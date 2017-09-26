Занятия для детей

Снова апну тему.

Интересует музыка, танцы с руководителем-мужчиной и спорт для детей до 5-ти лет. Что есть в Тирасполе, где и куда не поздно записаться (школа Рахманинова отпадает)?

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