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День города, Тирасполю 225 лет!

Тема в разделе 'Тирасполь', создана пользователем basya, 22 сен 2017 в 15:52.

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    basya

    basya Гений

    На форуме с:
    3 дек 2014
    Сообщения:
    65
    Стань волонтёром – помоги городу

    Столичные власти приглашают активных молодых людей принять участие в массовке мероприятий ко Дню основания Тирасполя 1 / 1[​IMG]

    Тирасполь, 22 сентября. /Новости Приднестровья/. Тирасполь готовится отпраздновать 225-ю годовщину со дня своего основания. В связи с этим столичное Управление культуры приглашает активных молодых людей принять участие в массовке мероприятий, которые пройдут 14 октября на площади им. А. В. Суворова в дневном концерте и вечерней шоу-программе.

    Волонтёров также просят помочь в изготовлении декораций для праздника, пошиве костюмов для артистов. Желающие подключиться к подготовке праздника должны отправить заявку-анкету на электронный адрес — uk-8@br.ru (тема письма: «волонтёр 225»).

    Источник: novostipmr.com
     
    basya, 22 сен 2017 в 15:52
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