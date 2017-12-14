Доколе? Или как заставить кошку приносить доход в семью.

Вспомни о том, что кот - это отличная приманка для человеков.

Вот надо тебе кого-то заманить в своё логово, ты уже устал убалтывать, а в ответ "ой, я не могу, тороплюсь, внуки не разрешают..." И ты такой "А у меня дома есть кошак" и всё, жертва идет смотреть кошака. (а если не идет, то нафига тебе такая жертва, которая не любит животных?)

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