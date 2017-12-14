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Доколе? Или как заставить кошку приносить доход в семью.

Тема в разделе 'Юмор', создана пользователем Warlock, 14 дек 2017 в 19:50.

?

Считаете ли вы, что кошка должна приносить доход в семью?

  1. (я человек) - Конечно, пшистые должны добывать деньги!

    1 голосов
    16,7%

  2. (я человек) - Нет, котики должны приносить нам радость!

    2 голосов
    33,3%

  3. (я Кот) - Ты там опупел, что-ли, двуногий? Иди работай, раб!

    1 голосов
    16,7%

  4. (я Кот) - Да, я работаю, корова у меня, хозяйство..!

    1 голосов
    16,7%

  5. (я собака) - готова охранять за еду.

    0 голосов
    0,0%

  6. (я собака) - пора бежать с этого дурдома в лес, на ёлку.

    1 голосов
    16,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.428
    Вчера, подсчитывая финансы, после оплаты всех счетов, похода в Шериф и пр., я обнаружил, что денег на прививку кошке нет, а прививку надо сделать в декабре. В общем я сказал своей кошке Василисе, что надо бы принести немного деньжат на прививку, да ещё и на переноску новую. В старой переноске мы ездили в другой дом в гости, на пару дней, ей там очень не понравилось, и теперь у Василисы психологическая травма, в эту сумку её теперь не засунуть никак. Нужна новая другой формы, желательно в форме пасти крокодила, чтоб она не боялась.
    Говорю, Васька, давай-ка, дорогуша, иди принеси мне денег, на твои же собственные нужды.
    И что вы думаете, она посмотрела на меня, как будто я попросил помочь завести машину с толкача, принести газовый ключ с сарая...
    Не, я понимаю, если бы я там трактор попросил гусеничный подогнать, понятно, что чисто физически, для кошки это было бы очень трудно, но деньги! Можно в зубах принести же!
    Вот мол кошки могут в параллельную реальность гонять, ну вот и сгоняй Василиса примудрая, давай, а то и умеешь только сардельки воровать, корм для рыбок сжирать, зажигалки под холодильник загонять.
    Короче, знаете что, я думаю, что все эти отмазки, типа, я же твой питомец, у меня лапки, и прочее, это всё наглое манипулирование нами. Кстати, этими самыми лапками, научилась окно открывать, что-бы в дом залезать, хвостик греть.
    Коты, как члены семьи, должны приносить доход!!!
    Я продолжаю ей говорить про деньги, а она только нагло ухмыляется и как-бы намекая, вылизывает в районе подхвоста, дело с мёртвой точки не как не сдвигается. Читать она умеет, а вы думаете, кто по выходным пишет, когда я на подработки хожу, что-бы её прокормить.

    Может у кого есть какие предложения?

    В общем, предлагаю обсудить без посторонних лап, (уберите шерстяных от монитора) пока она где-то на улице гуляет с друзьями, как заставить этих шерстяных добывать деньги.
    Нет, я не употреблял ничего, я и сейчас серьёзно говорю ;)
     
    Warlock, 14 дек 2017 в 19:50
    #1
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  3. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.428
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    Warlock, 14 дек 2017 в 19:55
    #2
    Lёka, VIGO, Vladm и ещё 1-му нравится это.
  4. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.100
    Мы тебя не поддерживаем.
    У нас в семье котоцентризм.
    И есть устойчивое убеждение, что инопланетяне уже давно среди нас, но маскируются в тёплые пушистые комочки. Они осуществляют ненасильственный захват человечества - люди добровольно, по собственной инициативе им служат.
    Короче, не отвлекай от ублажения его котейшества всякими пустяками и глупостями. И не гневай кота своего, а то в темноте бросится тебе под ноги и ты БДЫЩЬ и ... упал! Потерял сознание,очнулся-гипс!
     
    пряник, 14 дек 2017 в 20:03
    #3
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  5. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    6.499
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    Vladm, 14 дек 2017 в 20:09
    #4
    Lёka, VIGO, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.428
    Clipboard01_yapfiles.ru.jpg
     
    Warlock, 14 дек 2017 в 20:20
    #5
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  7. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    5.654
    ага ..просто грибочков покушал (036) грибочки в этом году славные ...
     
    Граф Люцифер, 14 дек 2017 в 20:24
    #6
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  8. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.428
     
    Warlock, 14 дек 2017 в 20:25
    #7
    Lёka, Оптик и Граф Люцифер нравится это.
  9. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.100
    Мне не нравится опрос в этой теме!
    Котики тебе не должны НИЧЕГО!!!
    Они снисходительны к тебе, двуногий. Позволяют о себе заботиться и выражать восхищение. Почему ты не ценишь время, проведенное рядом с Василисой и её взгляд на тебя, как на какашечку? Ты должен этому радоваться и утирать слёзы умиления.
    Служи котикам!
     
    пряник, 14 дек 2017 в 20:31
    #8
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  10. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.428
    • — Мужичок, вы пошто животно мучите?!
      — А я что — кажну соплю спрашивать буду?
      — Продай котейка!
      — Пожаласта! Вам всю свесить?
      — Всю! Подарю мамы, на аменины. (с)
    • [​IMG]
    • [​IMG]
     
    Warlock, 14 дек 2017 в 20:37
    #9
    VIGO, Lёka, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  11. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.100
    Вспомни о том, что кот - это отличная приманка для человеков.
    Вот надо тебе кого-то заманить в своё логово, ты уже устал убалтывать, а в ответ "ой, я не могу, тороплюсь, внуки не разрешают..." И ты такой "А у меня дома есть кошак" и всё, жертва идет смотреть кошака. (а если не идет, то нафига тебе такая жертва, которая не любит животных?)
     
    пряник, 14 дек 2017 в 20:47
    #10
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  12. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.428
    пряник,человеков приманить...та у меня воображение на столько богато, что его пора на ночь запирать в сейфе. :D:D:D
     
    Warlock, 14 дек 2017 в 20:50
    #11
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  13. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    17.704
    Ваще-то есть прецеденты...вспомните про кота в сапогах - неплохой доход принес хозяину. Понятно, мужик...бабы (котов) больше норовят на иждивении находиться.
     
    ОДОБРЯМС, 14 дек 2017 в 20:51
    #12
    Lёka, Warlock и Vladm нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.428
    [​IMG]
     
    Warlock, 14 дек 2017 в 20:56
    #13
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  15. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.428
    kot.jpg
     
    Warlock, 14 дек 2017 в 21:02
    #14
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