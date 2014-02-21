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Если Вы считаете, что мебель на заказ это дорого – позвоните и мы докажем обратное.

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Волчишка, 21 фев 2014.

5/5, Голосов: 2
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  1. TopicStarter Overlay
    Волчишка

    Волчишка Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.624
    Шкафы «Купе», прихожие, комоды, тумбы под ТВ, полки, стеллажи и другая корпусная мебель по цене ниже чем где бы то ни было. Отличное предложение для молодых семей, пенсионеров и просто для людей не видящих смысла платить бешеные деньги за мебель. Мы используем качественные материалы и фурнитуру, а снижение цены достигается за счет простоты конструкции и нашей скромности. В качестве первоисточника используем ваши фотографии, эскизы или просто ваши мысли. Выезд мастера, замеры, проект – бесплатно. Так же возможна сборка мебели, купленной вами в других местах. Выезд в сёла.
    Безымянный2.JPG Безымянный.JPG
     
    Волчишка, 21 фев 2014
    #1
    Andre, Елена, Незнакомка и 3 другим нравится это.
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  3. Genau

    Genau Гений

    На форуме с:
    18 авг 2013
    Сообщения:
    1.103
    Где?
     
    Genau, 21 фев 2014
    #2
  4. korvin

    korvin Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.793
    нескромное заявление....
     
    korvin, 21 фев 2014
    #3
    Targitai и Johnny нравится это.
  5. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.481
    А размер скромности? Ну например, шкаф-купе. Размеры высота 2.3/ глубина 1.4/ ширина 1.7. Две секции, одна платенная. Двери зеркальные... Ничего особенного вроде
     
    Targitai, 21 фев 2014
    #4
  6. TopicStarter Overlay
    Волчишка

    Волчишка Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.624
    Что вы имели ввиду?
     
    Волчишка, 21 фев 2014
    #5
  7. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.156
    Работа по Тирасполю?
     
    Анаконда, 21 фев 2014
    #6
  8. TopicStarter Overlay
    Волчишка

    Волчишка Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.624
    Например. Шкаф "купе" делал сестре недавно. Размеры: ширина - 2,6м, высота - 2,4м, глубина - 0,6м. Три двери, со вставками из темного рифленого стекла в центре. По себестоимости уложились в 500у.е. За работу я бы взял 100у.е.
     
    Волчишка, 21 фев 2014
    #7
    Оптик, Dori, Lёka и 2 другим нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Волчишка

    Волчишка Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.624
    Тирасполь. Выезд в другие населенные пункты - по цене за топливо.
     
    Волчишка, 22 фев 2014
    #8
    Оптик, Dori, Lёka и ещё 1-му нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    Волчишка

    Волчишка Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.624
    Отвечу сразу на вопрос лиц, беспокоящихся о налоговых поступлениях в республиканский бюджет. Прибыли из своей деятельности я пока не извлек. Все мои предыдущие заказы выполнял за еду родным и близким. По их же советам решил попробовать подзаработать, поскольку позволяет посменный график моей основной работы. Если дело пойдет, то планирую оформить так называемый патент выходного дня.
     
    Волчишка, 22 фев 2014
    #9
    victorus, Оптик, Dori и 2 другим нравится это.
  11. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.481
    Цены нормальные как для качественных материалов.
    А патент советую открыть, штрафы нынче не маленькие.
     
    Targitai, 22 фев 2014
    #10
    Оптик, Dori, Lёka и 4 другим нравится это.
  12. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.156
    Наша налоговая умеет делать деньги даже из воздуха!!! Заставила всех торговцев носить бейджики -ФИО, место работы и № патента!
    Штраф за отсутствие бейджика - 700 руб!

    Даже торговцы картошкой и луком - с бейджиками!
     
    Анаконда, 22 фев 2014
    #11
    Dori, Lёka и Волчишка нравится это.
  13. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.481
    Хм... давно не был на базаре.... надо будет глянуть :)
    Ну а что ОБЭПиК умеет делать, так мне рассказывать не надо - обожглись уже :( на всю жизнь... эх....
    Ну и знакомый, работающий сантехником, тоже порассказывал.... штраф за отсутствие патента окола 8000 рупий.... Правда, и патент хрен откроешь без диплома или стажа. Вот как хошь так и крутись - все для народа!
     
    Targitai, 22 фев 2014
    #12
    Dori, Lёka, Admin и ещё 1-му нравится это.
  14. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.156
    Может это только у нас на базаре ввели. Не только на базарах, во всех торговых точках. В тканях, в постельном, в бытовой химии - в ТЦ - все сидят с бейжиками.

    "Ну а что ОБЭПиК умеет делать, " - простите, не знала...

    А какой диплом сантехнику нужен?! У меня сантехники без диплома всё сделали отлично. А с дипломом разбил счётчик на холодную воду.
     
    Анаконда, 22 фев 2014
    #13
    Dori, Lёka и Johnny нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Волчишка

    Волчишка Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.624
    Ни себе чего... Пойду на следующей неделе сделаю патент.
     
    Волчишка, 22 фев 2014
    #14
    Оптик, Dori и Lёka нравится это.
  16. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.481
    Вот так и живем :( Хороший спец, работает более 10-ти лет.. А вот хренушки - нет диплома, нет патента. Даже не знаю, где у нас дипломы сантехников выдают. Ну или поработать на УВКХ не менее, кажется, трех лет. Может, для этого и ввели такое чудо?
    Сделали семейный патент, но с сего года и он не канает. Это просто финиш! Профессионалы в действии... Теперь только ООО открывать, или еще че-нить из рода... Хотя всегда есть, мммм, промолчу, иначе еще поправочку введут.


    Да и не могли.... да не важно. Жаль только, никак не подтереть...
     
    Targitai, 22 фев 2014
    #15
    Dori нравится это.
  17. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.481
    Аха, его трех знакомых так "наказали", вот и сделал семейный. А тут опять облом....
     
    Targitai, 22 фев 2014
    #16
    Dori нравится это.
  18. Genau

    Genau Гений

    На форуме с:
    18 авг 2013
    Сообщения:
    1.103
    Понятно. Я предположил, что вы представляете уже какое-то существующее предприятие, поэтому и спрашивал: "Где?"
     
    Genau, 22 фев 2014
    #17
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  19. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.089
    Бендерский политехнический лицей-колледж
     
    Lёka, 24 фев 2014
    #18
    Валерьян, Оптик, Dori и ещё 1-му нравится это.
  20. dgin

    dgin Гений

    На форуме с:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    624
    Господя....загадили тему...

    Зашел на http://www.divan.md/ и челюсть отвалилась - малюсенький шкафчик
    ширина: 54
    высота: 198,5
    глубина: 40

    стоит 100$ !!! Это адекватные цены?

    ЗЫ: куда звонить? Номер телефона топикстартер не оставил!
     
    dgin, 13 янв 2016
    #19
  21. rura

    rura Гений

    На форуме с:
    8 сен 2013
    Сообщения:
    1.164
    Волчишка часто бывает, в личку ему напиши.
     
    rura, 13 янв 2016
    #20
    ГастЫр БайтЫр, Lёka и Оптик нравится это.
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