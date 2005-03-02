Есть ли спрос на авто (Audi A6 2005 3.2)

Хотел узнать, есть ли в ПМР спрос на данный авто. Audi A6 2005 (C6 4F), двигатель 3.2 бензин 255 л.с. атмосферный, АКПП (6 ст.) quattro, ксенон, предпусковой подогреватель, цвет - серый, люк с солнечными батареями. В ДТП не участвовала, но есть царапки по кузову, конечно. Авто на российских номерах, как раз недавно на ней гонял Москва-Тирасполь-Москва. Собственно, планирую переезд в Тирасполь и продажу одной из двух своих машин. Как я понимаю, я могу её ввести с нулевой пошлиной при переезде, соответственно можно продавать как в Москве, так и в ПМР. Если в ПМР, то надо будет решить, на каких номерах она нужна владельцу. В Москве ценник на них заметно ниже, чем на аналогичные 3.0 из-за конского налога (550$ в год против 200$ за 3.0), собственно поэтому и заинтересовался продажей в ПМР. В общем, интересует мнение, советы и, если повезёт, спрос. Ориентир - 9500$ PS Вторым вариантом я думаю о продаже Audi 200 20V quattro 1990 года, но, полагаю, этот раритет будет проще продать таки в Москве, но пока предполагаю её оставить себе (хотя если удастся её хорошо продать, оставлю себе A6).