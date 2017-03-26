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Дороги, состояние дорог ПМР

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем АMIG0, 26 мар 2017.

0/5, Голосов: 0
Страница 1 из 4
  1. TopicStarter Overlay
    АMIG0

    АMIG0 Гений

    На форуме с:
    17 июл 2016
    Сообщения:
    214
    Делимся состоянием дорог ,с описанием,датой и привязкой к месту проблемного участка. 3_003.jpg
     
    АMIG0, 26 мар 2017
    #1
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  3. Den1s

    Den1s Новичок

    На форуме с:
    26 мар 2017
    Сообщения:
    1
    А что тут говорить
    Вы же знаете состояние дорог в нашем крае ужасное
     
    Den1s, 26 мар 2017
    #2
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  4. Nick

    Nick Гений

    На форуме с:
    6 авг 2016
    Сообщения:
    534
    Вспоминаю как клеили на задние стекла в машинах стишки типа" я плачу налоги, женя нина где мои дороги" )) шось такое..при том что дороги были намного лучше того что наблюдаем сегодня...оч интересно какие стихи будут теперь (724)
     
    Nick, 26 мар 2017
    #3
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  5. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.817
    ну посмотрим посмотрим )))) ТСВ недавно вопило что денег на капитальный ремонт нет но ямы будем заделывать вовремя, поскольку не догадался сфоткать - говорю так перекресток ул. Одесская ул. Тимирязева - чудо - дырки заделаны - частенько там езжу. Не фонтан как бы. Но хоть так. Кстати говорили что Бульвар Гагарина будут делать полностью.
     
    Граф Люцифер, 26 мар 2017
    #4
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  6. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.075
    Врут. Деньги на дороги есть. Но Правительство значительную часть дорожных денег направляет на зарплаты бюджетников ибо у нас соц статьи в приоритете.
     
    Пиксель, 26 мар 2017
    #5
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  7. Nick

    Nick Гений

    На форуме с:
    6 авг 2016
    Сообщения:
    534
    image-0-04-04-0b7dd1fad179ffb1db27a82da9daa96e4c167f3d378626fd8cbaa36368a44846-V.jpg image-0-04-04-3b9b9371df51dee3f39c1d9ac5af583d06bc38dd4c91f1e7365c8ea21fee09c5-V.jpg
    Судя по всему двор по Федько...
     
    Nick, 26 мар 2017
    #6
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  8. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.817
    вот хорошо бы если бы обязали наших страховщиков раз уж получили такую плюшку в виде ОСАГО - часть средств по результатам года из полученных за неё прибыли будьте любезны на дороги ....
     
    Граф Люцифер, 26 мар 2017
    #7
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  9. spartanik14

    spartanik14 Гений

    На форуме с:
    16 фев 2017
    Сообщения:
    92
    г.Бендеры ул. Титова ехать невозможно , а эта дорога связывает центр города с жилыми микрорайонами , там легче новую дорогу проложить чем эту ремонтировать
     
    spartanik14, 26 мар 2017
    #8
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  10. Elektron72

    Elektron72 Гений

    На форуме с:
    19 авг 2015
    Сообщения:
    176
    Точно, ОСАГО... Нужно срочно бежать и делать... А то ведь 1 число не за горами... Меня почему-то каждое утро на посту при выезде тормозят, интересуются состоянием здоровья(beer), заботливые бл...:D
     
    Elektron72, 26 мар 2017
    #9
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  11. Фломастер

    Фломастер Гений

    На форуме с:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    1.593
    С какой стати? Эти деньги идут на компенсации потерпевшим... А деньги на дороги автолюбители платят каждый год, только как правильно выше заметили эти деньги идут на соц выплаты
    PS
    А про прибыль, ну тут такое дело... Я бы тогда раскулачил Шериф и другие конторы которые возят товар большегрузами
     
    Фломастер, 26 мар 2017
    #10
  12. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.817
    а с такой стати - пркиньте сколько соберут те СК и сколько будет потерпевших - статистика ДТП за прошлый год вам в помощь
     
