Детский невропатолог

Ой девочки расскажу я наш горький опыт - довелось нам побывать в детской поликлинике у единственного там невропатолога - Деменчак Ирины Константиновны - это просто жжжесть. Ребенка толком не смотрит , так тяп-ляп лишь бы отделаться, понаписала с головы за 2 мин диагноз, назначила лечение - строчила так в той карточке - как по схеме заученной. Потом смотрит на нас и спрашивает - Вы его роняла да? ( у ребенка просто пару небольших гематом - последствие быстрых родов) - я не поняла вообще ее - говорю в смысле роняли кого? ребенка? Она говорит ну даВ общем шок. Потом смотрит выписку из роддома - а у нас однократное обвитие пуповиной было - и заявляет - ну конечно он у вас с удавкой на шее родился - таким тоном (ааа типо чему тут удивляться). В общем я в ужасе - ноги там больше моей не будет. Съездили в Кишинев - земля и небо. Деменчак сказала что у нас упор на ножки плохой - поставила его всего пару раз. В Кишиневе врач его около минуты ставила и держала он то упирался то приседал - сказала очень хороший упор. Вот такие дела.