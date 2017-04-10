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Дети и их родители. Быстрый способ коммуникации.

Тема в разделе 'Общество и право', создана пользователем korvin, 10 апр 2017 в 11:51.

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    korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.560
    По моему мнению Гриша - бог психологии.

    Сему очень ждали.
    И дождались. Когда уже потеряли надежду. Девять лет ожидания - и вдруг беременность!
    Сема был закормлен любовью родителей. Даже слегка перекормлен. Забалован.
    Мама Семы - Лиля - детдомовская девочка. Видела много жесткости и мало любви. Лиля любила Семочку за себя и за него.
    Папа Гриша - ребенок из многодетной семьи.
    Гришу очень любили, но рос он как перекати-поле, потому что родители отчаянно зарабатывали на жизнь многодетной семьи.
    Гриша с братьями рос практически во дворе. Двор научил Гришу многому, показал его место в социуме. Не вожак, но и не прислуга. Крепкий, уверенный, себе-на-уме.
    Гришины родители ждали Семочку не менее страстно. Еще бы! Первый внук! Они плакали под окнами роддома над синим кульком в окне, который Лиля показывала со второго этажа.
    Сейчас Семе уже пять. Пол шестого.
    Сема получился толковым, но избалованным ребенком. А как иначе при такой концентрации любви на одного малыша?
    Эти выходные Семочка провел у бабушки и дедушки.
    Лиля и Гриша ездили на дачу отмывать дом к летнему сезону
    Семочку привез домой брат Гриши, в воскресенье. Сдал племянника с шутками и прибаутками.
    Сёма был веселый, обычный, рот перемазан шоколадом.
    Вечером Лиля раздела сына для купания и заметила ... На попе две красные полосы. Следы от ремня.
    У Лили похолодели руки.
    - Семен... - Лилю не слушался язык.
    - Да, мам.
    - Что случилось у дедушки и бабушки?
    - А что случилось? - не понял Сема.
    - Тебя били?
    - А да. Я баловался, прыгал со спинки дивана. Деда сказал раз. Два. Потом диван сломался. Чуть не придавил Мурзика. И на третий раз деда меня бил. В субботу.
    Лиля заплакала. Прямо со всем отчаянием, на какое была способна.
    Сема тоже. Посмотрел на маму и заплакал. От жалости к себе.
    - Почему ты мне сразу не рассказал?
    - Я забыл.
    Лиля поняла, что Сема, в силу возраста, не придал этому событию особого значения. Ему было обидно больше, чем больно.
    А Лиле было больно. Очень больно. Болело сердце. Кололо.
    Лиля выскочила в кухню, где Гриша доедал ужин.
    - Сема больше не поедет к твоим родителям, - отрезала она.
    - На этой неделе?
    - Вообще. Никогда.
    - Почему? - Гриша поперхнулся.
    - Твой отец избил моего сына.
    - Избил?
    - Дал ремня.
    - А за что?
    - В каком смысле "за что"? Какая разница "за что"? Это так важно? За что? Гриша, он его бил!!! Ремнем! - Лиля сорвалась на крик, почти истерику.
    - Лиля, меня все детство лупили как сидорову козу и ничего. Не умер. Я тебе больше скажу: я даже рад этому. И благодарен отцу. Нас всех лупили. Мы поколение поротых жоп, но это не смертельно!
    - То есть ты за насилие в семье? Я правильно понимаю? - уточнила Лиля стальным голосом.
    - Я за то, чтобы ты не делала из этого трагедию. Чуть меньше мхата. Я позвоню отцу, все выясню, скажу, чтобы больше Семку не наказывал. Объясню, что мы против. Успокойся.
    - Так мы против или это не смертельно? - Лиля не могла успокоиться.
    - Ремень - самый доходчивый способ коммуникации, Лиля. Самый быстрый и эффективный. Именно ремень объяснил мне опасность для моего здоровья курения за гаражами, драки в школе, воровства яблок с чужих огородов. Именно ремнем мне объяснили, что нельзя жечь костры на торфяных болотах.
    - А словами??? Словами до тебя не дошло бы??? Или никто не пробовал?
    - Словами объясняют и все остальное. Например, что нельзя есть конфету до супа. Но если я съем, никто не умрет. А если подожгу торф, буду курить и воровать - это преступление. Поэтому ремень - он как восклицательный знак. Не просто "нельзя". А НЕЛЬЗЯ!!!
    - К черту такие знаки препинания!
