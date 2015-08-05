Замариновать мясо, рецепты

До сих пор улыбаюсь с людей кто мясо в "минеральной" воде маринует и говорят что это cool\ Не пониямая принцип маринада, который необходим для того что бы кислотная среда размягчила соединительную ткань, ну и пропитал мясо специями, всё... Минералка Пиво, Сметана, ой чего только не придумают горе шашлычники, а самое главное хвалят... Лук да Уксус обязательно Горчица да Помидоры- нормальные полевые а не пластмассовые да Зелень да, петрушка можно и кинзу но не много меняет вкус при жарке Гранат да Сухое вино да Специи само собой Может что то упустил но это нормальный классический маринад, никакой нафиг минералки))) Она по Ph какова она? А если даже если взять есентуки или боржоми то я начну преподавать курс биохимии - как плохо минералы влияют на разложение белков Соглашусь лишь с одним - Воды можно налить что бы это был путь для специй и влага, для мяса