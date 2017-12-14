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Дубленка (муж), продаю...

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Серж1, 14 дек 2017 в 13:30.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.784
    Натуральная дубленка в отличном состоянии на крупного дядьку. Модель типа "Пилот". Размер 54-56. Рост наверное на 180 и выше. Длину рукава можно отворотами регулировать. Дубленка тепючая, шо можно в сугробе спать. Есть съемный капюшон на змейке.

    Была куплена б/у в Москве примерно за 100-150 бакинских. Одевал пару раз, но я в ней тону, поэтому сразу же купил другую которую юзаю до сих пор.

    Цена вопроса всего 600 руб., это щас даже не 40 дол...

    ЗЫ: Если кому нужна замерю сантиметром рукава, спину, грудь, но и померять никто не отменял:)
     

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      IMGA0516.JPG
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      40
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      IMGA0509.JPG
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    Серж1, 14 дек 2017 в 13:30
    #1
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  3. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.417
    Я-бы взял, но думаю зимы не будет. ;)
     
    Warlock, 14 дек 2017 в 13:43
    #2
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  4. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.784
    если будет зима, то цена резко пойдет в гору пропорционально минусовым градусам!!!:D
     
    Серж1, 14 дек 2017 в 15:33
    #3
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  5. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    3.174
    готовь сани летом ))))
     
    Санек, 14 дек 2017 в 15:47
    #4
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  6. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.417
    Саня (тёска) я и так готов всегда, чё нас готовить?
     
    Warlock, 14 дек 2017 в 15:48
    #5
  7. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    3.174
    ну да
     
    Санек, 14 дек 2017 в 15:50
    #6