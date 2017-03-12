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Евровидение — 2017

Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем ГастЫр БайтЫр, 12 мар 2017.

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  1. TopicStarter Overlay
    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    14.790
     
    ГастЫр БайтЫр, 12 мар 2017
    #1
    Admin, Оптик, Vladm и ещё 1-му нравится это.
  2. SevenIGI

    SevenIGI Гений

    Дата регистрации:
    14 окт 2015
    Сообщения:
    91
    Гениальный "расчет" со стороны России, что, даже ни одна упоротая хохлособака не посмеет гавкать в сторону инвалида ни по морально-этическим, ни еУропопЭйским ценностям.
    А поехал бы "Шнур" кричали бы "посмотрите на эту быдло Россию" она вот, вся такая.
     
    SevenIGI, 12 мар 2017
    #2
    Ежевика, b-city, Nike и 2 другим нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    14.790
    я не знаю истинного расчёта, но я послушал как она поёт, действительно хорошо ...
     
    ГастЫр БайтЫр, 12 мар 2017
    #3
    Ruff, b-city, Nike и 2 другим нравится это.
  4. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.168
    Ну Шнур бы не поехал.Маты наши в гейропе не понимают.
    Но все таки у меня какие то двоякие чувства.
    Инвалиды против пида*** ..Это пипец
     
    Last edited by a moderator: 12 мар 2017
    WoWaN, 12 мар 2017
    #4
    олег, Ежевика, Незнакомка и 4 другим нравится это.
  5. SevenIGI

    SevenIGI Гений

    Дата регистрации:
    14 окт 2015
    Сообщения:
    91
    А им не надо ниче понимать он тупо выйдет на сцену в чем мать родила, с бутылкой водки и этого было бы достаточно ))
    ГастЫр БайтЫр поет то она хорошо, но не настолько хорошо для Евровида. WoWan правильно сказал "инвалиды против пида***" это ппц. Такое ощущение, что это не конкурс голоса, а конкурс инвалидов, коеми пид-ы и являются так же.
     
    Last edited by a moderator: 12 мар 2017
    SevenIGI, 12 мар 2017
    #5
    олег, Незнакомка, Lasika и ещё 1-му нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    14.790
    это давно не конкурс голоса ... политика уже давно в нём ...
    не соглашусь, пид-ы, не инвалиды, пид-ы просто пид-ы ....
     
    ГастЫр БайтЫр, 12 мар 2017
    #6
    Ежевика, Незнакомка, Lasika и 3 другим нравится это.
  7. Olga69

    Olga69 Гений

    Дата регистрации:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    2.127
    Я вот тоже вроде достаточно толерантна, но зачем? Не понимаю, вызвать жалость у толерантной Европы, что ли,
     
    Olga69, 12 мар 2017
    #7
    олег, Ежевика, bizarre и 9 другим нравится это.
  8. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.168
    Потом можно будет глумится что инвалида засудили и козни ей устроили.
    Слабый ход мне кацца
    Наши проиграли к сож((
    И да..завтра на ЕВРО будут только инвалиды .
    И попробуй не выбери
     
    WoWaN, 12 мар 2017
    #8
    олег и ОДОБРЯМС нравится это.
  9. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.605
    Слабый расчет. Параолимпийцев бортануть им не помешали ни моральные ценности, ни европейская толерантность.
     
    Laleo, 12 мар 2017
    #9
    олег, Ежевика, bizarre и 9 другим нравится это.
  10. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.168
    О чем с дикарями вообще говорить можно
    https://russian.rt.com/world/article/367691-cnn-kannibalism-video
    ----------------------------------------------
    Ну тут еще( я искренне надеюсь) плевок в наш музбомонд .
    Киркоровыпугачевыбасковы отсасывают в сторонке и понимают свою полную никчемность.
    Думаю что не за горами серьезные перемены .
    Все скатилось в тартарары .
     
    WoWaN, 12 мар 2017
    #10
  11. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.205
    каким таким ценностям, тем ценностям по которым убивают детей на Донбассе?
    и про паралимпийцев уже заметила @Laleo в тему
    смешно про "ценности"
     
    Admin, 12 мар 2017
    #11
    bizarre, SergoS, Незнакомка и 6 другим нравится это.
  12. пряник

    пряник Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.898
    Из интернету:
     
    пряник, 12 мар 2017
    #12
    Незнакомка, Nike, Ctrl+V и 3 другим нравится это.
  13. ouch

    ouch Гений

    Дата регистрации:
    17 дек 2013
    Сообщения:
    286
    Жаль, сколько же грязи на нее выльют
     
    ouch, 13 мар 2017
    #13
    SergoS и Незнакомка нравится это.
  14. SevenIGI

    SevenIGI Гений

    Дата регистрации:
    14 окт 2015
    Сообщения:
    91
    Ребяяят, ну извините, что забыл "ценности" взять в кавычки. Понятно, что у нас разные с ними ценности, но упоротые все же будут побаиваться своих хозяев из гейЕуропы там самым неадекватное освещение России в укрозомоСМИ, возможно не будет таким агрессивным.
     
    SevenIGI, 13 мар 2017
    #14
    Vladm, Незнакомка и Admin нравится это.
  15. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.168
    [​IMG]
    Ну что ж начинается .
    Сайт "Миротворец"
     
    WoWaN, 13 мар 2017
    #15
    Незнакомка, Оптик, Vladm и ещё 1-му нравится это.
  16. Nike

    Nike Гений

    Дата регистрации:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.060
    Это не сколько расчет, сколько достаточно тонкий, что даже толстый, намек, чем является для России Евровидение - сборищем инвалидов с пи*сами... Собственно, этим она и показала - что если там выступают психические инвалиды, то от России будет душевно совершенно здоровый человек, пусть и в инвалидной коляске.
     
    Nike, 13 мар 2017
    #16
    Ежевика, ГастЫр БайтЫр, Vladm и ещё 1-му нравится это.
  17. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.205
    это выступление за всех паралимпийцев России лишенных без оснований права показать свою силу и волю.
     
    Admin, 13 мар 2017
    #17
    Ежевика, bizarre, Nike и 6 другим нравится это.
  18. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.205
    я вообще не удивлюсь, если Россию не допустят
     
    Admin, 13 мар 2017
    #18
    bizarre, Nike, Оптик и 3 другим нравится это.
  19. Olga69

    Olga69 Гений

    Дата регистрации:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    2.127
    Обидно за олимпиаду и параолимпийцев, а в этой клоунаде можно и не участвовать
     
    Olga69, 13 мар 2017
    #19
    олег, Nike, Оптик и 5 другим нравится это.
  20. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    4.708
    У меня какое-то двоякое чувство ... не совсем поняла этот выбор ... поет не плохо, но не на столько уж и хорошо. Но, конечно, если брать в расчет то, что этот конкурс давно перестал быть творческим, то можно посылать кого угодно))
     
    Незнакомка, 13 мар 2017
    #20
    олег, bizarre, SevenIGI и 3 другим нравится это.
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