И тебе котолайк.Небольшой отчет по девайсу:1) шумит (после бесшумной газовой духовки аж странно), при включении конвекции начинает ещё больше шуметь, но мне не критично.2) стол под ней не греется вообще, в 5 см от стенок тепло не чувствуется.3) на высокотемпературных режимах стенки нагреваются (она тонкостенная), оба стекла тоже4) по окончанию раздается звонок и тренирует условные рефлексы у домашних5) на рабочем столе такую мелкоту держать неудобно, будем ей искать место повыше.6) есть блокировка кнопок от детей, дверца не блокируется7) дверца полностью открывается и фиксируется в этом положении (у некоторых моделей она не фиксируется)8) есть разогрев и разморозка. дольше, чем в микроволновке (но у меня её не было и как-то и не надо было). на режиме разморозки очень круто подходит дрожжевое тесто, потом сразу на режим выпечки переключить и ждать звонка.9) стандартные программы на английском; кнопками и ручками можно менять температуру и время10) дети частично разобрались, но постоянно бегают включать свет и смотреть,что там происходит11) курица готовится чуть быстрее, чем в газовой.12) отпечатки пальцев - это даа, но нержавейку отмывать удобно.13) остывает довольно быстро14) весит меньше кофеварки (у печки короткий шнур, пришлось их местами менять)малиновая помадка для булочек очень вкусная, надо делать двойную порцию, бо до булочек её съедают.