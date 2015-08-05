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Замариновать мясо, рецепты

Тема в разделе 'Спорт и отдых', создана пользователем Валерьян, 5 авг 2015.

0/5, Голосов: 0
Страница 1 из 6
  1. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.093
    До сих пор улыбаюсь с людей кто мясо в "минеральной" воде маринует и говорят что это cool\
    Не пониямая принцип маринада, который необходим для того что бы кислотная среда размягчила соединительную ткань, ну и пропитал мясо специями, всё...

    Минералка Пиво, Сметана, ой чего только не придумают горе шашлычники, а самое главное хвалят...

    Лук да
    Уксус обязательно
    Горчица да
    Помидоры- нормальные полевые а не пластмассовые да
    Зелень да, петрушка можно и кинзу но не много меняет вкус при жарке
    Гранат да
    Сухое вино да
    Специи само собой

    Может что то упустил но это нормальный классический маринад, никакой нафиг минералки))) Она по Ph какова она?
    А если даже если взять есентуки или боржоми то я начну преподавать курс биохимии - как плохо минералы влияют на разложение белков

    Соглашусь лишь с одним - Воды можно налить что бы это был путь для специй и влага, для мяса
     
    Last edited: 5 авг 2015
    Валерьян, 5 авг 2015
    #1
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  3. Chiper

    Chiper Активный пользователь

    На форуме с:
    30 мар 2015
    Сообщения:
    5
    Соль
    Перец
    Лук (можно белый)
    Томатный сок ( примерно на 5кг мяса 2л сока)
    Всю жизнь так мариную!!!
     
    Chiper, 5 авг 2015
    #2
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  4. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.966
    В последнее время, мариную только вином да луком. Поливаю пивом.
     
    Оптик, 5 авг 2015
    #3
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  5. dilejance

    dilejance Гений

    На форуме с:
    16 авг 2014
    Сообщения:
    475
    От вина мясо жёстче становится
     
    Last edited by a moderator: 6 авг 2015
    dilejance, 5 авг 2015
    #4
    Lёka, Vladm и Валерьян нравится это.
  6. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.966
    Не успевает. Пользуюсь маринатором , после в холодильник на полчаса и готово.
     
    Оптик, 5 авг 2015
    #5
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  7. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    нифига вы не шарите:cool:
    Главное - свежее мясо, такое, чтоб прям еще полчаса назад хрюкало, а на прилавке колыхалось.
    Мариновать 2-3, ну 5 от силы часов, и ХВАТИТ! Т.е. утром купили - в обед жарим, в обед купили - вечером жарим.
    соль, перец, много лука (не через терку, а кольцами-полукольцами!!!), и возможно лимончик....
    Я готовлю лучший шашлык в Приднестровье (032)
     
    Last edited: 5 авг 2015
    LOOK, 5 авг 2015
    #6
    коммерсант, Lёka, Ctrl+V и 4 другим нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.093
    В теории вкусно, пару часов назад ещё бегало)
     
    Валерьян, 5 авг 2015
    #7
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  9. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    Валера, брутальные мужики с огрооомнейшим загульным жизненным опытом просто умоляют меня выбрать и подготовить мясо для шашлыка, какая уж там теория(022)
     
    LOOK, 5 авг 2015
    #8
    Lёka, Валерьян, Sedecrem и 4 другим нравится это.
  10. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.695
    И как вы его выбираете? Спрашиваете когда оно последний раз бегало?
     
    Анаконда, 5 авг 2015
    #9
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  11. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    нет, хотя и мило побеседовать с продавцами тоже люблю ))
    На глаз определяю, а своему глазу я доверяю. Когда оно колышится, то оно таки колышится, а не лежит застывшим трупиком. Цвет, запах и все такое.
    Ну, и стараюсь у проверенных реализаторов брать, а очень часто так прям таки в селе у хозяина, сразу после убоя.
     
    LOOK, 5 авг 2015
    #10
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  12. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.966
    Это такая мужская "брутальная " хитрость. Повод , в случае конфуза , снять с себя ответственность )
     
    Оптик, 5 авг 2015
    #11
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  13. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    т.е. Вы в меня не верите, милый друг??? ну, спасиииибо )))

    .... вот в жарку я вообще не лезу, это не мое, для этого немоловажного процесса есть специально обученный человек)), вот он-то точно знает, какими и из чего должны быть угли, на какую высоту определить шампуры, и как часто их переворачивать, чтоб шашлык вышел нежно подрумяненным, отлично прожаренным и при этом сочным и ароматным... ой, дожить бы до той субботы)))
     
    LOOK, 5 авг 2015
    #12
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  14. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.590
    Главное, чтобы хрюкало, а не гавкало. Хотя... В хорошей компании и это пройдёт на ура.

    Гуру говорят, что мясо должно отвисеться, чтобы созреть, минимум 3-4 дня. Сверхсвежее "парное" мясо чуть ли не опасно для здоровья, и, по крайней мере, невкусно, так как еще не ферментировалось.

    А что сообщество скажет про вредный способ маринования в майонезе? В вине и уксусе как то слишком кисло получается, и запах уксуса меня в последние годы просто убивает.
     
    Vladm, 5 авг 2015
    #13
    Lёka, Валерьян, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  15. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    не знаю, кто такие те гуру (можт, ваще извращенцы какие(016)), а я живой человек с вами по доброте душевной делюсь богатым личным опытом, ко всему пришла путем проб и ошибок, теперь только так! ;)
     
    LOOK, 5 авг 2015
    #14
    Lёka, Валерьян, Робинзон и 2 другим нравится это.
  16. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.966
    Верю ! Просто выдаю мужские секреты :D. А что в субботу на сходку собрались ?(031)
     
    Оптик, 5 авг 2015
    #15
    Lёka, Валерьян, Робинзон и 2 другим нравится это.
  17. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    что-то вроде того)))

    оуу, мужчины до сих пор верят, что у них есть какие-то там секреты???[​IMG]
     
    LOOK, 5 авг 2015
    #16
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  18. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.966
    PH там , как правило, щадящий . Долго мариновать нужно. Для слишком сухого мяса , можно.
     
    Оптик, 5 авг 2015
    #17
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  19. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.966
    Если усугубить томатами, то процесс можно ускорить.
     
    Оптик, 5 авг 2015
    #18
    Lёka, Валерьян, Vladm и ещё 1-му нравится это.
  20. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    это все верно, только сродни тому, как в супермаркетах делают гриль из просрочки))), ну, типа, есть всякие секретики, чтоб из г.... конфетку.
    А лучше, все-таки, брать продукт отличного качества, чтоб потом не приходилось его реанимировать)) Шашлык это, прежде всего, мясо(315)
     
    LOOK, 5 авг 2015
    #19
    коммерсант, Lёka, Sedecrem и 3 другим нравится это.
  21. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.966
    Боже упаси , покупать такое )
    Не спорю, но даже отличное мясо, случается со своими особенностями. Вот и варьируем подходы.
     
    Оптик, 5 авг 2015
    #20
    Lёka, Vladm, Робинзон и ещё 1-му нравится это.
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