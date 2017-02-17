А нужна ли она или чем заменить? В планах расставание с газовой плитой. Отдельно прикуплена газовая варочная поверхность, с духовым шкафом вопрос остается открытым. Мне он нужен в половину(или даже более) меньше, чем сейчас в плите. На рынке по более-менее приемлемой цене есть узкие вертикальные шкафы, а мне бы наоборот невысокий, но широкий (а их нет или по цене крыла самолета). Голову посещает мысль прикупить отдельную электропечку или даже типа мфу, где и гриль и кофеварка, например Кто-то с подобными девайсами имел активные отношения? Насколько удобно и какие недостатки?