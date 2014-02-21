Если Вы считаете, что мебель на заказ это дорого – позвоните и мы докажем обратное.

Шкафы «Купе», прихожие, комоды, тумбы под ТВ, полки, стеллажи и другая корпусная мебель по цене ниже чем где бы то ни было. Отличное предложение для молодых семей, пенсионеров и просто для людей не видящих смысла платить бешеные деньги за мебель. Мы используем качественные материалы и фурнитуру, а снижение цены достигается за счет простоты конструкции и нашей скромности. В качестве первоисточника используем ваши фотографии, эскизы или просто ваши мысли. Выезд мастера, замеры, проект – бесплатно. Так же возможна сборка мебели, купленной вами в других местах. Выезд в сёла.