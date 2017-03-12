Евровидение — 2017

Гениальный "расчет" со стороны России, что, даже ни одна упоротая хохлособака не посмеет гавкать в сторону инвалида ни по морально-этическим, ни еУропопЭйским ценностям.

А поехал бы "Шнур" кричали бы "посмотрите на эту быдло Россию" она вот, вся такая.

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