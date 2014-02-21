Если Вы считаете, что мебель на заказ это дорого – позвоните и мы докажем обратное.

Хм... давно не был на базаре.... надо будет глянутьНу а что ОБЭПиК умеет делать, так мне рассказывать не надо - обожглись ужена всю жизнь... эх....Ну и знакомый, работающий сантехником, тоже порассказывал.... штраф за отсутствие патента окола 8000 рупий.... Правда, и патент хрен откроешь без диплома или стажа. Вот как хошь так и крутись - все для народа!