неё попадали)
    Немного фото http://gorodkrasok.blogspot.md/
     
    пряник, 3 сен 2015
    #16
    Lёka нравится это.
  18. Belo4ka

    Belo4ka Гений

    На форуме с:
    10 янв 2015
    Сообщения:
    286
    скажите, а кто-нибудь водил ребенка в бассейн "Шериф" брали ли занятия и со скольки лет лучше ребенка отдать туда? какая там атмосфера? и вообще по Бендерам и Тирасполю есть что-либо связанное с плаваньем, интересует именно обучение и все такое?
     
    Belo4ka, 5 сен 2015
    #17
    Lёka и bizarre нравится это.
  19. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.056
    Расскажите, есть ли какие-то танцевальные группы для младшего школьного возраста в р-не Драмтеатра?
    У кого-то дети ходят в SunShine (или хоть какие-то отзывы о них)?
    Дворец пионеров, Современник, 9 школа и всё, что далее пока не подходят.
     
    пряник, 25 июн 2016
    #18
  20. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.056
    Снова апну тему.
    Интересует музыка, танцы с руководителем-мужчиной и спорт для детей до 5-ти лет. Что есть в Тирасполе, где и куда не поздно записаться (школа Рахманинова отпадает)?
     
    пряник, 26 сен 2017 в 08:39
    #19
  21. Фломастер

    Фломастер Гений

    На форуме с:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    1.724
    Если девочка то можно отдать на худ. гимнастику
     
    Фломастер, 26 сен 2017 в 08:52
    #20
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