    Граф Люцифер, 26 мар 2017
    #11
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  13. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.817
    имел я дело с одной страховой как то раз так вот там директор и не безизвестный товарищ сын небезивесного гаишника аж уписивались что у нас нет ОСАГО когда подсчитывали скока бы они получили даже с учетом выплаты всех компенсаций - не вижу ничего плохо если часть этих денег пойдет на дороги кстати это косвенно и в их интересах
     
    Граф Люцифер, 26 мар 2017
    #12
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  14. Elektron72

    Elektron72 Гений

    На форуме с:
    19 авг 2015
    Сообщения:
    176
    А сколько примерно у нас авто зарегистрировано? Хоть примерную циферь...И сколько будут выплаты, от и до... Дело понятное, что СК себе в убыток не будут работать... Думаю, что дело довольно прибыльное. Имел "счастье" оставить свой номер телефона в одной укр.СК... Теперь в конце каждого месяца обзвон м предупреждением, что у меня заканчивается страховой полис и я могу приобрести его у них...

    ПыСы. Молд.страховка у нас проходит? Совместно с нашей чтоб...Или вместо нашей...
     
    Last edited: 26 мар 2017
    Elektron72, 26 мар 2017
    #13
  15. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.817
    Общее число автомобилей, прицепов, мотоциклов и мопедов в Приднестровье в последние 6 лет выросло более чем на 20 тысяч – с 167,3 тыс. в 2009 году до 188,8 тыс. в 2014 году. Количество http://vestipmr.info/articles/2014/12/09/chislo-avtomobiley-v-pridnestrove-s-kazhdym-godom
    Думаю теперь наша будет отдельно молдавская отдельно а что касается выплат ..очень сомневаюсь что они будут возмещать ущерб - так процентов 50 может и возместят а остальное за свои тем более я думаю СК не потеряет - так как будет через суд вытягивают из виновных в ДТП
     
    Граф Люцифер, 26 мар 2017
    #14
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  16. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.866
    Эх...не видали вы ужасных дорог (пардон, направлений!), после которых 80% наших кажутся автобанами!
     
    ОДОБРЯМС, 26 мар 2017
    #15
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  17. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.866
    В казино выигрывает только хозяин казино!
    "...достаточно обратиться к данным «Российского союза автостраховщиков» (РСА). Они свидетельствуют, что за прошлый год (2012) агенты страховых компаний продали сине-зеленых бумажек (полисов ОСАГО) на сумму в 120,9 миллиарда рублей (на 13% больше чем в 2011).
    А вот выплатили пострадавшим в ДТП за это время чуть больше половины этой суммы 61,97 миллиарда. Другими словами, их прибыль от бизнеса на ОСАГО держится, как и в году предыдущем, примерно на уровне 100%. Хорошо устроились, в общем."

    http://www.km.ru/avto/2013/02/26/go...-prinosit-strakhovshchikam-pochti-100-pribyli"
     
    ОДОБРЯМС, 26 мар 2017
    #16
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  18. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.817
    ну я бы не хотел в этой теме это обсуждать ) вот в ПМР с дорогами реально уже ситуация
     
    Граф Люцифер, 26 мар 2017
    #17
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  19. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.866
    Все познается в сравнении! Достаточно раз в месяц выехать на Украину...все станет не так уж трагично.
     
    ОДОБРЯМС, 26 мар 2017
    #18
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  20. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.817
    я бы выехал )) но ну их нафиг )) надеюсь что потомки дако-римлян хоть до этой ситуации не докатятся )) им шаг один )) до евроблагополучия )
     
    Граф Люцифер, 26 мар 2017
    #19
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  21. TopicStarter Overlay
    АMIG0

    АMIG0 Гений

    На форуме с:
    17 июл 2016
    Сообщения:
    214
    В этой теме обсуждаем дороги ПМР, на Украине знаем состояние дорог и там мы никак не можем повлиять на изменения,попробуем,кто знает - может к нашим "замечаниям" на форуме прислушается и будут что-то менять,к примеру по ул.К Либнехта (напротив Максимума/Ориона)по тротуарам ходить невозможно .Если ваш сосед живет плохо/бедно значить вам так же надо жить?
     
    АMIG0, 26 мар 2017
    #20
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