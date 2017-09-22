День города, Тирасполю 225 лет!

Стань волонтёром – помоги городу Столичные власти приглашают активных молодых людей принять участие в массовке мероприятий ко Дню основания Тирасполя 1 / 1 Тирасполь, 22 сентября. /Новости Приднестровья/. Тирасполь готовится отпраздновать 225-ю годовщину со дня своего основания. В связи с этим столичное Управление культуры приглашает активных молодых людей принять участие в массовке мероприятий, которые пройдут 14 октября на площади им. А. В. Суворова в дневном концерте и вечерней шоу-программе. Волонтёров также просят помочь в изготовлении декораций для праздника, пошиве костюмов для артистов. Желающие подключиться к подготовке праздника должны отправить заявку-анкету на электронный адрес — uk-8@br.ru (тема письма: «волонтёр 225»). Источник: novostipmr.com