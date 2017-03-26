Дороги, состояние дорог ПМР

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем АMIG0, 26 мар 2017.
Делимся состоянием дорог ,с описанием,датой и привязкой к месту проблемного участка.
А что тут говорить
Вы же знаете состояние дорог в нашем крае ужасное
Вспоминаю как клеили на задние стекла в машинах стишки типа" я плачу налоги, женя нина где мои дороги" )) шось такое..при том что дороги были намного лучше того что наблюдаем сегодня...оч интересно какие стихи будут теперь
ну посмотрим посмотрим )))) ТСВ недавно вопило что денег на капитальный ремонт нет но ямы будем заделывать вовремя, поскольку не догадался сфоткать - говорю так перекресток ул. Одесская ул. Тимирязева - чудо - дырки заделаны - частенько там езжу. Не фонтан как бы. Но хоть так. Кстати говорили что Бульвар Гагарина будут делать полностью.
Врут. Деньги на дороги есть. Но Правительство значительную часть дорожных денег направляет на зарплаты бюджетников ибо у нас соц статьи в приоритете.
Судя по всему двор по Федько...
вот хорошо бы если бы обязали наших страховщиков раз уж получили такую плюшку в виде ОСАГО - часть средств по результатам года из полученных за неё прибыли будьте любезны на дороги ....
г.Бендеры ул. Титова ехать невозможно , а эта дорога связывает центр города с жилыми микрорайонами , там легче новую дорогу проложить чем эту ремонтировать
Точно, ОСАГО... Нужно срочно бежать и делать... А то ведь 1 число не за горами... Меня почему-то каждое утро на посту при выезде тормозят, интересуются состоянием здоровья, заботливые бл...
С какой стати? Эти деньги идут на компенсации потерпевшим... А деньги на дороги автолюбители платят каждый год, только как правильно выше заметили эти деньги идут на соц выплаты
PS
А про прибыль, ну тут такое дело... Я бы тогда раскулачил Шериф и другие конторы которые возят товар большегрузами
а с такой стати - пркиньте сколько соберут те СК и сколько будет потерпевших - статистика ДТП за прошлый год вам в помощь
имел я дело с одной страховой как то раз так вот там директор и не безизвестный товарищ сын небезивесного гаишника аж уписивались что у нас нет ОСАГО когда подсчитывали скока бы они получили даже с учетом выплаты всех компенсаций - не вижу ничего плохо если часть этих денег пойдет на дороги кстати это косвенно и в их интересах
А сколько примерно у нас авто зарегистрировано? Хоть примерную циферь...И сколько будут выплаты, от и до... Дело понятное, что СК себе в убыток не будут работать... Думаю, что дело довольно прибыльное. Имел "счастье" оставить свой номер телефона в одной укр.СК... Теперь в конце каждого месяца обзвон м предупреждением, что у меня заканчивается страховой полис и я могу приобрести его у них...
ПыСы. Молд.страховка у нас проходит? Совместно с нашей чтоб...Или вместо нашей...
Общее число автомобилей, прицепов, мотоциклов и мопедов в Приднестровье в последние 6 лет выросло более чем на 20 тысяч – с 167,3 тыс. в 2009 году до 188,8 тыс. в 2014 году. Количество http://vestipmr.info/articles/2014/12/09/chislo-avtomobiley-v-pridnestrove-s-kazhdym-godom
Думаю теперь наша будет отдельно молдавская отдельно а что касается выплат ..очень сомневаюсь что они будут возмещать ущерб - так процентов 50 может и возместят а остальное за свои тем более я думаю СК не потеряет - так как будет через суд вытягивают из виновных в ДТП
Эх...не видали вы ужасных дорог (пардон, направлений!), после которых 80% наших кажутся автобанами!
В казино выигрывает только хозяин казино!
"...достаточно обратиться к данным «Российского союза автостраховщиков» (РСА). Они свидетельствуют, что за прошлый год (2012) агенты страховых компаний продали сине-зеленых бумажек (полисов ОСАГО) на сумму в 120,9 миллиарда рублей (на 13% больше чем в 2011).
А вот выплатили пострадавшим в ДТП за это время чуть больше половины этой суммы 61,97 миллиарда. Другими словами, их прибыль от бизнеса на ОСАГО держится, как и в году предыдущем, примерно на уровне 100%. Хорошо устроились, в общем."
http://www.km.ru/avto/2013/02/26/go...-prinosit-strakhovshchikam-pochti-100-pribyli"
ну я бы не хотел в этой теме это обсуждать ) вот в ПМР с дорогами реально уже ситуация
Все познается в сравнении! Достаточно раз в месяц выехать на Украину...все станет не так уж трагично.
я бы выехал )) но ну их нафиг )) надеюсь что потомки дако-римлян хоть до этой ситуации не докатятся )) им шаг один )) до евроблагополучия )
В этой теме обсуждаем дороги ПМР, на Украине знаем состояние дорог и там мы никак не можем повлиять на изменения,попробуем,кто знает - может к нашим "замечаниям" на форуме прислушается и будут что-то менять,к примеру по ул.К Либнехта (напротив Максимума/Ориона)по тротуарам ходить невозможно .Если ваш сосед живет плохо/бедно значить вам так же надо жить?
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