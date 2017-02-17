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Духовка

Тема в разделе 'Бытовая техника', создана пользователем пряник, 17 фев 2017.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.934
    А нужна ли она или чем заменить?
    В планах расставание с газовой плитой. Отдельно прикуплена газовая варочная поверхность, с духовым шкафом вопрос остается открытым. Мне он нужен в половину(или даже более) меньше, чем сейчас в плите. На рынке по более-менее приемлемой цене есть узкие вертикальные шкафы, а мне бы наоборот невысокий, но широкий (а их нет или по цене крыла самолета).
    Голову посещает мысль прикупить отдельную электропечку или даже типа мфу, где и гриль и кофеварка, например
    [​IMG]
    Кто-то с подобными девайсами имел активные отношения? Насколько удобно и какие недостатки?
     
    пряник, 17 фев 2017
    #1
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  3. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.669
    Электродуховка с грилем и конвекцией... в Алина - Электроник можно посмотреть.. чтобы в комплекте с кофеваркой - таких не видела
     
    Анаконда, 17 фев 2017
    #2
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  4. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.574
    МФУ - непрактично, на мой взгляд. Кофеварка накроется намного быстрее, особенно, если капельная, как на фото.
     
    Vladm, 17 фев 2017
    #3
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  5. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.647
    Не покупайте комбайны всякие, это чушь! Когда оно поёт, варит, шпарит гладит и если, чё огород полить может. Я на такой женат! :D:D(036) Оно один раз сломается всё вместе, к маме уйдёт и всё! :D:D:D
     
    Warlock, 17 фев 2017
    #4
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  6. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.934
    Так её вроде и чинить не очень хлопотно.
    Вот, на это и рассчитываю. Что в моё отсутствие или в момент присутствия у меня лени, мужики справятся сами с приготовлением завтрака и выпечкой некоммерческой партии булочек
     
    пряник, 17 фев 2017
    #5
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  7. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.574
    Там один пластик, причём хрупкий. Я две капельных кофеварки износил, в обеих развалились пластиковые фигнюшки - в одной клапан, который закрывал выход при отсутствии посудины, в другой - держатель трубочки.
     
    Vladm, 17 фев 2017
    #6
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  8. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.934
    Ну вот, сбылась мечта идиота
    теперь у меня есть онааааа !!!!
    [​IMG]
     
    пряник, 3 мар 2017
    #7
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  9. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.574
    И как впечатления? Стол под собой не шибко греет?
     
    Vladm, 3 мар 2017
    #8
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  10. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.934
    Она пока прогревается до комнатной температуры и вокруг неё водят хороводы. Про стол уже завтра, но у мну с этим нет особых проблем - плитка. На картинке кажется очень маленькой, по факту можно 2 противня с чем-то плоским или 1 средняя курица влезет. С конвекцией и грилем, но без вертела. Формы от обычной духовки подошли (кроме одной очень огромной)
     
    пряник, 3 мар 2017
    #9
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  11. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.574
    А-а-а. Так фотка не Ваша? Я увидел пироженки, и решил, что Вы уже провели "испытание боем".
     
    Vladm, 3 мар 2017
    #10
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  12. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.934
    Тороплюсь похвастаться. :D
    Не, фотка из интернету. У нас пироженки не в ходу. Завтра тест-драйв будут юннаты и кот проводить, у них в планах пицца и рогалики (кот будет везде нос совать и посмотрит "телевизор"), а у меня таки кура или ейные запчасти
     
    пряник, 3 мар 2017
    #11
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  13. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.574
    Потрогайте стекло - сильно ли греется. А то будет пострадавший нос.
     
    Vladm, 3 мар 2017
    #12
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  14. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.934
    Там двойное. Судя по отзывам она нагревается, но не критично.
     
    пряник, 3 мар 2017
    #13
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  15. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.844
    коте.jpg кот.jpg
    Пряник тебе фоток пару
     
    WoWaN, 4 мар 2017
    #14
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  16. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.934
    И тебе котолайк.
    [​IMG]

    Небольшой отчет по девайсу:
    1) шумит (после бесшумной газовой духовки аж странно), при включении конвекции начинает ещё больше шуметь, но мне не критично.
    2) стол под ней не греется вообще, в 5 см от стенок тепло не чувствуется.
    3) на высокотемпературных режимах стенки нагреваются (она тонкостенная), оба стекла тоже
    4) по окончанию раздается звонок и тренирует условные рефлексы у домашних
    5) на рабочем столе такую мелкоту держать неудобно, будем ей искать место повыше.
    6) есть блокировка кнопок от детей, дверца не блокируется
    7) дверца полностью открывается и фиксируется в этом положении (у некоторых моделей она не фиксируется)
    8) есть разогрев и разморозка. дольше, чем в микроволновке (но у меня её не было и как-то и не надо было). на режиме разморозки очень круто подходит дрожжевое тесто, потом сразу на режим выпечки переключить и ждать звонка.
    9) стандартные программы на английском; кнопками и ручками можно менять температуру и время
    10) дети частично разобрались, но постоянно бегают включать свет и смотреть,что там происходит
    11) курица готовится чуть быстрее, чем в газовой.
    12) отпечатки пальцев - это даа, но нержавейку отмывать удобно.
    13) остывает довольно быстро
    14) весит меньше кофеварки (у печки короткий шнур, пришлось их местами менять)
    малиновая помадка для булочек очень вкусная, надо делать двойную порцию, бо до булочек её съедают.
     
    пряник, 4 мар 2017
    #15
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  17. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.574
    Можно на стенку прифигачить, примерно вот так:

    [​IMG]
    Есть, кончено, средства для нержавейки. Но мне больше нравится чистить нержавейку средством для стеклокерамических плит. Оно с мелким абразивным порошком и глицерином. После чистки нержавейка выглядит, как будтотолько что из магазина.
     
    Vladm, 4 мар 2017
    #16
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  18. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.669
    странно... ничего не шумит у меня.. электродуховка.. конвекция, гриль - решётка + вертел..
     
    Анаконда, 4 мар 2017
    #17
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  19. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.574
    Крутиляторы у всех разные. Большие шумят меньше.
     
    Vladm, 4 мар 2017
    #18
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  20. SevenIGI

    SevenIGI Гений

    На форуме с:
    14 окт 2015
    Сообщения:
    125
    Была у меня печь одна...... короч, фуфел это все ребята! Нормальная электрическая духовка НАШЕ все! )))
     
    SevenIGI, 5 мар 2017
    #19
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  21. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.647
    В Тираэте продаются крепления на стену. Как-раз на неё. Не благодарите. :D:D:D
     
    Warlock, 5 мар 2017
    #20
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