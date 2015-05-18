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Детский лагерь в ПМР.

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем 13-й Чертенок, 18 май 2015.

5/5, 1 голос
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  1. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.831
    Куда? Цены? Отзывы? +\- ?
     
    13-й Чертенок, 18 май 2015
    #1
    Ежевика и Lёka нравится это.
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  3. Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    А что есть ещё лагеря?
     
    Platini, 18 май 2015
    #2
    Lёka нравится это.
  4. azh

    azh Гений

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    1.121
    Last edited: 18 май 2015
    azh, 18 май 2015
    #3
    Lёka и Platini нравится это.
  5. azh

    azh Гений

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    1.121
    Или такой вариант -
    Болгария супер предложение !!!
    Hotel The Hill Club 4*
    Всего 215 € с человека на заезд
    с 1 июня по 7 июля ежедневно!!!
    Цена действительна при оплате до 31.05.2015
    Солнечный берег – отличный выбор для размещения международного детского лагеря. Это самый большой курортный комплекс Болгарии, здесь есть и аттракционы, и аквапарк. Пляж песчаный, вход в море пологий. В 10 минутах езды на автобусе – красивейший древний город Несебр, занесенный в список объектов всемирного культурного наследия «ЮНЕСКО».

    Очень удачно выбрано место для детского центра: в самой северной части курорта, в тихой парковой зоне, в 300 метрах от пляжа и в 10-ти минутах пешей прогулки до центра.
     
    azh, 18 май 2015
    #4
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  6. Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    Очень недорого, осталось красный молдавский паспорт сделать и в путь!
     
    Platini, 18 май 2015
    #5
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  7. azh

    azh Гений

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    1.121
    в прошлом году от ряда школ ездили группы в такие лагеря
     
    azh, 18 май 2015
    #6
    Ежевика и Lёka нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.831
    зачем красный? у меня синий, и он биометрика.
     
    13-й Чертенок, 18 май 2015
    #7
    Lёka нравится это.
  9. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.740
    да, есть, нам каждый год предлагают "за 15%".)
     
    Арчи_Гудвин, 18 май 2015
    #8
    Lёka нравится это.
  10. Розыск

    Розыск Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.834
    СССР - страна лагерей!!!адинадин!111
     
    Розыск, 19 май 2015
    #9
  11. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.163
    Эм.... что-то мне, вспоминая себя в лагере, не хочется туды ребенка отправлять. Лучше на деревню к бабушке. Жаль, правда, нет бабушек в деревни :(
     
    Targitai, 19 май 2015
    #10
    Lёka нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.831
    мы и так живем в деревне.
    только дети ноют, лагерь лагерь...
     
    13-й Чертенок, 19 май 2015
    #11
    Ежевика, Platini и Lёka нравится это.
  13. BoyKot

    BoyKot Гений

    На форуме с:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.361
    В этом году наши "правители" уже про анонсировали, что по профсоюзной линии путевки продаваться не будут, равно как и детки из интернатов в лагеря бесплатно отправляться не будут...
    "Золотого запасу" у них вишь ли нема...
    Так что только по полной стоимости: во все лагеря путевки стоят порядка 300 $...
     
    BoyKot, 19 май 2015
    #12
    Lёka нравится это.
  14. Ежевика

    Ежевика Гений

    На форуме с:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    В прошлом году, дочка первый раз была в лагере "Виктория" в с. Меренешты в Кицканском лесу. Была в первом заезде

    +Плюсы
    Однозначно, природа, воздух, питание, очень насыщенная программа (для некоторых деток это может быть и минусом), цена через профком 400 р. (полная да стоимость порядка 3 тыщ рупий)
    - Минусы
    Так как была в первом заезде было прохладно, до 23 градусов тепла, и в бассейне не купались (зато комаров не было)
    Ежедневные дискотеки до 11-12 ночи, по моему перебор

    Как то так, в общем на твердую четверку. Конечно огромная вероятность принести на волосах друзей членистоногих...бр брбрбрбр
     
    Ежевика, 19 май 2015
    #13
    Lёka, bizarre и BoyKot нравится это.
  15. BoyKot

    BoyKot Гений

    На форуме с:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.361
    Дочь каждый год там отдыхает в Июле. Всегда остается довольна.
     
    BoyKot, 19 май 2015
    #14
    Lёka, bizarre и Ежевика нравится это.
  16. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.919
    Концлагерь "Андриеш"!:D
     
    ОДОБРЯМС, 19 май 2015
    #15
    Lёka нравится это.
  17. Ежевика

    Ежевика Гений

    На форуме с:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    Скоты одним словом.......

    За такие деньги, повторюсь, можно дитя в Болгарию отправить....
     
    Last edited: 19 май 2015
    Ежевика, 19 май 2015
    #16
    VIGO-Tiraspol, LOOK, Lёka и 2 другим нравится это.
  18. BoyKot

    BoyKot Гений

    На форуме с:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.361
    Скажу Вам больше, за такие деньги в этом году можно вчетвером десять дней отдохнуть в Коблево в комфортабельном номере, на самом побережье, с двухразовым питанием.
     
    Last edited by a moderator: 19 май 2015
    BoyKot, 19 май 2015
    #17
    VIGO-Tiraspol, Platini, Ежевика и ещё 1-му нравится это.
  19. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.039
    Скажу еще честнее:D:D:D...если ОТРАВИТЬ(009)(009) то лучше дома(012)(012)(012),,,
     
    Lёka, 19 май 2015
    #18
    Ежевика нравится это.
  20. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.145
    Да, немножко добавить и дети мир посмотрят. Эх, меня бы в детстве, да в Болгарию)) А то отправляли только в лагеря при школе (летние площадки)
     
    Last edited by a moderator: 19 май 2015
    Майк Вазовски, 19 май 2015
    #19
    BoyKot, Ежевика и Lёka нравится это.
  21. Ежевика

    Ежевика Гений

    На форуме с:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    @Lёka, зоркий глаз)

    Да сейчас только бюджетные варианты (типо летних площадок), будут в тренде, целый сегмент лагерей, так сказать выпадает, это и Днестровские зори, и Виктория, и Дубоссарский, куда давали путевки по приятной цене

    Да, об отдыхе в моем детстве, да и еще где нибудь за границей, это вообще рай, хорошо запомнился, отдых в Бельцах (Дачия), в лагере Нэшарим, вот кто там был - круто было, опережая время!
     
    Ежевика, 19 май 2015
    #20
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