Тема в разделе 'Бендеры', создана пользователем Бобочка, 3 сен 2015.
Поделитесь куда водите своих деток? Интересуют занятия для детей от 3 лет.
Если в Тирасполе - то Дворец Пионеров
Нам 4,5 с 3-х лет ходим на современные танцы в "Счастливом Мире". Еще хорошие группы танцевальные в ДК возле кинотеатра Тирасполь. Еще ходим на творческие развивающие уроки, проводятся в музыкалке возле ЗАГСа. Хотели еще на вокал пойти но сказали подрасти и прийти когда будет 5 лет
Мамочки поделитесь кто куда еще водит деток в районе центра?
Я не мамочка, но что мешает позвонить в Дворец Пионеров?
Там всё есть и на любой вкус...
я думаю ты сам и ответил на свой вопрос
Уважаемый Валерьян, да ничто не мешает, более того уже звонила я туда. В ДДЮТ принимают детей в возрасте от пяти лет и выше, а нам только 4,5
Там берут с 5 лет.
С 3 лет айкидо за детским миром
Спасибо за поправку
За "Счастливым миром"? А где это, че то я не видала....
Айкидо класная тема, аля Стивен Сигал
Альвис нынче
А в Бендерах есть какие то занятия? кроме эстетической гимнастики у Танурковой и так называемых "танцев" в дк
для 3 летних деток...только можно в картинную галерею на субботние занятия попробовать пойти.там сначала идет мини-лекция на какую то тему,затем мультик и потом рисуют детки на заданную тематику.Но...детки разные бывают-кто то в 3 года готов уже,а моя,прослушав лекцию про дары осени и получив задание нарисовать кисть рябины,в 3 года сказала -мне не надо все это,я буду монстров рисовать.Я поняла что готовность ребенка к таким занятиям была просто мною выдумана,более не ходила.А Атмосфера там отличная,детки знакомы между собой,огромный круглый стол,за которым все вместе рисуют и очень особая музейная аура,такой чарующий дух и запах.попробуйте и решите.Стоило тогда 8 руб занятие что ли,не очень помню уже.
Тирасполь. С 4-х лет школа Рахманинова (в помещении садика за Хайтеком на Балке). 4 дисциплины: ритмика, ИЗО, музыка, логика. Прошлый год стоила 255 (или 250) рублей в месяц. Минусы: зимой очень неудобно добираться на вечерние занятия (да и после них), что бы в сентябре попасть - записываться ещё с весны.
В СДЮШОР №1 на Федько были бальные танцы (Гоголь) (вроде с 4-х брали)
р-н м-на "Заря" ДК "Строитель" были танцы для 4-х леток
Лучше предварительно позвонить. Вроде говорили, что Алёна в этом году вести не будет, а будет ли кто-то вместо неё?(мы только на неё попадали)
Немного фото http://gorodkrasok.blogspot.md/
скажите, а кто-нибудь водил ребенка в бассейн "Шериф" брали ли занятия и со скольки лет лучше ребенка отдать туда? какая там атмосфера? и вообще по Бендерам и Тирасполю есть что-либо связанное с плаваньем, интересует именно обучение и все такое?
Расскажите, есть ли какие-то танцевальные группы для младшего школьного возраста в р-не Драмтеатра?
У кого-то дети ходят в SunShine (или хоть какие-то отзывы о них)?
Дворец пионеров, Современник, 9 школа и всё, что далее пока не подходят.
Снова апну тему.
Интересует музыка, танцы с руководителем-мужчиной и спорт для детей до 5-ти лет. Что есть в Тирасполе, где и куда не поздно записаться (школа Рахманинова отпадает)?
Если девочка то можно отдать на худ. гимнастику
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