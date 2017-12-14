Доколе? Или как заставить кошку приносить доход в семью.

Вчера, подсчитывая финансы, после оплаты всех счетов, похода в Шериф и пр., я обнаружил, что денег на прививку кошке нет, а прививку надо сделать в декабре. В общем я сказал своей кошке Василисе, что надо бы принести немного деньжат на прививку, да ещё и на переноску новую. В старой переноске мы ездили в другой дом в гости, на пару дней, ей там очень не понравилось, и теперь у Василисы психологическая травма, в эту сумку её теперь не засунуть никак. Нужна новая другой формы, желательно в форме пасти крокодила, чтоб она не боялась. Говорю, Васька, давай-ка, дорогуша, иди принеси мне денег, на твои же собственные нужды. И что вы думаете, она посмотрела на меня, как будто я попросил помочь завести машину с толкача, принести газовый ключ с сарая... Не, я понимаю, если бы я там трактор попросил гусеничный подогнать, понятно, что чисто физически, для кошки это было бы очень трудно, но деньги! Можно в зубах принести же! Вот мол кошки могут в параллельную реальность гонять, ну вот и сгоняй Василиса примудрая, давай, а то и умеешь только сардельки воровать, корм для рыбок сжирать, зажигалки под холодильник загонять. Короче, знаете что, я думаю, что все эти отмазки, типа, я же твой питомец, у меня лапки, и прочее, это всё наглое манипулирование нами. Кстати, этими самыми лапками, научилась окно открывать, что-бы в дом залезать, хвостик греть. Коты, как члены семьи, должны приносить доход!!! Я продолжаю ей говорить про деньги, а она только нагло ухмыляется и как-бы намекая, вылизывает в районе подхвоста, дело с мёртвой точки не как не сдвигается. Читать она умеет, а вы думаете, кто по выходным пишет, когда я на подработки хожу, что-бы её прокормить. Может у кого есть какие предложения? В общем, предлагаю обсудить без посторонних лап, (уберите шерстяных от монитора) пока она где-то на улице гуляет с друзьями, как заставить этих шерстяных добывать деньги. Нет, я не употреблял ничего, я и сейчас серьёзно говорю