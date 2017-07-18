Догхантеры

Суть поста непонятна!

А если мнение хочешь услышать, то Я против отстрела собак! Ибо не собаку нужно стрелять, а воздействовать на хозяина этой собаки., в крайних случаях - уголовка.

Чем собака виновата, если у нее хозяин мудак?

А на счёт охотников и этих мудаков которые отстреливают собак, так я считаю что это отбросы общества.

Отношение к тому, кто охотится на животных у меня особое.

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