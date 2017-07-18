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Догхантеры

Тема в разделе 'Флора и фауна', создана пользователем МаксимКо, 18 июл 2017.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    МаксимКо

    МаксимКо Гений

    На форуме с:
    27 июн 2017
    Сообщения:
    192
    Есть ли такая еще тема... Либо я форум засоряю... Тем много создаю... Если так-то тему удалить.

    И так. Я бы хотел поговорить о "догхантерах". Я англ.яз не знаю, и не знаю как это расшифровываться, вроде, "охотники на собак". Интересно узнать отношение народа к ним, т.к. тема важная ибо там фигурирует яд. От него, возможно, умирают и собаки, имеющие хозяина. Ходят слухи о том, что "догхантеры" жестоко расправляются с собаками. Но с другой стороны защитников животных больше, и они угрожают расправой "догхантерам. Причем, как говорят последние, очень жестокой. Моё мнение в этом вопросе -Человек превыше всего. Так даже в Писании написано. Но я и "догхантеров" не поддерживаю, потому что, думаю что собака мучиться перед вечной смертью.Однако, собачка могла покусать и Вас.
    Моё мнение нейтральное.
    А что вы думаете об охотниках на собак?!
     
    МаксимКо, 18 июл 2017
    #1
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  3. gost2016

    gost2016 Гений

    На форуме с:
    26 окт 2016
    Сообщения:
    211
    Суть поста непонятна!
    А если мнение хочешь услышать, то Я против отстрела собак! Ибо не собаку нужно стрелять, а воздействовать на хозяина этой собаки., в крайних случаях - уголовка.
    Чем собака виновата, если у нее хозяин мудак?
    А на счёт охотников и этих мудаков которые отстреливают собак, так я считаю что это отбросы общества.
    Отношение к тому, кто охотится на животных у меня особое.
     
    gost2016, 18 июл 2017
    #2
  4. фельдфебель

    фельдфебель Гений

    На форуме с:
    4 июл 2014
    Сообщения:
    1.296
    Я о них, вообще, не думаю.
     
    фельдфебель, 18 июл 2017
    #3
    Анаконда, МаксимКо и Незнакомка нравится это.
  5. Skazka

    Skazka Гений

    На форуме с:
    15 июн 2015
    Сообщения:
    179
    Я против мучительной смерти животных. Догхантеров презираю-это слабаки...... с трусливой, жалкой душонкой......Животные не виноваты-виноваты люди..... и в бесконтрольном размножении, и в агрессии... и тд
     
    Skazka, 18 июл 2017
    #4
  6. iNoNemo

    iNoNemo Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    468
    Не виноваты дети, которые живут в обществе "жалистливых" (за чужой счет) взрослых (условно взрослых, т.к. их IQ остается детским) людей.
     
    iNoNemo, 18 июл 2017
    #5
    Дьяволенок нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    МаксимКо

    МаксимКо Гений

    На форуме с:
    27 июн 2017
    Сообщения:
    192
    Суть поста в том, чтобы узнать мнение общества: сталкивались Вы с ними/не сталкивались.
    Я тоже против жестокости. Но собаки очень быстро размножаются, и никакая стерилизация не поможет.
    Ну, как с ними бороться? Тем более их численность на окраине Тирасполя увеличилась.

    К сожалению, большинство "догхантеров"- обиженные жизнью люди , Вы правы. Они-то и расправляются жестоко с собаками. Однако, я читал, есть такие "догхантеры", которым просто надоели собаки, а власти ничего не делают, чтобы удалить собак.. Те догхантеры их и уничтожают беспристрастно.
     
    МаксимКо, 18 июл 2017
    #6
  8. Дьяволенок

    Дьяволенок Гений

    На форуме с:
    17 июн 2016
    Сообщения:
    360
    Эх, это только в идеальном мире можно воздействовать на хозяина/хозяйку собаки через закон или как-либо иначе.. Но не у нас. Ну, элементарно, псины, у которых есть хозяева, повсеместно бегают без намордников. А почему? А хозяевам насрать. Насрать на окружающих. Я с полным на то основанием могу утверждать, что немалая часть собачатников не способна на мирный диалог на тему намордников и уборки говна за своими собаками. Это просто быдло. И собаки копируют своих хозяев.
     
    Дьяволенок, 18 июл 2017
    #7
    Анаконда, Арчи_Гудвин и Seven нравится это.
  9. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.194
    ТС - флудераст.
     
