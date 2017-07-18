Есть ли такая еще тема... Либо я форум засоряю... Тем много создаю... Если так-то тему удалить. И так. Я бы хотел поговорить о "догхантерах". Я англ.яз не знаю, и не знаю как это расшифровываться, вроде, "охотники на собак". Интересно узнать отношение народа к ним, т.к. тема важная ибо там фигурирует яд. От него, возможно, умирают и собаки, имеющие хозяина. Ходят слухи о том, что "догхантеры" жестоко расправляются с собаками. Но с другой стороны защитников животных больше, и они угрожают расправой "догхантерам. Причем, как говорят последние, очень жестокой. Моё мнение в этом вопросе -Человек превыше всего. Так даже в Писании написано. Но я и "догхантеров" не поддерживаю, потому что, думаю что собака мучиться перед вечной смертью.Однако, собачка могла покусать и Вас. Моё мнение нейтральное. А что вы думаете об охотниках на собак?!