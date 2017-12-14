Дубленка (муж), продаю...

Натуральная дубленка в отличном состоянии на крупного дядьку. Модель типа "Пилот". Размер 54-56. Рост наверное на 180 и выше. Длину рукава можно отворотами регулировать. Дубленка тепючая, шо можно в сугробе спать. Есть съемный капюшон на змейке. Была куплена б/у в Москве примерно за 100-150 бакинских. Одевал пару раз, но я в ней тону, поэтому сразу же купил другую которую юзаю до сих пор. Цена вопроса всего 600 руб., это щас даже не 40 дол... ЗЫ: Если кому нужна замерю сантиметром рукава, спину, грудь, но и померять никто не отменял