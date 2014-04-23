Нужен детский невропатолог, для ребенка 9 лет, мои наброски, Деменчак (бесплатно, поликлиника 1 мая) - никогда не была ничего незнаю о ней Бирюкова (Водолечебница, 50 р. прием) помню лет 9 назад впечатления от приема и лечению продукцией арго не впечатлило Дорофеева (Медин и только, 150 р. прием), ходила с малым к ней годика 3 назад за 50 р. врач приятная и грамотная, все как над прописала (по ребенку делаю выводы), но прием у нее дороговатый, при том, что у меня к счастью не острый вопрос) Нужны витамины прописать, а может и стимуляторы для улучшения памяти