Замариновать мясо, рецепты

До сих пор улыбаюсь с людей кто мясо в "минеральной" воде маринует и говорят что это cool\

Не пониямая принцип маринада, который необходим для того что бы кислотная среда размягчила соединительную ткань, ну и пропитал мясо специями, всё...



Минералка Пиво, Сметана, ой чего только не придумают горе шашлычники, а самое главное хвалят...



Лук да

Уксус обязательно

Горчица да

Помидоры- нормальные полевые а не пластмассовые да

Зелень да, петрушка можно и кинзу но не много меняет вкус при жарке

Гранат да

Вино да



Может что то упустил но это нормальный классический маринад, никакой нафиг минералки))) Она по Ph какова она?

А если даже если взять есентуки или боржоми то я начну преподавать курс биохимии - как плохо минералы влияют на разложение белков



Соглашусь лишь с одним - Воды можно налить что бы это был путь для специй и влага, для мяса

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