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Есть ли у вас на правой руке...

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем VIGO, 23 дек 2016 в 20:02.

?

А есть ли у вас на правой руке такое пятно? )))

  1. Да

  2. Нет

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    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.670
    [​IMG]

     
    VIGO, 23 дек 2016 в 20:02
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.190
    Тр
    Трудовой мозоль:D
     
    Оптик, 23 дек 2016 в 20:04
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. KlioLink

    KlioLink Гений

    Дата регистрации:
    16 апр 2016
    Сообщения:
    179
    Есть почти такое пятно, в том же месте, но чуть ниже.
    Ожог от духовки.

    Ну да, кто где и возле чего время проводит.;)
     
    Last edited: 23 дек 2016 в 20:44
    KlioLink, 23 дек 2016 в 20:09
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  4. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.550
    Нет, у меня мышка в низу.
     
    Warlock, 23 дек 2016 в 22:27
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. Ostrov nevezenia

    Ostrov nevezenia Гений

    Дата регистрации:
    8 авг 2014
    Сообщения:
    872
    Джойстик что ли?))
     
    Ostrov nevezenia, 23 дек 2016 в 22:32
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.550
    нет, обычная х-5 мышь, рука на столе не лежит. Клава в верху, мышка в низу на полке.
     
    Warlock, 23 дек 2016 в 22:39
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  7. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.473
    В низу? Какая забавная анатомия. :D Или всё-таки "внизу"?
     
    Vladm, 23 дек 2016 в 22:48
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  8. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.550
    С низу.[​IMG]
     
    Warlock, 23 дек 2016 в 22:49
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  9. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.473
    Нужно правильную мышку покупать, под свою руку. Тогда и натирать не будет. У меня рука на мыши лежит так, что кисть почти не касается стола.

    UPD. Локоть должен обязательно на стол опираться, иначе, кроме мозоли, можно еще и запястный синдром заработать.
     
    Vladm, 23 дек 2016 в 22:50
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.550
    Я прочитал - кисть почти не касается пола :D:D:D
     
    Warlock, 23 дек 2016 в 22:53
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.473
    [​IMG] :D
     
    Vladm, 23 дек 2016 в 22:56
    #11 + к цитате ответитьTag
    Незнакомка, halk, Оптик и 2 другим нравится это.
  12. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.074
    фурункул вылазит
     
    Санек, 23 дек 2016 в 23:29
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. фельдфебель

    фельдфебель Гений

    Дата регистрации:
    4 июл 2014
    Сообщения:
    1.222
    От джойстика последствия иные...
    [​IMG]
     
    фельдфебель, 24 дек 2016 в 05:41
    #13 + к цитате ответитьTag
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