Детский лагерь в ПМР.

В прошлом году, дочка первый раз была в лагере "Виктория" в с. Меренешты в Кицканском лесу. Была в первом заезде



+Плюсы

Однозначно, природа, воздух, питание, очень насыщенная программа (для некоторых деток это может быть и минусом), цена через профком 400 р. (полная да стоимость порядка 3 тыщ рупий)

- Минусы

Так как была в первом заезде было прохладно, до 23 градусов тепла, и в бассейне не купались (зато комаров не было)

Ежедневные дискотеки до 11-12 ночи, по моему перебор



Как то так, в общем на твердую четверку. Конечно огромная вероятность принести на волосах друзей членистоногих...бр брбрбрбр

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