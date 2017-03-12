Евровидение — 2017

Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем ГастЫр БайтЫр, 12 мар 2017.
Гениальный "расчет" со стороны России, что, даже ни одна упоротая хохлособака не посмеет гавкать в сторону инвалида ни по морально-этическим, ни еУропопЭйским ценностям.
А поехал бы "Шнур" кричали бы "посмотрите на эту быдло Россию" она вот, вся такая.
я не знаю истинного расчёта, но я послушал как она поёт, действительно хорошо ...
Ну Шнур бы не поехал.Маты наши в гейропе не понимают.
Но все таки у меня какие то двоякие чувства.
Инвалиды против пида*** ..Это пипец
А им не надо ниче понимать он тупо выйдет на сцену в чем мать родила, с бутылкой водки и этого было бы достаточно ))
ГастЫр БайтЫр поет то она хорошо, но не настолько хорошо для Евровида. WoWan правильно сказал "инвалиды против пида***" это ппц. Такое ощущение, что это не конкурс голоса, а конкурс инвалидов, коеми пид-ы и являются так же.
это давно не конкурс голоса ... политика уже давно в нём ...
не соглашусь, пид-ы, не инвалиды, пид-ы просто пид-ы ....
Я вот тоже вроде достаточно толерантна, но зачем? Не понимаю, вызвать жалость у толерантной Европы, что ли,
Потом можно будет глумится что инвалида засудили и козни ей устроили.
Слабый ход мне кацца
Наши проиграли к сож((
И да..завтра на ЕВРО будут только инвалиды .
И попробуй не выбери
Слабый расчет. Параолимпийцев бортануть им не помешали ни моральные ценности, ни европейская толерантность.
О чем с дикарями вообще говорить можно
https://russian.rt.com/world/article/367691-cnn-kannibalism-video
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Ну тут еще( я искренне надеюсь) плевок в наш музбомонд .
Киркоровыпугачевыбасковы отсасывают в сторонке и понимают свою полную никчемность.
Думаю что не за горами серьезные перемены .
Все скатилось в тартарары .
каким таким ценностям, тем ценностям по которым убивают детей на Донбассе?
и про паралимпийцев уже заметила @Laleo в тему
смешно про "ценности"
Из интернету:
Жаль, сколько же грязи на нее выльют
Ребяяят, ну извините, что забыл "ценности" взять в кавычки. Понятно, что у нас разные с ними ценности, но упоротые все же будут побаиваться своих хозяев из гейЕуропы там самым неадекватное освещение России в укрозомоСМИ, возможно не будет таким агрессивным.
Ну что ж начинается .
Сайт "Миротворец"
Это не сколько расчет, сколько достаточно тонкий, что даже толстый, намек, чем является для России Евровидение - сборищем инвалидов с пи*сами... Собственно, этим она и показала - что если там выступают психические инвалиды, то от России будет душевно совершенно здоровый человек, пусть и в инвалидной коляске.
это выступление за всех паралимпийцев России лишенных без оснований права показать свою силу и волю.
я вообще не удивлюсь, если Россию не допустят
Обидно за олимпиаду и параолимпийцев, а в этой клоунаде можно и не участвовать
У меня какое-то двоякое чувство ... не совсем поняла этот выбор ... поет не плохо, но не на столько уж и хорошо. Но, конечно, если брать в расчет то, что этот конкурс давно перестал быть творческим, то можно посылать кого угодно))
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