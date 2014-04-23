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Детский невропатолог

Тема в разделе 'Здоровье, медицина, красота', создана пользователем Ежевика, 23 апр 2014.

5/5, Голосов: 2
Страница 1 из 5
  1. TopicStarter Overlay
    Ежевика

    Ежевика Гений

    На форуме с:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    Нужен детский невропатолог, для ребенка 9 лет, мои наброски,
    Деменчак (бесплатно, поликлиника 1 мая) - никогда не была ничего незнаю о ней(091)
    Бирюкова (Водолечебница, 50 р. прием) помню лет 9 назад впечатления от приема и лечению продукцией арго не впечатлило
    Дорофеева (Медин и только, 150 р. прием), ходила с малым к ней годика 3 назад за 50 р. врач приятная и грамотная, все как над прописала (по ребенку делаю выводы), но прием у нее дороговатый, при том, что у меня к счастью не острый вопрос)
    Нужны витамины прописать, а может и стимуляторы для улучшения памяти
     
    Ежевика, 23 апр 2014
    #1
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  3. azh

    azh Гений

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    1.135
    Наилучшим вариантом является детский невропатолог в Кишиневском центре Матери и ребенка. Если надо могу дать координаты. Если из данного списка и тут на месте – то однозначно Дорофеева. Она, кстати ведет прием и в водолечебнице . По крайней мере до недавнего времени вела. Но только не Бирюкова!
    Скорей всего вам назначат витамины из группы B, или магний-B6 в ампулах.
     
    azh, 23 апр 2014
    #2
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  4. TopicStarter Overlay
    Ежевика

    Ежевика Гений

    На форуме с:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    Да и я не хочу Бирюкову, но теперь она только в Медине(грусть печаль

    Если кто телефончиком располагает в личку, а то в соседней теме были предположения о том что обнародовать якобы не трэба
     
    Ежевика, 23 апр 2014
    #3
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  5. alexisbn

    alexisbn Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.811
    А с каких пор она только в Медине? Пару месяцев назад ходили к Дорофеевой в Водолечебницу за 50 рябчиков.
     
    alexisbn, 24 апр 2014
    #4
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  6. TopicStarter Overlay
    Ежевика

    Ежевика Гений

    На форуме с:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    :(с Недавних, в Водолечебнице только Бирюкова(
     
    Ежевика, 24 апр 2014
    #5
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  7. TopicStarter Overlay
    Ежевика

    Ежевика Гений

    На форуме с:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    Вот про того врача что принимает по 1 мая единственная БЕСПЛАТНО, ОТСЮДА ВЗЯТО http://www.malishok.info

    мой выбор либо Максименко, если не сможет прийти , иду в в-л к Бирюковой
     
    Ежевика, 24 апр 2014
    #6
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  8. Sagittarius

    Sagittarius Гений

    На форуме с:
    5 ноя 2013
    Сообщения:
    681
    И это правильно!!! Потому что там врач прежде, чем назначить лечение, а тем более выписывать лекарства - сначала отправит вас сделать ребенку ЭЭГ и Эхо-ЭГ (эхоэнцефалография) ультразвуковое исследование головного мозга
     
    Sagittarius, 24 апр 2014
    #7
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  9. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.952
    У нас это делают, проблема - к кому потом идти с результатами
     
    пряник, 24 апр 2014
    #8
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  10. Sagittarius

    Sagittarius Гений

    На форуме с:
    5 ноя 2013
    Сообщения:
    681
    Так в Кишиневе мы сразу же и шли к невропатологу c результатами и он назначал лечение.
     
    Sagittarius, 24 апр 2014
    #9
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  11. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.952
    Тут уже каждый волен выбирать по своим возможностям и личным предпочтениям, исходя из своей ситуации.
     
    пряник, 24 апр 2014
    #10
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  12. TopicStarter Overlay
    Ежевика

    Ежевика Гений

    На форуме с:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    Электроэнцефалография головного мозга (дети от 5 лет до 10 лет) - 225 рублей стоит в Медине, мне тоже интересно, к кому потом идти с этим результатом?! Да я думаю для витаминов для памяти как то слишком много на ребенка, при чем поспрашивала у многих проблемы, какое то рассеяное внимание, прям организм требует каникуууллл

    А если сурьезно,
    Sagittarius, Будьте добры адресок, или если есть телефончик)Заранее спасибо Вам)
     
    Ежевика, 25 апр 2014
    #11
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  13. TopicStarter Overlay
    Ежевика

    Ежевика Гений

    На форуме с:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    Можно координаты?!;)Заранее спасибо громадное))
     
    Ежевика, 25 апр 2014
    #12
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  14. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.045
    Глицин...http://www.webapteka.ru/drugbase/name1715.html
     
    Lёka, 25 апр 2014
    #13
  15. BETEROCK

    BETEROCK Автор

    На форуме с:
    10 янв 2014
    Сообщения:
    2.038
    Дорофеева - очень хороший специалист, она не только в Медине принимает, но и в Водолечебнице. Мы у неё месяц назад были на приёме - 49 рублей стоил.
     
    BETEROCK, 25 апр 2014
    #14
  16. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.045
    @Ежевика В Бендерах есть детский невропатолог (и не только) Дядюра Андрей Николаевич
     
    Lёka, 25 апр 2014
    #15
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  17. TopicStarter Overlay
    Ежевика

    Ежевика Гений

    На форуме с:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    (034)Ужо Нет(Я звонила туда, там только Бирюкова Наталья Гавриловна(
     
    Ежевика, 25 апр 2014
    #16
    Lёka нравится это.
  18. BETEROCK

    BETEROCK Автор

    На форуме с:
    10 янв 2014
    Сообщения:
    2.038
    Подстава ... а нам через 2 месяца к ней на приём для контроля...
    мда.
     
    BETEROCK, 25 апр 2014
    #17
    Lёka нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    Ежевика

    Ежевика Гений

    На форуме с:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    подстава подстав Ветерок(теперь только в Медин за 150 рубчиков
     
    Ежевика, 25 апр 2014
    #18
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  20. BETEROCK

    BETEROCK Автор

    На форуме с:
    10 янв 2014
    Сообщения:
    2.038
    Блин, надеюсь только, что теперь без очередей можно будет попасть, потому что в водолечебнице записан на 11, заходил в 12 ))
     
    BETEROCK, 25 апр 2014
    #19
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  21. Sagittarius

    Sagittarius Гений

    На форуме с:
    5 ноя 2013
    Сообщения:
    681
    К сожалению, врач уже не работает, она уехала на ПМЖ в Германию. Тоже хотела с младшим к ней съездить, но она уже не работала, да и телефона мы ее не знали, приезжали на прием.
    А мы когда приехали в Центр матери и ребенка в Кишинев просто взяли талончик на прием к врачу-невропатологу.

    Невропатолог не насморк лечит и лечение намного дороже.
     
    Sagittarius, 25 апр 2014
    #20
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