    Арчи_Гудвин, 18 июл 2017
    #8
    Валерьян, Анаконда и Дьяволенок нравится это.
  10. skvorez

    skvorez Гений

    На форуме с:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    72
    Дайте мне телефон такого охотника буду очень благодарен...... стрелять нахрен всех шавок бродячих!
     
    skvorez, 18 июл 2017
    #9
    BUSHik, олег и Дьяволенок нравится это.
  11. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.275
    Так закона, регламентирующего выгул у нас нет. Или есть?
    Я бы с радостью гулял на собачьей прощадке даж за деньги, если б она была в городе. Чтот типо такого
    [​IMG]
    пы.сы. по моему у кого-то "подгорает", как только речь заходит о собаках:D
     
    Майк Вазовски, 18 июл 2017
    #10
    skvorez нравится это.
  12. Дьяволенок

    Дьяволенок Гений

    На форуме с:
    17 июн 2016
    Сообщения:
    360
    Да черт с ними, с собаками. Но они должны быть в намордниках. Собака без намордника это зло. А хозяина такой собаки нужно карать. И карать лучше всего бешеными штрафами. И вот тогда любой владелец барбоса, который заплатит пару тысяч рублей штрафа, сразу поумнеет. У нас по-хорошему люди не понимают-это факт.
     
    Дьяволенок, 18 июл 2017
    #11
    Капелька, Анаконда и Арчи_Гудвин нравится это.
  13. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.141
    собака на прогулке - должна быть в наморднике и на поводке. всё. Гуляют по городу и с крупными собаками... Даже в маршрутках можно проехать с собакой. если она в наморднике и на поводке.. кошаков - перевозка в клетке.. ибо - у некоторых она вылазят из пакета и скачут по всей маршрутке.
    А больше всего добивает - когда в такую жару выводят крупных собак на прогулку без воды. Видела всего 2 чел, у которых была вода для собаки.
     
    Анаконда, 18 июл 2017
    #12
    Lёka и Дьяволенок нравится это.
  14. iNoNemo

    iNoNemo Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    468
    iNoNemo, 16 авг 2017
    #13
  15. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.141
    Царствие небесное малышке.. ужасная смерть..
     
    Анаконда, 16 авг 2017
    #14
  16. Дьяволенок

    Дьяволенок Гений

    На форуме с:
    17 июн 2016
    Сообщения:
    360
    Почитал комменты-ну что сказать, собачатники в своём репертуаре.
     
    Дьяволенок, 17 авг 2017
    #15
  17. devanandadas

    devanandadas Пользователь

    На форуме с:
    14 июл 2017
    Сообщения:
    21
    Убийство живого существа уродует душу убийцы и чем больше душа изуродована, тем меньше она чувствует мерзость очередного убийства, тем меньше способна отличить хорошее от дурного. Нравятся кому-то собаки, кошки, свиньи и прочие животные или не нравятся, мешают они или приносят пользу, нужны они для чего-то или не нужны — в любом случае они являются уже состоявшимися живыми душами, которые радуются и огорчаются, любят и боятся подобно нам (только ненавидеть не умеют). Поэтому нет необходимости обсуждать незаконное убийство — оно является преступлением и совершается преступниками. Бывает, что животное (как и человек) должно быть умерщвлено, но это очень серьёзное решение и для таких решений нужны серьёзные основания и мнение специалистов (комиссии или суда). Убийцы собак просто пользуются традиционным невежеством и жестокосердием нашей культуры, в цивилизованном обществе они могут вызывать только презрение и жалость, как любые другие преступники.
     
    devanandadas, 20 авг 2017
    #16
  18. iNoNemo

    iNoNemo Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    468
    Идем и изучаем смыслы понятий которыми бросаемся не понимая их сути:
    Культура представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит — существовать.

    Для дилетантов главное выделено цветом. Вот таким.
     
    iNoNemo, 20 авг 2017
    #17
  19. devanandadas

    devanandadas Пользователь

    На форуме с:
    14 июл 2017
    Сообщения:
    21
    И где в моих словах несоответствие? Устойчивые формы деятельности могут отличаться большей или меньшей жестокостью, большей или меньшей разумностью и наша культура (устойчивые формы нашей деятельности, к которым мы привыкли с детства, бездумно приняв за норму), увы, не блещут ни рациональностью, ни гуманностью.
     
    devanandadas, 23 авг 2017
    #18
  20. iNoNemo

    iNoNemo Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    468
    Повторяю, для тех кто с первого раза не догоняет, основную мысль:
    устойчивые формы человеческой деятельности, без которых она не может существовать.

    Хотя понимаю, если человек пьян - то назавтра он, может быть, протрезвеет, а если дурак - то это навсегда.
     
    iNoNemo, 24 авг 2017
    #19
  21. copyleft

    copyleft Гений

    На форуме с:
    28 ноя 2014
    Сообщения:
    220
    В Википедии упоминаются разные характеристики/признаки культуры. Мне вот например больше нравится и интересен следующий параграф:
     
    copyleft, 24 авг 2017
    #20
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