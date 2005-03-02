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Есть ли спрос на авто (Audi A6 2005 3.2)

Тема в разделе 'Транспорт', создана пользователем dfox, 28 сен 2017 в 13:46.

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    dfox

    dfox Пользователь

    На форуме с:
    22 авг 2017
    Сообщения:
    2
    Хотел узнать, есть ли в ПМР спрос на данный авто.
    Audi A6 2005 (C6 4F), двигатель 3.2 бензин 255 л.с. атмосферный, АКПП (6 ст.) quattro, ксенон, предпусковой подогреватель, цвет - серый, люк с солнечными батареями.
    В ДТП не участвовала, но есть царапки по кузову, конечно.
    Авто на российских номерах, как раз недавно на ней гонял Москва-Тирасполь-Москва. Собственно, планирую переезд в Тирасполь и продажу одной из двух своих машин. Как я понимаю, я могу её ввести с нулевой пошлиной при переезде, соответственно можно продавать как в Москве, так и в ПМР. Если в ПМР, то надо будет решить, на каких номерах она нужна владельцу.
    В Москве ценник на них заметно ниже, чем на аналогичные 3.0 из-за конского налога (550$ в год против 200$ за 3.0), собственно поэтому и заинтересовался продажей в ПМР.

    В общем, интересует мнение, советы и, если повезёт, спрос. Ориентир - 9500$ :)

    PS Вторым вариантом я думаю о продаже Audi 200 20V quattro 1990 года, но, полагаю, этот раритет будет проще продать таки в Москве, но пока предполагаю её оставить себе (хотя если удастся её хорошо продать, оставлю себе A6).
     
    dfox, 28 сен 2017 в 13:46
    #1
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  3. Alkor

    Alkor Гений

    На форуме с:
    25 фев 2014
    Сообщения:
    98
    Продавайте в Москве, здесь за такие деньги вы ее не продадите
     
    Alkor, 30 сен 2017 в 06:25
    #2