    - Лиля, в наше время не было ювенальной юстиции, и когда меня пороли, я не думал о мести отцу. Я думал о том, что больше не буду делать то, за что меня наказывают. Воспитание отца - это час перед сном. Он пришел с работы , поужинал, выпорол за проступки, и тут же пришел целовать перед сном. Знаешь, я обожал отца. Боготворил. Любил больше мамы, которая была добрая и заступалась.
    - Гриша, ты слышишь себя? Ты говоришь, что бить детей - это норма. Говоришь это, просто другими словами.
    - Это сейчас каждый сам себе психолог. Псехолог-пидагог. И все расскажут тебе в журнале "Щисливые радители" о том, какую психическую травму наносит ребенку удар по попе. А я, как носитель этой попы, официально заявляю: никакой. Никакой, Лиль, травмы. Даже наоборот. Чем дольше синяки болят, тем дольше помнятся уроки. Поэтому сбавь обороты. Сема поедет к любимому дедушке и бабушке.
    После того , как я с ними переговорю.
    Лиля сидела сгорбившись, смотрела в одну точку.
    - Я поняла. Ты не против насилия в семье.
    - Я против насилия. Но есть исключения.
    - То есть если случатся исключения, то ты ударишь Сему.
    - Именно так. Я и тебя ударю. Если случатся исключения.
    На кухне повисла тяжелое молчание. Его можно было резать на порции, такое тугое и осязаемое оно было.
    - Какие исключения? - тихо спросила Лиля.
    - Разные. Если застану тебя с любовником, например. Или приду домой, а ты, ну не знаю, пьяная спишь, а ребенок брошен. Понятный пример? И Сема огребет. Если, например, будет шастать на железнодорожную станцию один и без спроса, если однажды придет домой с расширенными зрачками, если ...не знаю...убьет животное...
    - Какое животное?
    - Любое животное, Лиля. Помнишь, как он в два года наступил сандаликом на ящерицу? И убил. Играл в неё и убил потом. Он был маленький совсем. Не понимал ничего. А если он в восемь лет сделает также, я его отхожу ремнем.
    - Гриша, нельзя бить детей. Женщин. Нельзя, понимаешь?
    - Кто это сказал? Кто? Что за эксперт? Ремень - самый доступный и короткий способ коммуникации. Нас пороли, всех, понимаешь? И никто от этого не умер, а выросли и стали хорошими людьми. И это аргумент. А общество, загнанное в тиски выдуманными гротескными правилами, когда ребенок может подать в суд на родителей, это нонсенс. Просыпайся, Лиля, мы в России. До Финляндии далеко.
    Лиля молчала. Гриша придвинул к себе тарелку с ужином.
    - Надеюсь, ты поняла меня правильно.
    - Надейся.
    Лиля молча вышла с кухни, пошла в комнату к Семе.
    Он мирно играл в конструктор.
    У Семы были разные игрушки, даже куклы, а солдатиков не было. Лиля ненавидела насилие, и не хотела видеть его даже в игрушках.
    Солдатик - это воин. Воин - это драка. Драка это боль и насилие.
    Гриша хочет сказать, что иногда драка - это защита. Лиля хочет сказать, что в цивилизованном обществе достаточно словесных баталий. Это две полярные точки зрения, не совместимые в рамках одной семьи.
    - Мы пойдем купаться? - спросил Сема.
    - Вода уже остыла, сейчас я горячей подбавлю...
    - Мам, а когда первое число?
    - Первое число? Хм...Ну, сегодня двадцать третье... Через неделю первое. А что?
    - Деда сказал, что если я буду один ходить на балкон, где открыто окно, то он опять всыпет мне по первое число ...
    Лиля тяжело вздохнула.
    - Деда больше никогда тебе не всыпет. Никогда не ударит. Если это произойдет - обещай! - ты сразу расскажешь мне. Сразу!
    Лиля подошла к сыну, присела, строго посмотрела ему в глаза:
    - Сема, никогда! Слышишь? Никогда не ходи один на балкон, где открыто окно. Это опасно! Можно упасть вниз. И умереть навсегда. Ты понял?
    - Я понял, мама.
    - Что ты понял?
    - Что нельзя ходить на балкон.
    - Правильно! - Лиля улыбнулась, довольная, что смогла донести до сына важный урок. - А почему нельзя?
    - Потому что деда всыпет мне ремня...
     
    korvin, 10 апр 2017 в 11:51
    #1
    Elektron72, Фломастер и Vladm нравится это.
  2. Фломастер

    Фломастер Гений

    Дата регистрации:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    1.331
    Все дети разные. Кто то понимает слова, кто то понимает ремень, но кому то нужен личный опыт. И есть редкие исключения, которые могут наступать "на грабли" не один раз...
     
    Фломастер, 10 апр 2017 в 12:03
    #2
  3. dock

    dock Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.214
    И родители тоже разные, кто то может объяснить словами, а кто то нет.
     
    dock, 10 апр 2017 в 12:20
    #3