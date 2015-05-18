Детский лагерь в ПМР.

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем 13-й Чертенок, 18 май 2015.
Куда? Цены? Отзывы? +\- ?
А что есть ещё лагеря?
Дубоссарский оздоровительный лагерь (отзывы самые положительные!), если через профсоюз то рублей 400 было в прошлом году, полная цена около 3000 р.
Или такой вариант -
Болгария супер предложение !!!
Hotel The Hill Club 4*
Всего 215 € с человека на заезд
с 1 июня по 7 июля ежедневно!!!
Цена действительна при оплате до 31.05.2015
Солнечный берег – отличный выбор для размещения международного детского лагеря. Это самый большой курортный комплекс Болгарии, здесь есть и аттракционы, и аквапарк. Пляж песчаный, вход в море пологий. В 10 минутах езды на автобусе – красивейший древний город Несебр, занесенный в список объектов всемирного культурного наследия «ЮНЕСКО».
Очень удачно выбрано место для детского центра: в самой северной части курорта, в тихой парковой зоне, в 300 метрах от пляжа и в 10-ти минутах пешей прогулки до центра.
Очень недорого, осталось красный молдавский паспорт сделать и в путь!
в прошлом году от ряда школ ездили группы в такие лагеря
зачем красный? у меня синий, и он биометрика.
да, есть, нам каждый год предлагают "за 15%".)
СССР - страна лагерей!!!адинадин!111
Эм.... что-то мне, вспоминая себя в лагере, не хочется туды ребенка отправлять. Лучше на деревню к бабушке. Жаль, правда, нет бабушек в деревни
мы и так живем в деревне.
только дети ноют, лагерь лагерь...
В этом году наши "правители" уже про анонсировали, что по профсоюзной линии путевки продаваться не будут, равно как и детки из интернатов в лагеря бесплатно отправляться не будут...
"Золотого запасу" у них вишь ли нема...
Так что только по полной стоимости: во все лагеря путевки стоят порядка 300 $...
В прошлом году, дочка первый раз была в лагере "Виктория" в с. Меренешты в Кицканском лесу. Была в первом заезде
+Плюсы
Однозначно, природа, воздух, питание, очень насыщенная программа (для некоторых деток это может быть и минусом), цена через профком 400 р. (полная да стоимость порядка 3 тыщ рупий)
- Минусы
Так как была в первом заезде было прохладно, до 23 градусов тепла, и в бассейне не купались (зато комаров не было)
Ежедневные дискотеки до 11-12 ночи, по моему перебор
Как то так, в общем на твердую четверку. Конечно огромная вероятность принести на волосах друзей членистоногих...бр брбрбрбр
Дочь каждый год там отдыхает в Июле. Всегда остается довольна.
Концлагерь "Андриеш"!
Скоты одним словом.......
За такие деньги, повторюсь, можно дитя в Болгарию отправить....
Скажу Вам больше, за такие деньги в этом году можно вчетвером десять дней отдохнуть в Коблево в комфортабельном номере, на самом побережье, с двухразовым питанием.
Скажу еще честнее...если ОТРАВИТЬ то лучше дома,,,
Да, немножко добавить и дети мир посмотрят. Эх, меня бы в детстве, да в Болгарию)) А то отправляли только в лагеря при школе (летние площадки)
@Lёka, зоркий глаз)
Да сейчас только бюджетные варианты (типо летних площадок), будут в тренде, целый сегмент лагерей, так сказать выпадает, это и Днестровские зори, и Виктория, и Дубоссарский, куда давали путевки по приятной цене
Да, об отдыхе в моем детстве, да и еще где нибудь за границей, это вообще рай, хорошо запомнился, отдых в Бельцах (Дачия), в лагере Нэшарим, вот кто там был - круто было, опережая время!
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