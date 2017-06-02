безоговорочной поддержки ПМР.

А ведь нам сейчас ОЧЕНЬ нужны деньги и просим мы их именно в России.

А кто девушку ужинает — тот её и танцует...

Поэтому можно предположить, что позиция нашего Президента может немного измениться в сторону большей гибкости.