Есть ли у вас на правой руке...

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем VIGO, 23 дек 2016 в 20:02.
Тр
Трудовой мозоль
Есть почти такое пятно, в том же месте, но чуть ниже.
Ожог от духовки.
Ну да, кто где и возле чего время проводит.
Нет, у меня мышка в низу.
Джойстик что ли?))
нет, обычная х-5 мышь, рука на столе не лежит. Клава в верху, мышка в низу на полке.
В низу? Какая забавная анатомия. Или всё-таки "внизу"?
С низу.
Нужно правильную мышку покупать, под свою руку. Тогда и натирать не будет. У меня рука на мыши лежит так, что кисть почти не касается стола.
UPD. Локоть должен обязательно на стол опираться, иначе, кроме мозоли, можно еще и запястный синдром заработать.
Я прочитал - кисть почти не касается пола
фурункул вылазит
От джойстика последствия иные...
Имена участников (разделяйте запятой).